Dankeschön-Veranstaltung In Wildhaus-Alt St.Johann begegnet man sich bei Punsch und Glühwein Vergangenen Samstag waren die Geschäfte in Wildhaus und Unterwasser am Nachmittag länger geöffnet. Zum 15. Mal begegneten sich Einheimische, Zweiteinheimische und Gäste am «Langen Samstag».

Besucherinnen des Langen Samstags flüchten vor der Kälte ins Geschäft. Bild: Christiana Sutter

Es ist bitterkalt im Obertoggenburg. Das hindert die Bevölkerung und die Gäste in Wildhaus und Unterwasser nicht, an diesem Samstag aus dem Haus zu gehen. Der Grund für dieses Tun ist der «Lange Samstag» in den beiden Dörfern. Der Lange Samstag ist seit 16 Jahren Tradition, wobei es erst die 15. Austragung ist.

Mitinitiant dieses Anlasses ist Markus Grieshaber von der Drogerie Abderhalden in Wildhaus. «Es ist eine Dankeschön-Veranstaltung für unsere treue Kundschaft, die uns Detailhandelsgeschäfte während des ganzen Jahres unterstützt.» Am Langen Samstag haben die Verantwortlichen der Geschäfte Zeit für ihre Kunden. «Zusammen etwas trinken, etwas Feines schnabulieren, Schwatzen, Zeit haben und Danke sagen, das ist die Idee des Langen Samstags», sagt Grieshaber.

Beratung nicht nur für die Stammkundschaft

Viele Menschen sind am Samstag unterwegs, man trifft sich. Sei es für einen Glühwein am offenen Feuer, eine Crêpe vom Chef zubereitet oder einem Raclette und einem Glas Wein. Mit der verlängerten Öffnungszeit gibt es auch Kunden, die sich gerne beraten lassen. Dies nahm auch eine Kundin des Thurbögli in Unterwasser als Anlass, von weiter unten im Toggenburg anzureisen. «Ich habe eine sehr grosse Stammkundschaft, die wegen der Beratung zu mir ins Geschäft kommt», sagt Irene Roller vom Thurbögli.

Eine Kundin im Thurbögli Unterwasser lässt sich von Irene Roller beraten. Bild: Christiana Sutter

Auch vor der Velometzg in Unterwasser stehen die Menschen mit einem Becher, gefüllt mit einem heissen Getränk. «Im Winter ist hier oben Wintersport angesagt. Die Kunden bringen das Bike zum Service», sagt Roger Fuchs von der Velometzg und wendet sich wieder einem Gast zu.

Am Langen Samstag können die Besucher an einer Verlosung teilnehmen, sofern sie vier der zwölf Geschäfte in Wildhaus und Unterwasser besucht und den Flyer am Schluss in einem der Geschäfte abgegeben haben. Die Preise werden von den teilnehmenden Geschäften gesponsert. Der Lange Samstag ist sowohl für die Verantwortlichen der Detailhandelsgeschäfte in der obersten Toggenburger Gemeinde wie auch für die Besucher ein freudiger Anlass in der vorweihnachtlichen Zeit.