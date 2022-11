Damals Vor 50 Jahren wurde die katholische Kirche Hemberg renoviert und in den ursprünglichen Zustand versetzt Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Die katholische Kirche von Hemberg ist von weitem sichtbar und prägt das Dorfbild. Bild: Urs M. Hemm

Vor 100 Jahren

11. November: Wattwil. Die Bewilligung der Mittel für einen neuen Röntgenapparat im Krankenhaus verlangt von der Bürgerschaft keine unmittelbaren Opfer, da die veranschlagten 15'000 Franken mit oberbehördlicher Bewilligung als Darlehen dem bestehenden Baufonds entnommen und diesem durch die laufenden Einnahmen aus dem Röntgenbetrieb wieder rückvergütet werden können. Diese wertvolle Ergänzung der technischen Installationen im Krankenhaus rechtfertigt sich wohl auch darum, weil eine Übergabe der Anstalt an den Staat in absehbarer Zeit ausgeschlossen ist.

Vor 50 Jahren

10. November: Hemberg. Seit April dieses Jahres sind an der katholischen Kirche Hemberg Renovationsarbeiten im Gange. Es ist dies die erste totale Aussenrenovation seit 1869, eine kleinere Innenrenovation wurde vor ungefähr 25 Jahren durchgeführt.

Eine Besonderheit dieser Kirche, deren ältester Teil, der Turm, seit 1214 besteht, ist der Schindelschirm über die ganze Westfassade. Dieser Schindelschirm, der jetzt heruntergenommen wurde, bestand aus Tannenschindeln, die nun immerhin seit 103 Jahren ihren Dienst taten. Auch die Kuppel war ursprünglich mit Schindeln gedeckt. Vor etwa 70 Jahren wurden diese aber durch Blech ersetzt. Heute wird die Kuppel aber wieder in den vorherigen Zustand versetzt und mit Schindeln gedeckt. Dachdecker Albert Brunner aus Ebnat arbeitet allerdings nicht mit Tannenschindeln, sondern mit Lärchenschindeln.

Nach der Restauration kann die alte Orgel kaum mehr gebraucht werden. Sie wurde vor bald 100 Jahren als «Occasion» nach Hemberg geholt und dann einfach so zurechtgestutzt, dass sie in der Kirche überhaupt Platz hatte. Jetzt, da die Kirche noch in den ursprünglichen Zustand versetzt werden soll, ist für diese Orgel erst recht kein Platz mehr vorhanden. Man sollte also eine neue haben und wenn möglich die alte verkaufen können, welche übrigens aus dem Jahre 1610 stammt.

Vor 20 Jahren

14. November: Wattwil. Marywell-Methode: Abnehmen macht Spass. Mary Bray kommt selbst ins Toggenburg. Die Psychologin ist überzeugt davon, dass Abnehmen im Kopf beginnt. Wieso und wie, wird sie in drei Kursblöcken im Hotel Löwen vermitteln. Mary Bray ist Bestsellerautorin des Buches «Für immer schlank». Sie hat in verschiedensten Fernsehsendungen bewiesen, wie erfolgreich ihre Mental-Methode ist. Die an der Universität von Houston/Texas ausgebildete Psychologin zeigt, wie man ohne Hungern abnehmen kann. In ihren Kursen versucht Mary Bray, alle Teilnehmenden zu den Wurzeln ihres Essproblems zu führen und macht sie mit neuen Gedankenmustern vertraut.

Vor 10 Jahren

Verkehr in Dietfurt vor dem Bau der Umfahrungsstrasse Bütschwil. Bild: PD

15. November: Bütschwil. Grosse Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, so auch die Umfahrung Bütschwil. Das Projekt hat Rechtskraft, die Verhandlungen rund um die Landkäufe laufen und die Nutzungsvereinbarungen sind noch nicht abgeschlossen. Baubeginn soll im Mai 2014 sein. Noch quält sich der gesamte Verkehr durch die Dörfer Bütschwil und Dietfurt. Die Lebensqualität entlang der Hauptstrasse ist schon länger verbesserungswürdig. Doch mit der Rechtskraft des Umfahrungsprojekts ist endlich Licht am Ende des Tunnels auszumachen. (red)