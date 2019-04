Regionalfussball: Das Hoch des FC Bazenheid hält an Der Toggenburger Vertreter aus der 2. Liga Interregional gewinnt Dank einem Blitzstart gegen die Zürcher Blue Stars mit 3:1. Überragender Spieler war Routinier Christoph Gebert, der zweimal trifft.

Beat Lanzendorfer

Christoph Gebert (rechts) war keineswegs orientierungslos. Mit seinen zwei Toren trug der beste Bazenheider massgeblich zum Sieg gegen die Zürcher Blue Stars bei. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Drei Spiele, sieben Punkte. Die Bilanz der vergangenen sieben Tage kann sich sehen lassen. Spielerisch haben die Bazenheider allerdings noch Steigerungspotenzial. Auch die Defensive konnte beim 3:1-Sieg am Samstag auf den Zürcher Hardhof gegen die Blue Stars weiterhin nicht restlos überzeugen. Solange die Punkte kommen, können die Mängel aber kaschiert werden.

Drei Tore in der ersten halben Stunde

Das Spiel begann ganz nach dem Geschmack der Bazenheider Anhänger, die fast in der Überzahl waren. Gebert tauchte nach fünf Minuten allein vor Filippone auf und liess diesem mit seinem satten Schuss zum 0:1 keine Chance. Anic hatte kurz darauf das 0:2 auf dem Fuss, setzte seinen Abschlussversuch aber an die Latte. In der gleichen Minute traf Pozder auf der anderen Seite mit seinem Kopfball ebenfalls nur die Torumrandung.

Statt des möglichen Ausgleichs, liessen die Gäste innert Kürze zwei weitere Tore folgen. Zuerst traf Luis im Anschuss an einen Sekkour-Corner herrlich ins obere Eck. Dann war es erneut Gebert, der nach einer Hereingabe von Jungblut mit dem Kopf zum 0:3 vollendete.

Auch die Blue Stars treffen die Latte

Bazenheid hatte fast eine makellose Chancenauswertung zu verzeichnen, während die Blue Stars trotz vorhandener Möglichkeiten mit leeren Händen dastanden. Nach dem Seitenwechsel kamen jene Minuten, mit denen Trainer Gesteiro nach dem Spiel nicht zufrieden sein konnte. Bazenheid wirkte fahrig und baute den Gegner unnötig auf, obwohl der Kunstrasen dem Spiel der Gäste eigentlich entgegenkam.

Vorerst hatten die Toggenburger allerdings Glück, als Früh Keranovic im letzten Moment an der Schussabgabe hindern konnte. Besser machte es Okouagbe, dem aus Sicht der Einheimischen der langersehnte Anschlusstreffer gelang. Die Latte stand Bazenheid in der Schlussphase bei, dass es nicht noch zur Zitterpartie verkam. Itoko traf aus halblinker Position lediglich die Torumrandung. Als die Blue Stars in den letzten Minuten die Defensive vernachlässigten, gelangen den Bazenheidern einige vielversprechende Konter, die aber alle zu überhastet abgeschlossen wurden. Tore sollten keine mehr fallen.

In der Defensive geht das Personal aus

Das Fazit von Trainer Emilio Gesteiro fällt trotzdem positiv aus: «In der ersten Halbzeit waren wir bereit, das hat mir sehr gut gefallen. Leider konnten wir nach dem Seitenwechsel nicht an die gute Leistung anknüpfen. Ich führe dies darauf zurück, dass nach dem klaren Vorsprung die Spannung wohl etwas gefehlt hat.»

Im Weiteren sprach er die drei Spiele innert sieben Tagen an, die sehr viel Kraft gekostet hätten. «Mit den gewonnenen sieben Punkten sind wir aber auf Kurs.» Sorgen bereitet im hingegen die Abwehr: «Leider wird es nicht besser, denn nebst des verletzten Peters fällt im nächsten Spiel nun auch Früh aus, der seine vierte gelbe Karte kassierte. Wir werden aber auch dieses Problem lösen.»



