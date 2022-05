Regionalfussball Der FC Kirchberg sichert sich bereits drei Runden vor dem Ende der Saison durch einen 1:0-Sieg in Ebnat-Kappel den Aufstieg in die 3. Liga Ein Punkt hätte gereicht, um sich die Rückkehr in die 3. Liga vorzeitig zu sichern. Im Spitzenspiel gegen Ebnat-Kappel wurden es für die Kirchberger sogar drei. Weil die Mannschaft mehrere hochkarätige Chancen ausliess, dauerte es bis zur 75. Minute, ehe der entscheidende Treffer fiel.

Es ist geschafft und der Jubel gross: Die Kirchberger mit dem Aufstiegspokal nach dem verdienten Sieg in Ebnat-Kappel. Bild: Beat Lanzendorfer

Der 19. Sieg in Folge (saisonübergreifend) war der schönste. Kirchberg kehrt nach fünfjähriger Abstinenz in die 3. Liga zurück.

Der letzte Mosaikstein, der noch fehlte, legte die Sonnmatt-Elf am Samstagabend mit dem 1:0 in Ebnat-Kappel. Das Tor in der 75. Minute war eine Gemeinschaftsproduktion. Patrick Brändle lenkte einen Freistoss von Felix Nagel entscheidend ab, so dass er für den Torhüter nicht zu halten war.

Der Sieg war eindeutig zu knapp

Der Sieg der Gäste fiel zu knapp aus. In beiden Halbzeiten vergaben sie jeweils mindestens drei Hochkarätige und hätten schon zur Pause klar führen müssen. Mehrmals konnten die Einheimischen den Ball kurz vor oder auf der Linie wegdreschen. Das Fazit von Kirchberg-Trainer Domenico Esposito fiel entsprechend aus: «Wir waren von A bis Z die bessere Mannschaft. Bis das erlösende Tor fiel, bin ich an der Seitenlinie fast verzweifelt.»

Nach dem Schlusspfiff brachen alle Dämme. Und weil sich der Aufstieg schon seit längerem abzeichnete, waren die Aufstiegstrikots schnell zur Stelle und überzogen. Das primäre Ziel ist erreicht, nun kann die Mannschaft in den verbleibenden Runden noch Geschichte schreiben, indem sie drei weitere Sieg einfährt und damit die Saison makellos und ohne einen Verlustpunkt abschliesst.

Die Leidenszeit ist zu Ende

Mit dem Aufstieg endet für den FC Kirchberg eine fünfjährige Leidenszeit in der 4. Liga, die just in dem Moment begann, als der Verein 2017 ausgerechnet sein 75-Jahr-Jubiläum feierte.

Dass es erst im fünften Anlauf mit der Rückkehr in die 3. Liga geklappt hat, hängt unter anderem mit der Coronapandemie zusammen. Ausgerechnet in der Saison 2019/2020, in der die Kirchberger nach Ablauf der Vorrunde die Tabelle vor Bütschwil anführten, war der Fussballverband gezwungen, die Meisterschaft zuerst unterzubrechen, um sie später ganz zu annullieren.

Das war für jene Teams, darunter den FC Kirchberg, besonders bitter, die zu jenem Zeitpunkt auf Aufstiegskurs waren. Andere hingegen konnten profitieren, indem ihnen durch den Abbruch der Meisterschaft der Abstieg erspart blieb. Bestes Beispiel ist der FC Bazenheid, der sich kaum in der 2. Liga interregional hätte halten können.

Einer der Eckpfeiler im Kirchberger Gerüst ist zweifellos Trainer Domenico Esposito. Nach seiner Verpflichtung im Januar 2019 ist es stetig aufwärts gegangen. Musste die Sonnmatt-Elf vor einem Jahr noch dem FC Bütschwil den Vortritt lassen, gelang der Aufstieg nun in souveräner Manier.

In der 3. Liga weht ein anderer Wind

Die Kirchberger reihten Saisonübergreifend 19 Siege aneinander, ein Grund, weshalb sie bereits drei Runden vor Abschluss der Meisterschaft uneinholbar an der Spitze liegen.

Das soll aber nicht heissen, dass es im gleichen Stil weitergeht. Trainer Esposito, er trainierte schon diverse Teams der Region in höheren Ligen, darunter Flawil, Tobel und Bronschhofen, ist sich bewusst, dass in neuer Umgebung ein stärkerer Gegenwind weht. «Heute dürfen wir feiern, in Zukunft wartet aber viel Arbeit auf uns.»