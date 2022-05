Damals Vor zehn Jahren ging der FC St.Gallen eine Partnerschaft mit Toggenburg Tourismus ein Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Der FC St. Gallen unter Jeff Saibene - hier in dunkler Jacke - trainierte vor zehn Jahren regelmässig im Toggenburg. Bild: PD

Vor 100 Jahren

27. Mai: Wattwil. Prof. Beckerelli, der vorzügliche Zauberkünstler, dessen ausgezeichnete Leistungen noch in aller Gedächtnis sind, welche dieselben schon in früheren Jahren gesehen haben, wird am nächsten Samstag und Sonntag in dem Saale der «Sonne» auftreten und mit einem neuen grossartigen Programm seiner mysteriösen Künste aufwarten.

Wo Beckerelli auftritt, hat er volle Häuser; sein Auditorium kommt aus dem Staunen nicht heraus, man könnte beinahe ans Hexen glauben, wenn Beckerelli nicht erklärte, alles was er ausführe, sei nur Geschwindigkeit seiner Hände und Finger. Wer sich also auf eine angenehme Art täuschen lassen will, gehe zu Beckerelli und wir sind sicher, er wird nicht unbefriedigt von dannen gehen.

30. Mai: Oberhelfenschwil. Aus einem Bienenstock in Oberhelfenschwil flog ein Schwarm aus und setzte sich an der Kuppel des Kirchturmes fest, was wohl als Kuriosum notiert werden darf.

Vor 50 Jahren

29. Mai: Wildhaus. Feriensport im Obertoggenburg. Unter der Leitung eines Magglinger Sportlehrers organisieren Wildhaus und Unterwasser vom 9. Juli bis zum 13. August «Turnen für jedermann». Diese bereits im dritten Jahr durchgeführten «Trimm-Dich»-Veranstaltungen umfassen allgemeine Gymnastik in der Turnhalle oder auf dem Sportplatz, Schwimmlektionen im Hallenbad, Waldläufe, Ballspiele und Schnitzeljagdabenteuer. Die Teilnahme an diesem wertvollen Programm ist für alle Feriengäste kostenlos.

Vor 20 Jahren

1. Juni: Kirchberg. 28 Personen bewerben sich für das Kirchberger Schulratspräsidium – unter ihnen lediglich zwei Frauen. Trotz eher hochgesteckten Anforderungen stiess die Ausschreibung des Schulrats-Vorsitzes auf unerwartet hohes Interesse. Fast dreissig Personen möchten das Amt des Schulratsvorsitzenden übernehmen.

Seit dreissig Jahren ist Hans Locher in Kirchberg Schulratspräsident. Im Februar gab er unerwartet seinen Rücktritt auf den 31. Dezember dieses Jahres bekannt. Das grosse Interesse am Posten scheint nicht zuletzt daher zu rühren, dass es sich bei diesem Amt seit 1982 um eine Hundertprozent-Stelle handelt. Schulgemeinden ohne Vollzeit-Schulpräsidium bekunden jeweils wesentlich grössere Schwierigkeiten, dieses Amt zu besetzen.

Vor 10 Jahren

31. Mai: Toggenburg. Der FC St.Gallen als Aufsteiger in die höchste Spielklasse und Toggenburg Tourismus sind eine Partnerschaft eingegangen. Wie gestern bekannt wurde, wird der FC St.Gallen seine Trainingslager zukünftig im Thurtal durchführen. Im Gegenzug kann sich Toggenburg Tourismus bei den Spielen präsentieren.

Das Toggenburg biete für den FC St.Gallen in erster Linie ideale Trainingsmöglichkeiten, streicht Daniel Last von der Informations- und Medienstelle des FC St.Gallen hervor. Die Voraussetzungen seien nahezu perfekt. Es sei unkompliziert und schnell zu erreichen und alle vom Fussballverein geforderten Möglichkeiten seien vorhanden, sagt Jeff Saibene. (red)