Das Macherzentrum in Lichtensteig macht es vor: Das Toggenburg ist ein Tal der Innovationen Der Verein «Ort für Macher*innen» bietet eine Plattform für Menschen, die etwas realisieren wollen – und auch können.

Mathias Müller sprach auch als Präsident des Vereins «Ort für Macher*innen». Bild: Sascha Erni

Der Lichtensteiger Stadtpräsident Mathias Müller besuchte am Donnerstagabend das Macherzentrum in gleich dreifacher Funktion: Einerseits als Stadtpräsident, dann als Mitglied des Macherzentrums, und nicht zuletzt als Präsident des frisch gegründeten Vereins «Ort für Macher*innen».

Der Verein entstand Ende 2019 aus der Initiative verschiedener Toggenburgerinnen und Toggenburger; einen ersten Anlass führte er Anfang Jahr mit dem «Macher*innen-Tag» in der Freudegghalle durch (das «Toggenburger Tagblatt» berichtete). «Wir wollen das Toggenburg als innovativstes Zentrum im ländlichen Raum etablieren», eröffnete Müller sein kurzes Referat am Macher-Treff vom Donnerstagabend. «Es ist möglich, im Toggenburg etwas zu bewirken, das überregional ausstrahlt.»

Lichtensteig ist seit dem Jahr 1552 innovativ

Man verliere gerne aus den Augen, was im Toggenburg bereits in der Vergangenheit alles geschaffen wurde. Im Tourismus etwa war das Obertoggenburg laut Mathias Müller einmal erste Adresse, noch vor dem Engadin. Die Textilindustrie habe im Tal Innovationen geschaffen, die Vorgängerorganisation der UBS entstand in Lichtensteig, die halbe Welt kenne die Waffeln der Kägi-Brüder. «Lichtensteig etwa war mit Jost Bürgi, dem Erfinder der Sekunde, bereits seit dem Jahr 1552 innovativ.»

Ob der Vergangenheit ginge aber die Gegenwart in der öffentlichen Wahrnehmung oft unter. Mit dem Campus Wattwil, dem Klanghaus, aber auch Unternehmen wie der IST AG in Ebnat-Kappel seien regional bereits viele Sachen entstanden oder noch im Entstehen. «Das alles zusammen gibt Hoffnung und einen Schwung», so Mathias Müller. Diesen Schwung müsse man nun nutzen, um das Toggenburg voranzubringen.

Ein Zukunftsbüro für Ideen und Projekte

Hier setze der Verein «Ort für Macher*innen» an, um einen lebendigen Ort für Veränderungen zu schaffen, erklärte Müller. In Lichtensteig würden Leute und Kräfte zwar gebündelt, aber das Angebot des Vereins stünde der gesamten Region offen. «Die Vernetzung mit anderen Gemeinden und Regionen ist zentral.» Vorgesehen seien etwa eine mögliche Umnutzung der ehemaligen Lichtensteiger Fein- elast-Werkstätten zu einer «Kreativfabrik Toggenburg» sowie die Durchführung von Workshops und Camps.

Konkret wird es bereits am 18.März: Dann eröffnet Ort für Macher*innen mit dem «Zukunftsbüro» in Lichtensteig eine niederschwellige Beratungsstelle für Menschen mit Ideen im unternehmerischen, kulturellen und gesellschaftlichen Umfeld – kurz, für Macherinnen und Macher.