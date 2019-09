Das 11. Irish Openair in Ennetbüel wurde arg verregnet – der Stimmung tat das keinen Abbruch «Es war unglaublich!» Die vier Musikerinnen und Musiker der Band «Móran Téada»

traten genau dann auf, als die Sonne den Stimmungspegel hob. Michael Hug

Die Band «Móran Téada» um die aus Nesslau stammenden Geschwister Larissa und Patrick Baer trat erstmals vor grösserem Publikum am Irish Openair in Ennetbühl auf. (Bild: Michael Hug)

Noch zwei Tage zuvor liess die Halb-Toggenburger Band «Móran Téada» auf ihrem Facebook Account verlauten: «Die Meteoprognosen sind nicht optimal ... jedoch passen sie gut zu Irland.» In der Tat, «irischer» hätte die Wetterstimmung im Luterental übers Wochenende nicht sein können: Regen, Nebel, Herbstkühle.

Aber zwischen den Regenschauern und Nebelschwaden blickte die Sonne am Samstagnachmittag aufs Gelände bei Rietbad. Und schon stieg der Stimmungspegel am 11. Irish Openair, und exakt zu diesem Zeitpunkt mussten, ja durften Móran Téada (gälisch: Viele Saiten) auf die Bühne.

Der erste Auftritt war der Höhepunkt

Die Premiere: Es war einer der ersten Auftritte der Band um die aus Nesslau stammenden Larissa und Patrick Baer vor grösserem Publikum.

«Das Irish Openair Toggenburg ist für uns schon seit vielen Jahren eine Inspirationsquelle».

Nachvollziehbar, wenn man gleich daneben aufgewachsen ist und fast alle Anlässe live erlebt hat. Und doch, einfach so kopieren was andere aufführen, wollte das erweiterte Geschwisterpaar natürlich nicht. Sie bringen mit dem Hackbrett (Patrick Baer) den Toggenburger Touch in den irischen Sound ihrer Besetzung mit Piano (Larissa Baer), Geige (Elisa Salaorni) und Bodhràn (Lukas Rechsteiner).

Rund Dreiviertelstunden dauerte ihr Auftritt nur, doch er wurde zum Höhepunkt des Nachmittags. «Es war unglaublich!» dann die Reaktion erst auf der Bühne und dann auf Facebook. Das Publikum, die Stimmung, das Wetter, der Schlamm - unglaublich.

Der Schlamm war knöcheltief

Der Schlamm: Er war Haupthöhepunkt des 11. Irish Openair. Oder Tiefpunkt. Knöcheltief wurde er von rund 5000 Zuschauenden in die grüne Wiese gestampft. Andauernder Regen in den Tagen zuvor hatte für die optimalen Voraussetzungen zur Schlammproduktion gesorgt. Nicht zum ersten Mal.

(Bild: Michael Hug) (Bild: Michael Hug) (Bild: Michael Hug) (Bild: Michael Hug) (Bild: Michael Hug) (Bild: Michael Hug) (Bild: Michael Hug) (Bild: Michael Hug) (Bild: Michael Hug) (Bild: Michael Hug) (Bild: Michael Hug) (Bild: Michael Hug) 12 Bilder Ein Bierfass auf den Schultern, die Beine versinken im Schlamm – die elfte Ausgabe des Irish Openairs Toggenburg in Bildern

Ungefähr jedes dritte «Irish» in Ennetbüel wurde bisher verregnet. Oder dann war es so kühl, dass man zu den Stiefeln auch die Winterjacke ins Auto packen musste. Auch schon schaute der Säntis neuschneeverzuckert von oben herab auf die Szenerie bei Rietbad.

Aber eben auch schon, zum Beispiel im letzten Jahr, war im September zur Zeit des Openairs noch Sommer. Der Begeisterung im stets gut gelaunten Publikum taten weder Kälte noch Regen jemals Abbruch.

Das Wetter ist nicht zuständig für die Stimmung

Für die Stimmung scheint das Wetter nicht zuständig. In erster Linie ist es die Musik, die für gute Laune und verzückte Fans sorgt.

«The Beer Mats», «Dream Catcher», «Derwish», «Jamie Clarke's Perfect» - 14 Bands und eine Marsch-Formation sorgten für Stimmung auf der Haupt- und den Nebenbühnen. Auserlesene typisch irische (Rauchlachs) und ebenso typische Schweizer Festspeisen (Bratwurst) gehörten dazu wie typisch irisches (Guinness) und schweizerisches Bier (St.Johann).

Unter den Fans hörte man verschiedene Sprachen: Irisches Englisch und Gälisch bei den Musikerinnen und Musikern, Englisch, Französisch und Norddeutsch im Publikum. In der Tat, die Fans der irischen Musik und Traditionen kommen mittlerweile aus halb Europa ans kleine, aber sehr feine und stimmungsvolle Openair nach Ennetbüel.