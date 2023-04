Damals Tanzend durch die Schweiz gereist: Die Trachtengruppe Oberhelfenschwil lud zu einer Unterhaltung ein Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Wehende Röcke bei den Tänzen der Trachtengruppe Oberhelfenschwil. Bild: PD

Vor 100 Jahren

11. April: Wattwil. Die gestern Abend in der Turnhalle veranstaltete, zahlreich besuchte Schlussfeier der hiesigen Realschule wurde zu einem frohen Erlebnis für die Darbietenden und Zuhörenden. Herr Lanz, Präsident des Realschulrates, entbot allen, vorab den Eltern der Schüler, herzlichen Willkomm. Trotz der kurzen Zeit, die den Schülern und dem Regisseur zur Verfügung stand, konnte, dank dem Eifer der jugendlichen Kräfte und der grossen Bühne, Erfreuliches geboten werden. Ohne auf den Inhalt näher einzutreten, muss konstatiert werden, dass der Verfasser aus diesem Grimm’schen Märchen wirklich ein Bühnenstück von seltener Güte und reicher Abwechslung geschaffen hat.

Eine vortreffliche Rollenverteilung und viel guter Geschmack in der Beschaffung verschiedener Bühnenmittel gestalteten das Ganze zu einer Glanzleistung, welche den Zuhörern einen hohen Genuss und viel Freude bereitete. Den mitwirkenden Schülern, denen diese Aufführung eine bleibende Erinnerung fürs ganze Leben sein wird, gebührt ebenfalls Dank und Anerkennung.

Vor 50 Jahren

6. April: Bütschwil. Toller Reingewinn von über 17’000 Franken für das Hallenbad. Die dritte Auflage der Fasnachtsunterhaltungen war erfolgreich. Der Kassier hat Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt und den grossartigen Reingewinn von Fr. 17’077.45 errechnet. Das ergibt wieder mehrere Bausteine an unser Hallenbad. Allen 2000 Fasnächtlern danken wir für ihren Besuch und laden sie schon heute wieder ein zur Bütschwiler Fasnacht 1974.

Vor 20 Jahren

7. April: Oberhelfenschwil. Wer nicht an die Unterhaltung der Trachtengruppe Oberhelfenschwil gekommen ist, der ist selber schuld. Es ging nämlich nur eine einzige Vorführung über die Bühne der Sonnenberghalle – und die war ein ganz besonderer Augen- und Ohrenschmaus. Den ersten Teil des Programms bestritt die Trachtengruppe Oberhelfenschwil. «Fast jede Woche trifft sich unsere Trachtengruppe und übt dabei das Links- und Rechtsherum bis zur Erschöpfung», erzählt Vreni Roth, welche durch den Abend führte.

Vor allem aber komme der Spass nicht zu kurz. Wenn etwa ein Tänzer seiner Tanzpartnerin auf die Zehen trete oder eine Frau während des Tanzens plötzlich auf dem Boden lande, dann gebe es jedes Mal ein Riesengelächter. «Mit einer Reise durch die Schweiz wollen wir heute dem Publikum einen abwechslungsreichen Abend bieten», so Vreni Roth.

Vor 10 Jahren

8. April: Dietfurt. Die Mitglieder des Philatelistenvereins Toggenburg-Wil trafen sich zur Jubiläumsbörse im Restaurant Rössli in Dietfurt. Ansichtskarten, Couverts, alte Briefe und selbstverständlich Briefmarken – insgesamt 120 Artikel – konnten Briefmarken- und Ansichtskartensammler besichtigen. Und danach an einer Börse ersteigern. 20 Mitglieder fanden sich zu diesem Anlass ein, der 75. Börse, welche der Verein organisierte und durchführte. Nach der Börse fand die Hauptversammlung statt, an welcher vier Silbermedaillen als Ehrung für eine 50-jährige Mitgliedschaft im Verein verliehen werden konnten. (red)