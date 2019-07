Damals: Toggenburg im Grill-Fieber Das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Vor 100 Jahren

Er zählt zu den Favoriten: Ueli Bernold (Grill-Ueli) und sein Team sind amtierende Europameister. (Bild: PD)

28. Juni: Ebnat-Kappel. Hier sind seit einiger Zeit Bestrebungen zur Errichtung eines Freibades im Gange. Die bestellte Badekommission hat nunmehr beschlossen, es seien zwei geschlechtlich getrennte Badegelegenheiten in der Thur bei der Stegbrücke für männliche und die andere in der Au zwischen den beiden Brücken für weibliche Personen zu schaffen. Obschon es sich nur um ein Provisorium handelt, sind die Kosten hiefür auf 4200 Franken veranschlagt. Die Aufbringung dieser Summe scheint indessen, wenn die Behörden, nicht innert der nächsten Tagen tatkräftig eingreifen, schwierig sein.

28. Juni. Vom Wetter. Das Wetter stürzt von einem Extrem ins andere. Über die grosse Hitze ist die Temperatur während der letzten Tage unter ergiebigem Regen auf wenige Grad über Null gesunken. Es fiel bis auf 800 Meter herab Schnee. In eine schlimme Situation ist das Vieh in den Alpen geraten. Im Gutenthal, wo das Gemeindevieh gegenwärtig sömmert, betrug die Schneehöhe 30 Zentimeter, so dass schleunigst Heu aus dem Tale für die hungernden Tiere beschafft werden musste.

Vor 50 Jahren

27. Juni: Lichtensteig. In einem Privathaus, das von einer Italienerfamilie bewohnt wurde, ist im Treppenhaus Sprengstoff zur Explosion gebracht worden. Die Abklärungen durch die Kantonspolizei führten zur Ermittlung des Täters. Bei der Überprüfung seines Alibis verwickelte er sich in Widersprüche, und es hatte sich herausgestellt, dass er mit der betroffenen Familie Beziehungen unterhielt. Nach längerem Leugnen hat der Verdächtige nun die Tat zugegeben. Er handelte aus Eifersucht. Es war ihm bekannt, dass am kritischen Abend die Italienerin, deren Mann auswärts arbeitet, Herrenbesuch hatte, und er wollte auf diese Art und Weise das Verhältnis stören. Beim Täter handelt es sich um einen 25-jährigen, italienischen Bauarbeiter aus Wattwil, der in Haft genommen wurde.

27. Juni: Schwägalp. Der Kirchenrat von Appenzell AR stellt der Synode der Appenzellischen Landeskirche den Antrag, sich am Bau einer ökumenischen Kapelle auf der Schwägalp zu beteiligen und die in diesem Zusammenhang notwendig werdenden Verträge mit dem katholischen Kapellverein abzuschliessen sowie die Garantie für den auf die Ausserrhodische Landeskirche entfallenden Anteil der Baukosten von maximal 60 000 Franken zu übernehmen. Auch die St. Gallische Landeskirche wird sich mit demselben Betrag beteiligen. Die Katholiken übernehmen zwei Drittel der Kosten.

Vor 20 Jahren

27. Juni: Toggenburg. Mehr als eintausend Grillkünstler aus fünf Kontinenten werden sich auf dem grössten Barbecueplatz Europas messen: In Wil finden vom 9. bis 12. September die ersten offiziellen World Barbecue Championships statt. 50’000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Barbecue ist die hohe Kunst des Zubereitens auf dem offenen Feuer. Überzeugt wurden die Pressevertreter mit den von Europameister Ueli Bernold zubereiteten Kostproben. Mit den extra auf den Säntis transportierten Öfen bereitete Bernold und sein Team Spareribs und Lachs zu. Und schnell waren die letzten Zweifler überzeugt. Was man in Wil degustieren kann ist kulinarische Weltklasse.

30. Juni: Wattwil. Als die Genossenschafts-Vertreter die Schaufeln zum symbolischen Spatenstich ergriffen, war ihnen der Stolz über die Durchsetzung des Projektes «Neubau Alterssiedlung Risi» anzusehen. Als im April 1990 die Genossenschaft Alterswohnungen Wattwil ihr Bauvorhaben dem Gemeinderat Wattwil vorbrachte, rechnete niemand mit einem solch langdauernden Prozess bis zur Realisation. «Als unser Projekt im Herbst 1998 endgültig zu scheitern drohte, weil immer neue und andere Bedingungen gestellt wurden, haben wir den Nationalrat Eugen David eingeschaltet. Eugen David hat sich dann für unsere Interessen eingesetzt und so bekamen wir im September 1998 die Baubewilligung durch den Gemeinderat Wattwil», teilt der Genossenschaftspräsident Otto Bucher mit. Die Alterssiedlung wird aus 22 Wohnungen bestehen. Das Haus wird einen Lift bis auf die Höhe Büelstrasse haben, so können die älteren Menschen ohne grosse Anstrengung zum Altersheim Risi gelangen. «Die Bewohner der Alterswohnungen können Dienste wie Wäschewaschen oder die Spitex ebenfalls in Anspruch nehmen», erklärt Edy Schmid, der Leiter des Altersheims Risi.

Vor 10 Jahren

29. Juni: Lichtensteig. Der Bahnhof Lichtensteig wird per 30. Juni geschlossen. Der Bahnhof ist eng mit dem Namen Toni Hollenstein verbunden. Am 21. April 1969 trat er in den Dienst der Schweizerischen Bundesbahnen. Anfang August 1977 übernahm er eine Stelle als Betriebsdisponent in Lichtensteig. Die Schliessung des Bahnhofs Lichtensteig bedeutet aber nicht, dass sich Toni Hollenstein aus dem Berufsleben zurückzieht. «Ich werde Lichtensteig als eine interessante Zeit in Erinnerung behalten», sagt Toni Hollenstein. Eine besondere Arbeit sei die Abwicklung des Güterverkehrs gewesen. Die Firma Kägi in Lichtensteig schickte wöchentlich einen ganzen Güterwagen voll Biskuits an ferne Destinationen wie Dubai, New York oder Tokio. «Diese wurden in Lichtensteig verladen, per Bahn nach Amsterdam transportiert und dort auf Schiffe verfrachtet», erzählt Toni Hollenstein. Mit allen Frachtdokumenten, gemacht ohne Comp