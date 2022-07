Damals Vor 20 Jahren war Wattwil mit seiner Skateanlage Vorbild für die Stadt Zürich Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Die Skateanlage «alley oop» in Wattwil. Bild: PD

Vor 100 Jahren

1. Juli: Stein. Die kleine katholische Kirchgemeinde Stein im Obertoggenburg bemüht sich seit einigen Jahren ein eigenes Gotteshaus zu erhalten. Durch spezielle Bemühungen des derzeitigen Pfarrherrn ist der Kirchenbaufonds auf Fr. 70’000 angewachsen. Die Kirchengenossen bringen selbst grosse Opfer durch Hauskollekten und Sammlungen in der Kirche.

1. Juli: Wattwil. Ein lebhaftes Bild begeisternder Sportsliebe entfaltete sich vergangenen Mittwoch Abend auf dem Gemeindeareal. Wer als Zuschauer das Spiel mit Interesse verfolgte, die schlanken, gebräunten Gestalten in edler Fussballsitte bewegen sah, den musste unwillkürlich der Ansporn bemächtigen, sich einzureihen, mit zu wetteifern.

Da sich dieser Fussball-Club noch im Anfangsstadium befindet, und wie allerorts noch finanzielle und materielle Schwierigkeiten zu überbrücken hat, so bietet dieser Club in jeglicher Hinsicht volle Gewähr, dass er tatkräftig bestrebt und bemüht ist, möglichst viel in seiner Sache herauszubringen, was auch bei noch besserer technischer Durchbildung bald erreicht sein wird.

Vor 50 Jahren

3. Juli: Wattwil. Start zur Umfahrung Wattwil-Lichtensteig. Der Regierungsrat des Kantons St.Gallen hat das Ausführungsprojekt für die erste Etappe Stegrüti-Rickenstrasse der künftigen Umfahrung Wattwil-Lichtensteig im Gesamtkostenaufwand von 21,5 Millionen Fr. genehmigt. Das Baudepartement wird die öffentliche Planungsauflage durchführen.

3. Juli: Wattwil. Glück im Unglück hatte ein auswärtiges Ehepaar, als es mit dem Wagen nach einem Überholmanöver ab der Strasse geriet und in der Thur landete. Nach dem Unfall setzte ein Grossauflauf sensationshungriger Zuschauer ein, die dabei sein wollten, als das «schwimmende Auto» mit einer Motorseilwinde aus den Fluten gezogen wurde.

Vor 20 Jahren

4. Juli: Wattwil. Eine Zürcher Delegation traf sich mit Gemeindepräsident Markus Haag sowie den Verantwortlichen des Wattwiler Skateparks «alley oop». Themen am Treffen waren Realisierung eines solchen Parkes, sowie dessen soziale Qualitäten. Auch Probleme wurden nicht ausgeblendet.

Grund des Treffens ist das Vorhaben der Stadt Zürich, einen ähnlichen Park zu errichten. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde eigens ein Verein, bestehend aus verschiedenen Freestyle-Sportarten wie Skateboard, BMX, aber auch Breakdance gegründet. Der Verein und Vertreter verschiedener Ämter sind nun auf der Suche nach einem Gelände in der Stadt Zürich, welches für die Realisierung geeignet wäre. Kein leichtes Unterfangen, denn der Zürcher Skatepark soll sechsmal grösser werden als der Wattwiler.

Vor 10 Jahren

Abefahre und den Tag beenden: Der Steiner Landwirt und Älpler Roland Bischof schickt den Betruf zu den Gästen und ins ganze Tal. Bild: PD

2. Juli: Alt St.Johann. «Öberefahre» ist ein Wechsel von einem Zustand in einen anderen. Dieser Thematik ist die neuste Ausstellung «Öberefahre – Abefahre» in der Klangschmiede Alt St.Johann gewidmet. «Was ist denn das?», fragt sich eine Besucherin beim Anblick des Holzgebildes neben dem Wasserrad bei der Klangschmiede. «Das ist ein überdimensionaler Betruf-Trichter», erklärt Klangwelt-Intendantin Nadja Räss. Sie hat zusammen mit der Künstlerin Sonja Rüegg und dem Weissküfer Werner Stauffacher die Ausstellung konzipiert und realisiert. Bei ebendiesem Betruf-Trichter beginnt die Ausstellung. (red)