Damals Was Flughöhen, Antiquitäten und gestohlene Zigaretten gemein haben Aus vergangenen Zeiten – das Toggenburger Tagblatt veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Stöbern nach Herzenslust war erlaubt am Floh-, Antik- und Gwundermarkt in Unterwasser. Bild: zvg

Vor 100 Jahren

11. August: Wattwil. Flugtag Wattwil. Neben dem Fallschirm-Meeting wird ein Höhenschätzungs-Wettbewerb für das Publikum veranstaltet. Auf den speziellen Karten kann jedermann die von ihm geschätzte Höhe des Flugzeuges eintragen und zwar im Moment, wo als Zeichen – ein Böllerschuss – abgefeuert wird. Der betreffende Flug wird auf dem Flugplatz durch Herumtragen eines Plakates angemeldet, sodass das Publikum genau orientiert ist, wann diese Höhenschätzung stattfindet. Die Höhenschätzungsresultate werden unter amtlicher Kontrolle revidiert und ebenfalls der Höhenmesser des Flugzeuges. Die Eintrittskarten sind mit Nummern versehen und werden durch das Los einige derselben zu Gratis-Flügen berechtigt. Die bezüglichen Nummern werden ebenfalls durch Herumtragen eines Plakates auf dem Flugplatz gemeldet.

Vor 50 Jahren

10. August: Neu St. Johann. Im Hotel Sonne weilte zum zweiten Mal eine Ferienkolonie mit cerebral gelähmten Kindern. Das Lager wird von der Pro Juventute, Zürich, organisiert. Durch die Radio-Aktion «Denk an mich» und andere Aufrufe war es möglich, 18 junge Helfer und Helferinnen zu finden, welche ihre Ferien opferten, um die 30 kranken Kinder in dieser Ferienkolonie zu betreuen. Nur durch die spontane Bereitschaft dieser 18 jungen Menschen war diese Ferienkolonie überhaupt möglich. Als Anmerkung sei noch erwähnt, dass das Schweizer Radio in den Sendungen «Denk an mich» Interviews mit den Kindern der oben erwähnten Ferienkolonie bringt.

Vor 20 Jahren

12. August: Unterwasser. Puppen, Langspielplatten und Geschirr wurden am ersten Floh-, Antik- und Gwundermarkt beim Hotel Post feilgeboten. Auf dem Parkplatz waren zahlreiche Marktstände aufgestellt, an denen die verschiedensten Sachen angeboten wurden. So konnte der Sammler hier alles Mögliche vorfinden. Zweimal wurde an diesem Tag eine weitere Attraktion geboten, die in Unterwasser nicht alltäglich ist. Zwei Kunstradfahrerinnen zeigten auf dem Pöstliparkplatz ihre Kunststücke.

Vor 10 Jahren

15. August: Wattwil. In der Nacht auf gestern Mittwoch brachen Diebe ins Schwimmbad Wattwil ein und stahlen den Tresor. Diesen liessen sie ungeöffnet auf dem Thurweg zurück. «Das waren Profis, aber in unserem Tresor liegt über Nacht fast kein Geld», sagt Badmeister Vuko Ratkovic. Warum die Diebe den Tresor ungeöffnet auf dem Thurweg liessen, ist ungeklärt. Geld kam keines weg. Einzige Beute der Diebe: Zigaretten im Wert von 500 Franken. (red)