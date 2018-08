Das Neckertal verliert die letzte Poststelle Nur noch bis zum 8. November können Kundinnen und Kunden die Poststelle Brunnadern benützen. Danach wird die Filiale durch ein Partnerangebot im Volg abgelöst. Ruben Schönenberger

Die Poststelle Brunnadern wird bald geschlossen. (Bild: Martin Knoepfel)

Es hatte sich abgezeichnet. Die Poststelle Brunnadern war seit geraumer Zeit auf der Liste der zu überprüfenden Filialen. Die Post machte nie ein Geheimnis daraus, dass Überprüfung bedeute, man suche aus wirtschaftlichen Gründen nach einer anderen Lösung für das Angebot. Nun ist die Zukunft geklärt: Postgeschäfte müssen künftig im Volg erledigt werden, wie der «gelbe Riese» in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Zukunft der Poststellen im Toggenburg Bütschwil Ganterschwil Ebnat-Kappel Hemberg Kirchberg Bazenheid Gähwil Lichtensteig Lütisburg Mosnang Mühlrüti Brunnadern Mogelsberg Nesslau Oberhelfenschwil Wattwil Unterwasser Wildhaus Alt St. Johann Kategorie

«Mit dem Volg steht der Bevölkerung in Brunnadern ein Partner mit attraktiven Öffnungszeiten zur Verfügung», schreibt die Post in der Mitteilung. Ein Postfachangebot sei am neuen Standort weiterhin geplant. Das Angebot der neuen Filiale umfasse die täglich nachgefragten Postgeschäfte rund um Briefe und Pakete sowie Einzahlungen und den Bargeldbezug. Das Modell habe sich bereits an über 1000 Standorten bewährt, unter anderem in Mogelsberg. Bis das Partnerangebot am 9. November startet, bleibt die heutige Filiale normal geöffnet.

Mit der Schliessung verliert das Neckertal die letzte Poststelle. Im ganzen Toggenburg sind nur die Filialen in Bazenheid, Wattwil, Ebnat-Kappel und Unterwasser bis 2020 gesichert. In Bütschwil und Nesslau laufen die Abklärungen noch.