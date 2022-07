Ein offenes Feuer, eine Bühne und gute Laune: Das elfte Open Ear Festival in Brunnadern war ein Erfolg Am Samstag fand zum elften Mal das Open Ear Festival in Brunnadern statt. Rund 200 Besucherinnen und Besucher waren dabei. Das OK ist zufrieden.

Das Open Ear Festival in Brunnadern besuchten rund 200 Menschen. Bild: Christoph Heer

Kaum parkiert, schon wird man von Mitorganisatorin Sabrina Jaggi persönlich begrüsst. Kaum eine Minute vergeht, da hat man auch schon ihre OK-Kollegen, das sind ihr Bruder Kevin Jaggi sowie Alwin Büchler, kennen gelernt. Das ist halt nur bei solch kleinen, aber feinen Festivals möglich.

Die Besucher, rund 200 an der Zahl, haben es sich derweil auf dem Boden, oder auf den bequemen Sitzgelegenheiten gemütlich gemacht. Gespannt horchen sie den Musik-Acts «Gazzou», «Sibuna», «Choose the Juice» und «Elyn», holen sich im Coffeeshop einen Kaffee, am Foodstand eine Pizza oder einen Flammkuchen und geniessen das Beisammensein. Es sei ein Festival für Jedermann und Jedefrau, sowie Familien, sagt Sabrina Jaggi. «Einfach alle sind gern gesehen bei uns», fügt sie an und lacht.

Sie und ihr Team können auch in diesem Jahr wieder auf die Unterstützung von rund 20 Helferinnen und Helfern zählen, so sei ein reibungsloser Ablauf garantiert. «Wir wollen gar nicht grösser werden. So, wie wir es in den vergangenen elf Jahren hatten, so soll es bleiben», erklärt Kevin Jaggi.

Trotz Corona fand das Open Ear jedes Jahr statt

Im Gegensatz zu vielen anderen Festivals und Anlässen in der Region, konnte das Open Ear Festival jedes Jahr stattfinden und das wussten die Besucherinnen und Besucher zu schätzen. «Es ist spannend zu sehen, dass sich die Besucherschar jeweils aus einer Hälfte Stammgästen und zur anderen Hälfte aus Neulingen zusammensetzt», sagt Sabrina Jaggi, während sie weitere Neuankömmlinge per Handschlag begrüsst. So gebe es wiederkehrend eine tolle Durchmischung, wobei die gute Laune stets zuoberst stehe. Die Grundidee zu diesem Festival entsprang indes von ihrem Bruder, Kevin. «Das stimmt», sagt er. «Mich freut es immer wieder, wenn Personen kommen, die wir von früher kennen. Das sind immer wieder wunderbare Momente, wenn man ‹Freunde von früher› wieder einmal sieht.»