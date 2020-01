Das Toggenburger Orchester gefällt auch noch nach 125 Jahren – Das Publikum fordert: «Macht weiter so!» Das Toggenburger Orchester eröffnete sein Jubiläumsjahr mit einem glanzvollen Festkonzert. Das besondere dabei: Die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Ernst Hüberli boten auch etwas fürs Auge.

Alles vereint zum festlichen Konzert: Das Toggenburger Orchester zeigte sich zu seinem 125. Geburtstag im historischen Dekor. Bild: Peter Küpfer

Das Toggenburger Orchester blickt dieses Jahr auf 125 Jahre seines Bestehens zurück. Zur Eröffnung seines Jubiläumsjahres erfreute es das Publikum am vergangenen Wochenende mit einem glanzvollen Festkonzert. Die drei Auftritte vom Wochenende in der katholischen Kirche Wattwil unter der Leitung von Dirigent Ernst Hüberli vereinigten befeuernde Musik mit prächtigen visuellen Effekten.

Dem Programm entsprechend, präsentierten sich die Musikerinnen und Musiker in wunderschönen Rokokogewändern, die Herren im eleganten Habit, die Damen in imposanter Robe und kunstvollen Perücken. Bei Beethovens «Ritterballett» traten Musizierende teilweise auch als Tänzerinnen und Tänzer auf, anmutig die Damen, gravitätisch die Herren. Das alles war schon rein optisch ein grosser Auftritt, vom Publikum mit anhaltendem Beifall beklatscht.

Musik des Orchesters ist Balsam für die Seele

Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner gratulierte dem verdienten Ensemble im Namen der Gemeinde und der ganzen Region zu dessen Jubiläum. In seinem bisher 125-jährigen Wirken sei es ein Musterbeispiel dafür, dass Musik die Menschen nicht nur erfreut, sondern auch verbindet. Seine Musik mit ihrer ansteckenden Freude, sei ein eigentliches «Seelenbalsam». Alois Gunzenreiner schloss seinen Dank mit dem Appell «Macht weiter so!», und überreichte Präsident Paul Koller ein grosses Couvert mit offensichtlich gewichtigem Inhalt.

Nicht nur fürs Auge, auch für die Ohren

Dem äusseren Glanz des Toggenburger Orchesters entsprach auch der innere, der musikalische. Das zeigte sich im Ganzen wie im Detail. Die «Kleine Nachtmusik» von Mozart sowie der York’sche Marsch von Beethoven erklangen frisch und übermütig. Der Marsch wurde eingangs von Bläsern und der Perkussion durch das ganze Kirchenschiff absolviert, zur sichtlichen Freude des Publikums.

Eine besondere Note erhielt das Festprogramm durch die drei Solisten Claudia Dischl, Matthias Hüberli und Matthias Roth. Sie absolvierten ihren Teil einzeln (Claudia Dischl), zu zweit oder zu dritt am Flügel. Dort war es zeitweise so eng, dass das Wenden der Seite zur Akrobatik wurde. Das tat der Virtuosität des Vortrags keinen Abbruch. Das Zusammenspiel der Solistin und der beiden Solisten, wechselseitig und zu dritt, muss man nicht nur gesehen haben, es war in der Kombination mit dem satten Klang des Orchesters auch ein perfekter Ohrenschmaus.

Das von Komponist Matthias Roth eigens für den Anlass komponierte Werk «Besuch aus Wien» (Uraufführung) erklang bald elegant, bald wuchtig. Das Rondo für Klavier und Orchester (Leopold Kozeluch), die Ouvertüre zur «Hochzeit des Figaro» und Schuberts beschwingter Militärmarsch Nr. 1 vermittelten mit den Arrangements von Komponist Matthias Roth faszinierende Hörererlebnisse.

Da passte als Zugabe Mozarts ausgelassenes Paradestück «Alla Turca» wie der Saphir auf dem Ring. Enthusiastischer Beifall war die Form, mit der das Publikum «seinem» Ensemble zum Geburtstag gratulierte, was nachher beim offerierten Apéro für Publikum und Musizierende auch noch persönlich nachgetragen wurde.