Rubrik Damals: Toggenburger verabschieden Bräkers Globe endgültig Aus vergangenen Zeiten – Das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Viel Energie und Herzblut hat Hans Helfenstein in diesen Holzrundbau investiert. Bild: PD

Vor 100 Jahren

13. Dezember: Eidgenossenschaft. Das Papier unserer Brotkarten. Die schweizerischen Brotkarten, die ersten und letzten hoffentlich, wurden durch 21 Firmen hergestellt und erforderten im ganzen 700'000 Kilogramm Papier (zirka 70 Eisenbahnwagenladungen). Kosten 1'841'751.00 Franken. Eingestampft brachten sie der Eidgenossenschaft noch als Makulatur 83'000 Franken.

13. Dezember: Mosnang. Die Bürgerversammlung genehmigte eine Motion zur Aufhebung der Pferdepost und Ersetzung derselben durch Autobetrieb von Bütschwil nach Mühlrüti.

13. Dezember: Nesslau. Ein schwerer Unglücksfall ereignete sich in der mechan. Schreinerei des Josua Lieberherr in Krümmenswil. Ein Schreiner, der nach 3 Jahren deutschem Kriegsdienst unverletzt in die Schweiz zurückgekehrt und bei Lieberherr in Arbeit stand, geriet mit der linken Hand in die Fräse, die ihm alle Finger bis auf den Daumen abschnitt.

17. Dezember: Kanton St.Gallen. Es zirkuliert zurzeit unter der hiesigen Bevölkerung das Gerücht von der Wiedereinführung der Brot- und Mehlkarte, was zur Folge hat, dass speziell wieder Teigwaren gehamstert werden. Demgegenüber kann festgestellt werden, dass die Behörden, niemals an eine Wiedereinführung der Brot- und Mehlkarten dachten und dass daher kein Grund vorliegt, sich Vorräte an Teigwaren anzulegen. Der Stand der Getreideversorgung ist derart, dass keine Rationierung des Brotes, der Teigwaren und des Mehles in Aussicht genommen werden muss.

Vor 50 Jahren

12. Dezember: Ebnat-Kappel. 3. Girlen-Riesenslalom. Im Hinblick auf die mit Spannung erwarteten Skiweltmeisterschaften im Val Gardena (Italien) wird der Start der ausgezeichnet vorbereiteten Nationalmannschaft in Ebnat-Kappel von der Sportöffentlichkeit mit besonderem Interesse verfolgt.

15. Dezember: Wattwil. Ein gut gelaunter Souverän – die Aktivbürgerschaft von Wattwil – hat den neuen Gemeindammann erkoren. Robert Brocker, jetzt Leiter des Waisenamtes der Stadt St.Gallen und früher langjähriger, beliebter Gemeinderatsschreiber in Wattwil, ist mit einem hervorragend guten Resultat zum Gemeindammann und in den Gemeinderat gewählt worden.

17. Dezember: Ebnat-Kappel. Bekanntlich sind die Empfangsverhältnisse für Fernsehsendungen im Dorfbereich von Ebnat-Kappel grösstenteils unbefriedigend, vor allem sehr unterschiedlich. Während linksseits der Thur vielfach drei, mitunter sogar vier Sendeprogramme gut bis sehr gut empfangen werden können, müssen sich die Konzessionäre auf der gegenüberliegenden Talseite zumeist mit dem Schweizersender allein begnügen. Der Initiative der Dorfkorporation ist es zu verdanken, dass der Bevölkerung Gelegenheit geboten wurde, sich im Rahmen einer Informationswoche über die geplante Gemeinschafts-Antenne für Radio und Fernsehen und über ihre Auswirkungen auf die Empfangsmöglichkeiten unterrichten zu lassen.

Vor 20 Jahren

18. Dezember: Rust/Toggenburg. Mit einer kleinen Wehmut steht Hans Helfenstein vom Architektur- und Ingenieurbüro Helfenstein, Bütschwil, vor dem Toggenburger Nachbau des Shakespeare Globe Theaters. Der Wiederaufbau des Globe im Europapark Rust steht kurz von der Vollendung. Für Helfenstein geht damit ein Kapitel zu Ende, das mit so viel Enthusiasmus im Sommer 1997 mit der Planung der Bräker-Spiele in Lichtensteig seinen Anfang nahm. Im Globe wird der Europapark in Zusammenarbeit mit SWR 1 ab Frühling 2000 Shakespeare-Meisterwerke in einer Komposition aus Show- und Live-Performance präsentieren. Bis zu 700 Zuschauer können auf drei Galerien «Shakespeare im Park» geniessen und sich von hochkarätigen Produktionen der Shakespeare-Dramen ins 16. Jahrhundert zurückversetzen lassen. Eine Vortragsreihe mit prominenten Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Kultur ist ebenfalls bereits in Planung.

Vor 10 Jahren

16. Dezember: Hemberg. Der Holzschnitzel-Wärmeverbund Hemberg nimmt Gestalt an. Die «Genossenschaft Holzwärmeverbund Hemberg» wurde gegründet. Im Herbst 2010 soll die Anlage in Betrieb genommen werden.

17. Dezember: Lichtensteig. Ein Jazz-Lokal im Toggenburg? Ja, das gibt es. Besser: Gab es. Der Jazz-Schopf auf dem Goldenen Boden in Lichtensteig war nach dem Altstadt-Brand vom 14. Februar wegen Wasserschäden nicht mehr benutzbar. Nun verabschiedete sich der Jazzclub vom Konzert-Lokal. Jazz-Konzerte soll es trotzdem und trotz Schliessung des Jazz-Schopfs auch in Zukunft in Lichtensteig geben. Das versicherte Jazz-Club-Präsidentin Susanne Weber. Wo diese stattfinden sollen, ist noch nicht entschieden: Die Kalberhalle oder lokale Restaurants seien denkbar, meint Susanne Weber.