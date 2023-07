Damals «Toggenburger Wolga» mit hohem Wasserstand: Wie der Regen vor 50 Jahren den Juli vermieste Aus vergangenen Zeiten – das Toggenburger Tagblatt veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Mit vereinten Kräften wurde das neue Alpkreuz auf dem Älpli ob Krinau aufgestellt. Bild: zvg

Vor 100 Jahren

21. Juli: Wattwil. Die Obertelegraphendirektion hat dem Gesuche des Gemeinderates Wattwil um Wiedereinführung des vollen Sonntagsdienstes auf dem Telegraphen- und Telephonbureau in Wattwil entsprochen. Es können demnach von morgens 8 Uhr bis abends 8 Uhr an Sonntagen zuschlagsfreie Gespräche im Gebiete des Telephonnetzes Wattwil, sowie mit grösseren Ortschaften (Wil, St. Gallen, Zürich, Rapperswil) und weiters geführt werden. Keine Verbindung besteht dagegen zu gewissen Tageszeiten mit kleinern Bureaux der Umgebung (Ebnat-Kappel, Nesslau, Uznach, Lichtensteig). Auf Anfrage erteilt das Telephonbureau die nötigen Auskünfte.

Vor 50 Jahren

25. Juli: Toggenburg. Klima im Toggenburg. Die lang anhaltenden Regengüsse, die uns in seltener Intensität beglücken, wollen nicht aufhören. Wir haben wieder den extremen Fall, dass der Mai zu warm war, der Juli aber entschieden zu nass. Es scheint, dass dieses Jahr, mit spätem Frühlingsbeginn, die Vegetation durch starken Sonneneinfluss stark gefördert wurde; die Erdbeeren und Himbeeren gerieten über Erwarten gross; bei den Brombeeren gilt es noch abzuwarten.

Es fällt auch auf, wie die gesunden heissen Tage Mangelware sind, während Perioden mit vorwiegend feuchter Luft und Gewitteranzeichen dominieren. Die Rietwiesbrücke und die Volkshausbrücke zeigen die «Toggenburger Wolga» mit hohem Wasserstand. Allerdings ist er nicht schlimm und der momentane Pegel ist nicht alarmierend. Lieber wäre uns aber zu dieser Jahreszeit, statt schokoladebraunen Fluten, ein sanftes grünblaues Ferienwasser!

Vor 20 Jahren

21. Juli: Wattwil. Toggi-Molke erobert Deutschland. Max und Susi Schläpfer von der Käserei Heiterswil brachten Molke in vier Geschmacksrichtungen auf den Markt. Das Produkt ist von bester Qualität, was unsere deutschen Nachbarn mit Gold und Silber belohnten. Die deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft prämierte die Molkeprodukte aus der Käserei Heiterswil.

Vor 10 Jahren

25. Juli: Krinau. Trotz Wind und Regen haben die Vorstandsmitglieder des Landwirtschaftlichen Vereins Untertoggenburg mit ihren Familien auf dem Älpli oberhalb von Krinau ein Kreuz aufgestellt. Gefeiert wurde wegen des Wetters dann im Restaurant. Alois Ottiger, Initiant und Sponsor des Alpkreuzes erklärt die Symbolik des Kreuzes folgendermassen: «Es will uns zeigen, dass wir nicht nur in der horizontalen, materiellen Welt leben, sondern auch in der vertikalen, geistigen Welt verwurzelt sind.» Wanderer, Jäger, Biker und alle weiteren Besucher sollen unter dem Kreuz Ruhe, Stille und Geborgenheit finden. (red)