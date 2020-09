«Das Brautpaar hat mit der Hochzeit extra gewartet, bis das Restaurant geöffnet war»: Die erste Wirtin des Nesslauer «Sternen» erzählt von den Anfängen vor 50 Jahren Das erste Gästebuch des «Sternen» erinnert Wirtin Marta Leuthard an prominente Gäste wie Kurt Felix und Militärkompanien. Eine Truppe kam gar ausserhalb des Dienstes mit ihren Frauen vorbei.

Exklusiv für Abonnenten

Marta Leuthard war vor 50 Jahren die erste Wirtin des Hotels Sternen in Nesslau. Sie zeigt ihr Gästebuch. Bild: Sabine Camedda

Anfang Oktober ist für Marta Leuthard eine besondere Zeit. Zum einen, weil sie in dieser Zeit geheiratet hat. Zum anderen, weil sie im Oktober vor 50 Jahren, zusammen mit ihrem damaligen Mann Edi Reber, als erstes Wirtepaar ins neue Hotel Sternen in Nesslau eingezogen ist. Noch immer erinnert sich Marta Leuthard gerne an ihre Zeit im Toggenburg zurück, und blättert im Gästebuch, das einige Raritäten und Schmuckstücke enthält.

Die in der Innerschweiz aufgewachsene Marta Leuthard ist durch ihre Verwandtschaft mit der Wirtefamilie Böhi in Oberhelfenschwil mit dem Toggenburg verbunden. Ihr Mann führte mit Fugi Fuchs in Luzern das «Chuchichäschtli», ein Lokal gleich gegenüber dem bekannten «Haziland» von Hazy Osterwalder.

«Wir hatten das Inserat der Brauerei Schützengarten für den ‹Sternen› in Nesslau gesehen und wieder auf die Seite gelegt. Eines Abends kam mein Mann sehr aufgebracht nach Hause und fragte, ob ich die Bewerbung abgeschickt habe. Das musste ich gleich nachholen, denn die Frist war bereits abgelaufen», erzählt Marta Leuthard.

Sie seien das Bewerberehepaar Nummer 24 gewesen und mit Abstand das jüngste. Dennoch durfte sich der damals 24-jährige Edi Reber bei der «Schützengarten» vorstellen. Doch erst, als die Verantwortlichen der Brauerei auch die Frau kennen gelernt hatten, erhielten sie den Zuschlag.

Militär hinterliess gute Erinnerungen

Ab Mitte August 1970 hat Marta Leuthard im «Sternen» gewirkt. Dass sie einen grossen Teil des Mobiliars selber aussuchen konnte, wertet sie als grossen Vertrauensbeweis der Brauerei Schützengarten. «Ohne die Hilfe meiner Mutter, die sich um unseren einjährigen Sohn gekümmert hat, wäre es nicht gegangen», erinnert sie sich.

Anfang Oktober wurde der «Sternen» dann feierlich eröffnet. Am 1. Oktober war das Fest mit den Handwerkern, am 2. Oktober die offizielle Eröffnung mit honorablen Gästen aus dem ganzen Kanton. «Am 3. Oktober hatten wir das erste Hochzeitsfest», erzählt Marta Leuthard von den ersten stürmischen Tagen.

«Das Brautpaar hat mit der Hochzeit extra gewartet, bis das Restaurant geöffnet war.»

Den Kontakt zu den beiden hat sie noch immer.

Schon bald wurde Militär in das neue Hotel einquartiert. Die ersten Einträge der verschiedenen Kompanien sehen schlicht aus, natürlich wurden auch «Batten» eingeklebt. Später, so scheint es, wollten sich die verschiedenen Kompanien mit den Einträgen im Gästebuch übertrumpfen.

Es entstanden kleine Kunstwerke wie eine Szene aus dem gallischen Dorf von Asterix oder Karikaturen der einzelnen Kaderleute. Immer verbunden mit dem besten Dank für die Gastfreundschaft. Mit einer Truppe, der 28, verbindet Marta Leuthard viel. «Wir hatten es so lustig miteinander», erzählt sie.

«Die sind ausserhalb des Dienstes jährlich zu uns gekommen, sogar mit ihren Frauen.»

Natürlich sind auch diese Treffen säuberlich dokumentiert.

Wie aus den Gästebucheinträgen hervorgeht, genossen die Soldaten ihren Aufenthalt im «Sternen» in Nesslau und dankten mit kunstvollen Einträgen für die Gastfreundschaft. Bild: Sabine Camedda

Fernsehlegenden wie Wysel Gyr und Kurt Felix

Der «Sternen» wurde auch von internationalen Gästen besucht. Marta Leuthards Schwester, die in den USA wohnte, hat zusammen mit einem Reisebüro Touristen in die Schweiz geschickt, die auf einer 14-tägigen Tour in Nesslau Halt gemacht hatten. Firmen wie Heberlein brachten ihre Partner ebenfalls in den «Sternen».

Dazu finden sich mehrere Einträge von Prominenten im Gästebuch. Den Fernsehmoderator Wysel Gyr kannte Marta Leuthard von einer Hochzeit in Oberhelfenschwil, wo sie ihn als Gast bedient hatte. Im «Sternen» war er jedoch mit seiner bekannten Sendung «Gala für Stadt und Land».

Kurt Felix kam auf einer Wanderung vom Thurgau auf die Lenzerheide bei Marta Leuthard vorbei. «Es regnete in Strömen und er war pflotschnass, als er angekommen ist», erinnert sie sich. Doch Kurt Felix habe sich schnell erholt.

«Wir mussten dann Leute finden, damit er einen Jass klopfen konnte.»

Für den kanadischen Skirennfahren Ken Read räumte die Wirtin das Kinderzimmer. «Was man nicht so alles macht für die Gäste», kommentiert sie heute. Durch ihren Mann fanden auch viele bekannte Volksmusiker ihren Weg nach Nesslau.

Stolz ist Marta Leuthard noch heute auf einige Anlässe. Walter Steiner feierte im «Sternen» seine olympische Silbermedaille, der Ebnat-Kappler Thomas Zimmermann wurde dort, im damaligen Bezirkshauptort, als Präsident des Kantonsrats empfangen. Im September 1976 trafen sich die Regierungen von Glarus und St.Gallen in Nesslau.

Erstes Frühstücksbuffet, Kegelbahn und Tennisplatz

Seit jeher habe es im «Sternen» ein Frühstücksbuffet gegeben. «Wenn man Gäste von Heberlein hat, muss man etwas bieten», sagt Marta Leuthard. Speziell für die Gäste war die Kegelbahn und die Möglichkeit zum Fischen. Die Wirtsleute waren auch massgebend am Bau des Tennisplatzes in Nesslau beteiligt. «Wir haben sogar auswärts Tennisstunden genommen, damit wir nicht zu schlecht aussehen.»

Zum Fünf-Jahr-Jubiläum gab es ein Fest. Der damalige Gemeindeammann Alfred Walser (links) gratulierte dem Wirtepaar Marta Leuthard und Edi Reber. Bild: Sabine Camedda

Im August 1977 haben Marta Leuthard und ihr Mann das Hotel Cristall in Bad Ragaz aus dem Konkurs ersteigert. «Die Gäste haben von diesem Besitzerwechsel nichts gemerkt. Wir mussten sie von einem Tag auf den anderen bewirten.» So verabschiedete sich Marta Leuthard rasch von Nesslau, ihr Mann und die mittlerweile zwei Kinder blieben vorerst im Toggenburg. Erst Ende Februar 1978 haben die Nachfolger den «Sternen» übernommen.

Die Brauerei Schützengarten habe sie geschätzt und darum unterstützt, ist sich Marta Leuthard bis heute sicher. «Wir hatten überall schöne Zeiten», resümiert sie. Um sich an diese zu erinnern, ist das Gästebuch eine wertvolle Stütze. Das Gästebuch mit dem ersten Eintrag im Oktober vor 50 Jahren.