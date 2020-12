Damals Menschen im Feldgrau Aus vergangenen Zeiten – Das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Neuer Militärhaarschnitt. Bild: PD (14. Dezember 1970)

Vor 100 Jahren

15. Dezember: Wattwil. Wie aus dem Inseratenteil ersichtlich ist, bittet das Krankenhaus Wattwil alle seine Freunde und Gönner, in Natura oder Baar etwas zur Weihnachtsbescherung der Kranken zu stiften. Wie alljährlich, kommt auch heuer das Christkindlein zu den armen Kranken, um ihnen Trost und Freude in die Leidenstage hineinzutragen. Hilft da nicht gerne ein jeder, der sich der Gesundheit erfreuen darf, mit, durch eine bescheidene Gabe den Weihnachtstisch zu zieren? Wohl besteht ein Fond zur Weihnachtsbescherung. Derselbe hat aber leider in den letzten Jahren keine wesentliche Bereicherung erfahren, und da heute die Zahl der Kranken grösser als früher ist, reicht er nicht mehr aus. Mögen neben den alten Gönnern vor allem die hiesigen Geschäftsleute auch an Weihnachten das Krankenhaus nicht vergessen! Die strahlenden Gesichter um den Christbaum werden’s allen herzlich vergelten.

15. Dezember: Wattwil. Volkszählung. Provisorisches Ergebnis: Wohnhafte Bevölkerung 6066 (1910: 5730). Anwesend Schweizerbürger 5579 (4814), Ausländer 619 (1005), total 7198 (5819). Der Bezirk Neutoggenburg weist folgendes Resultat auf: Wohnbevölkerung 12,015 (1910: 12,076), Ausländer 888 (1438).

15. Dezember: St.Peterzell. Naturarzt Hugentobler hat für verschiedene Institutionen hiesiger Gemeinde 1000 Franken vermacht.

Vor 50 Jahren

11. Dezember: Wattwil. Kommen Sie mit? In Zusammenarbeit mit der Swissair und dem Reisebüro American Express haben die Redaktion des «Toggenburgers» und einige andere Zeitungen zwei USA-Reisen ausgearbeitet. Kommen Sie auch mit? Die Reisetermine: 8. Mai bis 29. Mai 1971 unter dem Stichwort «Vom Atlantik zum Pazifik». 21. Mai bis 5. Juni 1971 unter dem Stichwort «Vom Hudson River zum Mississippi». Der Redaktor des «Toggenburgers» hat eine solche Reise getestet. Während siebzehn Tagen reiste er kreuz und quer durch die Staaten, versuchte die Augen offen zu halten, machte Notizen und fotografierte – für Sie. Er reiste unter den gleichen Bedingungen wie Sie es im Frühsommer 1971 tun können, mit interessierten Leuten, unter kundiger Begleitung, nach Programm und ohne den geringsten Zeitverlust. Unser Redaktor fand die Reise herrlich, ein unvergessliches Erlebnis. Im «Toggenburger» berichtet er in einigen Fortsetzungen von den Erfahrungen seiner Testreise. Lesen Sie mit. Vielleicht bekommen Sie Lust, auch so durch Amerika zu reisen. Dann telefonieren Sie uns (074 7 12 14).

14. Dezember: Ebnat-Kappel. Menschen in Feldgrau. Im Rahmen der Veranstaltungen der staatsbürgerlichen Kommission sprach der Kommandant der Felddivision 6, Divisionär Lorenz Zollikofer, im Hotel Traube, über Hintergründe, Bedeutung und Zukunft der militärischen Landesverteidigung. Das Eidg. Militärdepartement hat sich auch in Sachen Haarlänge den neuen Gegebenheiten angepasst und verfügte eine kleine Aenderung im Dienstreglement. Der junge Mann auf dem Bild zeigt die Haartracht (Mèche à Mèche), die gemäss den neuen Bestimmungen des Dienstreglementes inskünftig vom Wehrmann getragen werden kann.

Vor 20 Jahren

14. Dezember: Unterwasser. Die neue Werbeplattform für die Chäserrugg-Bergbahnen auf den Lastwagen der Firma Herrmann verhilft zu einer breiten Präsenz in der Ostschweiz und ruft das Skigebiet vor der Haustüre in Erinnerung. Obwohl die Schneearena im Obertoggenburg mit den Ortschaften Wildhaus, Unterwasser und Alt St.Johann aus der gesamten Ostschweiz innert 50 bis 80 Minuten bequem erreichbar ist, ist sie immer noch nicht allen Ostschweizern bekannt. Diesem Umstand wollen Ursi und Heinz Herrmann abhelfen. Täglich fahren zwei Lastwagen der Firma Herrmann auf ihrer Tour durch die Ostschweiz und sammeln bei den verschiedenen Lieferanten Milch und Rahm ein. In Zusammenarbeit mit den Chäserrugg-Bergbahnen wurden kürzlich beide Fahrzeuge mit dem Chäserrugg-Schriftzug versehen. Damit werben sie in der Ostschweiz für das Skigebiet in unmittelbarer Nähe. Die Verantwortlichen der Chäserrugg-Bergbahnen sind von diesem Werbeträger begeistert. Die Lastwagen und das Naturprodukt Milch mit der möglichen Weiterverarbeitung zu Käse ergänzen sich ausgezeichnet mit dem Chäserrugg-Gebiet als Ausgangspunkt für Sport und Wohlbefinden in der Natur.

16. Dezember: Nesslau. Ländlerkapelle für guten Zweck. Der Uhrenmacher Werner Anderegg baute einen Spielautomaten. Wenn der Kasten mit einem Einfränkler «gefüttert» wird, beginnen die vier Musikanten zu spielen – zur Freude der Zuschauenden ebenso wie zum Wohle jener benachteiligten Menschen, welche jeweils den Kasseninhalt erhalten. Das neuste Werk ist eine vierköpfige Ländlerkapelle, welche ihre Bühne in einem Holzkasten hat. Die im Kasten «versteckte» Mechanik hat Werner Anderegg selbst gebaut.

Vor 10 Jahren

10. Dezember: Lichtensteig. Bahnhofkiosk günstig abzugeben. Wie verkauft man einen Kiosk? Am einfachsten übers Internet. Dazu muss man ihn nur in die gegebenen Kategorien einordnen, normalerweise sind dies Einfamilienhäuser und Wohnungen. Beides ist ein Kiosk aber nicht. Betterhomes, eine schweizweit tätige Immobilienvermittlungsfirma hat sich für die Kategorie «Einfamilienhäuser» entschieden, wohl deshalb, weil sie ihr Objekt als Gartenhaus anbietet. Eine Wohnung ist so ein Kiosk ja wohl nicht, obwohl, es gäbe ja Leute, die in Wohnwagen hausen, deren Grundfläche nicht viel grösser ist als die dieses Kiosks. Ist das Objekt deshalb als «mobile Immobilie» deklariert? Das Objekt um das es sich hierbei dreht, ist der Kiosk im Lichtensteiger Bahnhof. Beziehungsweise das ehemalige Kioskgebäude beim ehemaligen Lichtensteiger Bahnhofsgebäude. Beide gibt es nämlich nicht mehr. Der Kiosk ist geschlossen und der Bahnhof wurde umgenutzt. Ein simpler Stahl-Glas-Bau hat die Funktion des unter Denkmalschutz stehenden Bahnhofs ersetzt. Nun wartet man in der herrschenden Jahreszeit im langweiligen Wartehäuschen statt im geheizten Warteraum. Dort ist unlängst das Kinderhilfswerk Heks eingezogen.