Das Warten geht weiter - Ebnat-Kappel kann erneut nicht gewinnen

Ein Spektakel lieferten sich am Samstagabend die beiden Drittligisten Tobel-Affeltrangen und Neckertal-Degersheim, welches das Heimteam mit 4:3 für sich entschied. Speziell die erste Halbzeit hatte es in sich, in der sechs Tore fielen.

Tobel-Affeltrangen legte einen perfekten Start hin und lag nach acht Minuten durch Treffer von Rogg und Misimi mit 2:0 vorne. Innert 26 Minuten kehrten die Gäste die Partie durch Tore von Manzo und zweimal Huynh. Rogg mit seinem zweiten persönlichen Erfolgserlebnis gelang noch vor dem Seitenwechsel der Ausgleich.

Nach der Pause war es Hollenstein, der nach 73 Minuten für die Entscheidung zugunsten von Tobel-Affeltrangen besorgt war. Während Tobel zusammen mit Herisau und Flawil die Tabelle verlustpunktlos anführt, muss sich Neckertal-Degersheim nach dem zweiten Nuller in Folge vorerst nach hinten orientieren. (bl)