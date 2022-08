Damals Vor 50 Jahren schneite es im August auf den Churfirsten Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Dieses Bild stammt aus dem Frühling 2022, doch gemäss alten Zeitungsberichten hat es auch im August 1972 so ähnlich ausgesehen. Bild: Ralph Brühwiler

Vor 100 Jahren

23. August: Obertoggenburg. Das «Obertoggenb. Wochenblatt» schreibt: Die Ferien der Stadtschulen gehen mit dieser Woche zu Ende. Der Grossteil der Feriengäste und Sommerfrischler, der sich aus Städtern rekrutiert, kehrt aus den Bergen zurück. Unsere Berglandschaft und Bergpensionen «entvölkern» sich wieder. Noch wenige Wochen und es wird wieder still und Winter bei uns.

Die diesjährige Saison steht in der Frequenz auf Mittel. Die unbeständige Witterung war ihr nicht günstig. Die vielen Feste diktierten vielen der Touristen und Sommerfrischlern Kürzung des Landaufenthalts, andere machten Valuta-Sommeraufenthalte jenseits des Rheines. Man erwartet, sofern das Wetter besser wird, noch eine befriedigende Nachsaison.

Vor 50 Jahren

21. August: Toggenburg. Schnee am Ende des Hochsommers. In der Nacht auf den Samstag fiel Schnee bis auf 1400 Meter. Am Säntis und im Churfirstengebiet lag eine geschlossene Decke bis etwa 1500 Meter. Wo sich Vieh-Herden in höheren Lagen befanden, musste es zu Tale getrieben werden, die Futtervorräte sollen aufgebraucht sein. Freilich, auf der Sellamatt war der Alpbetrieb sowieso in Aussicht genommen. Zufällig war er mit dem Schneefall zusammengetroffen.

Noch heute Morgen liegt eine Centimeter hohe, kompakte Schneedecke auf der Sellamatt bis zur Bergstation. Blickt man von dort aus über’s Tal, sind alle Berge tief verschneit. Die verflixte Kälte will auch heute Montagmorgen noch nicht weichen. Man hat an geschützter Lage nur noch acht über Null gemessen, an exponierter Lage sogar nur 5 über Null. Dies im Tal. Auf der Schwägalp wurde eine Temperatur von 6 Grad gemessen.

Vor 20 Jahren

22. August: Wattwil. Strassenrowdys beim Bahnhof Wattwil sorgen in der Bevölkerung für grossen Unmut. Das Areal werde für das Zeigen von «Fahrkünsten» verwendet. Jetzt geht man härter gegen den Lärm vor. Erneut musste sich der Gemeinderat Mitte Jahr mit Klagen betreffend strassenverkehrsrechtlichen Übertretungen befassen. Laut den Feststellungen gibt es zahlreiche junge Fahrer, welche sich einen Sport daraus machen, mit durchdrehenden Rädern ihre Fahrkünste im Bereiche Bahnhofareal und ehemaliger Güterschuppen darzustellen.

Vor 10 Jahren

20. August: St.Peterzell. Was derzeit im Dachgeschoss der Propstei St.Peterzell zu sehen ist, ist ein wahres Sinnbild für die Vielfältigkeit im künstlerischen Ausdruck, der Neugier auf das Schaffen anderer und die Begegnung verschiedener Denkweisen und Ausdrucksformen.

Im Necker dem Wasser und dem Fluss der Zeit ausgesetzt, bilden die Restexemplare von Roman Signers «Skulptur» ein neues Kunstwerk für sich. Bild: PD

Der Verein «Ereignisse Propstei St.Peterzell» hat in seinem zwölften Vereinsjahr mit einem neuen, jungen Kurator Ramon Lenherr den St.Galler Verleger Josef Felix Müller für eine abwechslungsreiche Ausstellung gewinnen können. «Damit haben wir eine neue Epoche eingeleitet, die unter dem Stichwort Denkräume steht», kommentierte die Vereinspräsidentin, Nationalrätin Lucrezia Meier-Schatz und brachte es auf den Punkt: «Felix Müller zeigt, dass ein Buch nicht nur ein Gegenstand ist und ein Kunstbuch auch ein Kunstgegenstand selbst sein kann, das eine Aura der Einzigartigkeit hat.» (red)