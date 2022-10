Damals Vor 20 Jahren taufte die Wattwiler Sängerin Susan Orus ihre zweite CD in der Bar von Kurt Aeschbacher Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Susan Orus zusammen mit Duettpartner David Morell. Bild: PD

Vor 100 Jahren

14. Oktober: Wattwil. Wie aus dem Inseratenteil ersichtlich, hält der stets rührige Fussballklub Wattwil nach längerem Spielunterbruch zufolge der immer noch pendenten Platzfrage in hier kommenden Sonntag wiederum ein Wettspiel, einen sog. Cup-Match gegen die bewährte dritte Mannschaft des Fussballklub Gossau ab.

Es ist dies nun das vierte Treffen von zehn, welche der neue Verbandsklub Wattwil in seiner Serie D um die Meisterschaft zu bestehen hat; es ist also nicht ein Freundschaftsspiel, sondern ein Match mit Punktwertung betr. die Rangordnung. Wer also Freund eines rassigen und temperamentvollen Spieles ist, mache sich am Sonntag auf nach dem Sportplatz im Bundt und er wird gewiss auf seine Rechnung kommen.

Vor 50 Jahren

18. Oktober: Wattwil. Die erste Diplomierung an der Pflegerinnenschule Toggenburg-Linth fand statt. Unter Anwesenheit von Chefärzten, Verwaltern und Oberschwestern der drei Trägerspitäler Flawil, Uznach und Wattwil sowie der Vertreter des Vorstandes, der Gemeinden und des Kantons, fand am 11. Oktober im Schulzentrum Wattwil die Diplomierung des ersten Kurses statt. Die Schule war von diesen drei Spitälern wegen des Pflegepersonalmangels vor 2 Jahren gegründet worden, und sie wurde am 12. Oktober 1972 vom Schweizerischen Roten Kreuz anerkannt.

Vor 20 Jahren

15. Oktober: Wattwil/Zürich. Nun ist sie da, die neue CD von Susan Orus. Aufgenommen in Nashville erlebte die Scheibe ihre Taufe ebenfalls in einer Stadt: In Zürich, wo die Labor-Bar von Kurt Aeschbacher Gastgeberin war. Susan Orus hat bereits ihre zweite CD produziert. Dafür reiste die in Wattwil aufgewachsene Sängerin nach Nashville in die USA. Mit eingängigen, sanften Songs bestreitet Susan Orus ihre zweite CD. Und mit einem Duett, das sie mit John Berry singt.

Für die CD-Taufe in Zürich allerdings musste sich Susan Orus auf die Suche nach einem neuen Duettpartner machen, konnte sie doch John Berry nicht extra einfliegen lassen. Mit Spannung erwartete das Publikum in Zürich jenen Mann, der mit ihr das Lied «Your love amazes me» präsentieren würde. Davon, dass es ein Profi sein würde, gingen zwar alle aus, dass es aber gleich Prinz Rodin aus Space-Dream sein würde, war denn doch für einige eine angenehme Überraschung. Mit dem Sänger und Schauspieler David Morell hat sich Susan Orus einen Duettpartner gesucht, der seine Kunst von Grund auf gelernt hat.

Vor 10 Jahren

15. Oktober: Ebnat-Kappel. 18 neue Wohnungen im Erweiterungsbau der Alterssiedlung Gill können bezogen werden und schon gibt es wieder eine Warteliste. An der feierlichen Einweihung wurde deutlich, dass altersgerechtes Wohnen an guter Lage im Dorfzentrum begehrt ist. (red)