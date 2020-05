Damals: Tal verliert seine Regierungsvertretung Aus vergangenen Zeiten – Das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Die sieben Churfirsten als Symbol für das Toggenburg – oder für die Regierungsräte? Bild: PD

Vor 100 Jahren

8. Mai: Lichtensteig. Die zweite Teilstrecke für die neue Köbelisbergstrasse ist nunmehr ausgesteckt; sie beginnt als Fortsetzung der in der Hauptsache bereits fertig erstellten ersten Teilstrecke obere Burg-Brandenwald und führt von da hart an der Wattwiler Grenze in mehrfachen Windungen grösstenteils durch den Burgerwald zur Höhe, wo sie bei der Wirtschaft Köbelisberg einmündet. Man hofft, auch diese Etappe von Eintritt des Winters zu beenden.

8. Mai: Wattwil. Von der Schweiz. Oberpostdirektion in Bern wird der Behörde ein Begehren von St.Peterzell zur Vernehmlassung unterbreitet, wonach die Postkurse Wattwil-Hemberg-Wattwil aufgehoben und von St.Peterzell-Hemberg-StPeterzell geführt werden sollten. Heiterswil würde dann durch Postboten entweder von Wattwil oder Hemberg aus bedient. Die Angelegenheit wurde in objektiver Weise geprüft und festgestellt, dass die von St.Peterzell angeführten Begründungen den tatsächlichen Verhältnissen keineswegs entsprechen und nachgerade Tatsachen auf den Kopf stellen.

Es wird deshalb gegen die von St.Peterzell vorgeschlagene Neuerung entschieden Stellung genommen. Die Vernehmlassung soll in sachlicher Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse abgefasst werden. Das vom Einwohnerverein Krummbach gestellte Gesuch um Beibehaltung der Postwagenkurse Wattwil-Hemberg wird entschieden unterstützt und weitergeleitet; gleichzeitig wird um Vermehrung der Postwagenkurse während der Sommermonate ersucht.

Vor 50 Jahren

11. Mai: Lichtensteig. Das Kantonsgericht St.Gallen verurteilte den 26-jährigen italienischen Hilfsarbeiter, der im Juni letzten Jahres in Lichtensteig im Hause seiner Geliebten eine Ladung Sprengstoff explodieren liess, zu drei Jahren Zuchthaus. Der Staatsanwalt hatte 4 Jahre Zuchthaus, 3 Jahre Ehrverlust und 10 Jahre Landesverweis beantragt. Der Verteidiger beantragte 18 Monate Gefängnis. Das Kantonsgericht St.Gallen erkannte Antonio der Gefährdung mit Sprengstoff in verbrecherischer Absicht, der fahrlässigen Brandstiftung, der Sachbeschädigung und des Diebstahls schuldig und verurteilte ihn zu 3 Jahren Zuchthaus, 3 Jahren Ehrverlust und 10 Jahren Landesverweisung.

13. Mai: Bazenheid. Das grösste radsportliche Ereignis der Schweiz, die «Tour de Suisse» wird in nächster Zeit wieder besonders aktuell. Der Etappenort Bazenheid hat sich auf die 2. Etappe zur Aufnahme der Fahrer schon ziemlich vorbereitet.

13. Mai: Ulisbach. Das bei den Eltern in der Wohnbaracke Rickenhof wohnhaft gewesene Italienermädchen, geb. am 19.12.1967, wurde eine kurze Zeit unbeaufsichtigt gelassen. Es erklomm die nahe Bahnböschung und stand unmittelbar vor der Ulisbachbrücke neben den Geleisen, als gleichzeitig der Vorortspendelzug der BT in Richtung Ebnat-Kappel fuhr. Sobald der Triebwagenführer das Kind gewahrte, leitete er eine Schnellbremsung ein und gab Signale. Das Mädchen reagierte nicht, wurde zwischen dem Laufsteg der Brücke und dem Geleise auf die Schwellen hinuntergeschleudert und musste mit sehr schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden, wo sie in der gleichen Nacht starb.

Vor 20 Jahren

10. Mai: Toggenburg. Am 30. Juni verliert das Toggenburg mit dem Austritt von Rita Roos seine regionale Vertretung mit Regierungsrat. Werden sich daraus Nachteile für die Talschaft ergeben? Werden geplante Grossprojekte darunter leiden? Mehr als hundert Jahre lang, von 1803 bis 1919, hatte das Toggenburg durchgehend eine Vertretung im Regierungsrat, unter anderem 1902 mit Heinrich Scherrer aus Krummenau den ersten sozialdemokratischen Kandidaten des Kantons.

Mit Scherrers Tod 1919 verlor die Region seine Vertretung über Jahre hinweg. Erst ab 1960 war die Talschaft wieder in St.Gallen vertreten. Mit August Schmucki aus Lichtensteig und dem Wattwiler Willy Hermann waren zwei Toggenburger in der siebenköpfigen Regierung tätig. Seit dem Rücktritt Hermanns im Jahre 1984 regierte der Rat für die folgenden zwölf Jahre wieder ohne Unterstützung aus dem Toggenburg – bis 1996 eine der ersten beiden Regierungsrätinnen aus Lichtensteig gewählt wurde: Rita Roos. Ihre Amtsdauer läuft am 30. Juni ab, und da sie nicht wiedergewählt worden ist, muss sie den Posten ihrem Nachfolger überlassen.

Vor 10 Jahren

7. Mai: Bütschwil. Im November 2009 sagte der Kantonsrat Ja zur Umfahrung Bütschwil, jetzt präsentiert die Gemeinde schon ihre Pläne für die Neugestaltung der ab 2018 entlasteten Durchgangsstrasse. Auffallend: Mittelinseln, Bütschwiler Bäume, durchgehender Veloweg und ein neuer Kirchplatz. Die Kosten für alle Massnahmen schätzt Karl Brändle auf 9,2 Millionen Franken. Weil der Kanton sich zu den Massnahmen an der Kantonsstrasse mit 65 Prozent beteiligt, wird der Gemeindeanteil irgendwo zwischen fünf und sechs Millionen Franken betragen.

8. Mai: Neckertal. Mit dem Landschaftskonzept Neckertal begann im Jahr 2007 die Förderung von ökologischen Massnahmen zur Erhöhung der Artenvielfalt. Nun soll das Konzept unter dem Titel «Lebensraum mit Frauenschuh» fortgeführt werden. Die Spurgruppe Alters- und Pflegeheim Mogelsberg des Gemeinderates Neckertal lud die Bevölkerung dazu ein, in einer Zukunftswerkstatt ihre Ideen und Vorschläge zur Zukunft des heutigen Alters- und Pflegeheim Mogelsberg einzubringen.