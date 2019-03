Daniel Bösch vor dem Start in die Saison: «Es gibt noch einige Schwingfeste, die ich noch nicht gewonnen habe»

Bösch holte mit 16 beim Thurgauer Kantonalen 2004 seinen ersten Kranz. Zu seinen grössten Erfolgen zählen der Sieg beim Unspunnen 2011 sowie diejenigen auf der Schwägalp (2015 und 2017). Die nächsten fünf Jahre haben es in sich. Jährlich findet ein Fest mit eidgenössischem Charakter statt: 2019 das Eidgenössische in Zug, 2020 das Jubiläumsfest 125 Jahre eidgenössischer Schwingerverband in Appenzell, 2021 das Kilchberg Schwinget, 2022 das Eidgenössische in Pratteln sowie 2023 das Unspunnen in Interlaken. (bl)