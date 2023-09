Rückblick Damals: Notlandung beim Altersheim und Rennboliden am Berg Aus vergangenen Zeiten – das Toggenburger Tagblatt veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor hundert, fünfzig, zwanzig oder zehn Jahren im Toggenburg passiert?

Vor zehn Jahren trafen im Zentrum von Hemberg ambitionierte Rennfahrer und Freunde des Automobilrennsports aufeinander. Bild: zvg

Vor 100 Jahren

22. September: Wattwil. Am Mittwoch flogen vier Militärflugzeuge mit Offizieren, die, von Dübendorf kommend, dem Manövergebiet im Appenzellerland zustrebten, über unser Dorf. Eines der Flugzeuge erlitt dabei einen Maschinendefekt und wurde zur Notlandung gezwungen. Im Gleitflug ging es hart neben dem Kirchturm vorbei bis zu einer Wiese über dem Altersheim, wo die Landung glatt erfolgte. Selbstverständlich waren bald zahlreiche Neugierige versammelt, sodass die Polizei oft Mühe hatte, genügend Raum um die Maschine frei zu halten, und die unglaublichsten Gerüchte schwirrten im Augenblick durch die Luft, insbesondere das, dass es sich um französische Flieger handle. Die beiden Insassen des Flugzeugs blieben die Nacht über hier; das Flugzeug wurde von Feuerwehrmannschaften bewacht.

26. September: Wattwil. Noch eine Frage. Ein Neugieriger aus dem Schulkreis Schmidberg möchte doch einmal wissen, wo der Schulrat mit der von fast sämtlichen Bürgern sofort verlangten Schulgemeinde stecken bleibt, und erwartet Antwort!

Vor 50 Jahren

26. September: Wattwil. Es war einmal eine Bibliothek. Aber die war alt und grau. Und nur wenige waren, die noch ihre Räume zu betreten pflegten … Nun, es geht hier nicht um ein Märchen, sondern zunächst einfach darum, ein paar Fakten mitzuteilen, wie es heute um die ehemalige, öffentliche Volkshausbibliothek steht: Sie ist seit einigen Jahren geschlossen, ihre Bücher sind eingemottet, zum grossen Teil natürlich auch veraltet. Da aber die Volkshauskommission verpflichtet ist, eine Bibliothek zu führen, es aber im hergebrachten Rahmen weder kann noch will, konnte die Pro Wattwil gewonnen werden, sich des Problems einer modernen, öffentlichen Bibliothek anzunehmen. Man bildete eine Arbeitsgruppe, die bis jetzt verschiedene Vorabklärungen getroffen hat. Ein praktisches Beispiel einer Volksbibliothek wurde in Männedorf besucht.

Vor 20 Jahren

27. September: Ebnat-Kappel. Für kulturelle Zwecke erwarb die politische Gemeinde den Güterschuppen von der SBB. Gestern um 11 Uhr wurde die Verschreibung vorgenommen. Gleich nach der Vertragsunterzeichnung begab sich Gemeindepräsident Arthur Lieberherr direkt zum Güterschuppen, um die frohe Botschaft zu verkünden.

Vor 10 Jahren

23. September: Hemberg. Tausende Besucher strömten ans Bergrennen nach Hemberg, um hautnah die tollkühnen Fahrer in ihren Kisten erleben zu können. Diese zeigten auf dem kurvigen Rennkurs zwischen Schwanzbrugg und Hemberg ihr ganzes Können und beantworteten in den Fahrerlagern in und um Hemberg die Fragen ihrer Fans. (red)