Damals: Kleinspital – lästig für Grosse? Das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?



Markus Häusermann (links) Chefarzt am Spital Wil, mit Berufskollege Hans-Ulrich Iselin. (Bild: PD)

Vor 100 Jahren

8. November: Kanton St.Gallen. Die Aufhebung des Steuermaximums. Durch die Presse geht eine Meldung, wonach die staatswirtschaftliche Kommission des Kantons St.Gallen die Aufhebung des Steuermaximums beantrage. Die Nachricht ist in dieser Form unrichtig. Im Berichte wird die Frage allerdings behandelt im Zusammenhang mit wichtigen Postulaten, wie Pensionskasse und Finanzausgleich mit den Gemeinden; doch stellt die Kommission keinen formellen Antrag. Die Finanzlage des Kantons, der ein 10 Millionen-Franken-Defizit vor sich sieht, verlangt zweifelsohne durchgreifende Massnahmen, um die Einnahmen wesentlich zu erhöhen. Zu prüfen bleibt lediglich, ob dieses Ziel besser durch eine temporäre Aufhebung des Steuermaximums oder durch die Einführung einer ausserordentlichen Defizitsteuer erreicht werden kann.

8. November: Wattwil. Aus 86 Bewerbern wurde mit Amtsantritt auf 1. Dezember nächsthin zum ständigen Gemeindekassier vom Gemeinderat, Herr Mettler, Krankenhaus-Verwalter, gewählt.

8. November: Ricken. Nach einer Zusammenstellung der Steueransätze von armen Schulgemeinden in den Jahren 1912/1918 zusammengezählt, ist Ricken mit 710 Rappen die meistbelastete Gemeinde im Kanton St.Gallen.

Vor 50 Jahren

12 November: Wattwil. An der ordentlichen Schulbürgerversammlung vom 10. März 1969 wurde von den Schulbürgern die Eröffnung eines paritätisch geführten Kindergartens auf Frühjahr 1969 beschlossen. Ein Provisorium, untergebracht im Privathaus von der Familie Ernst Weber-Schwarzenbach, im Stutz, wurde von 20 Kindern beider Konfessionen besucht. In kürzester Zeit wurde im rationellen Elementbau der erste neue paritätische Doppelkindergarten in der Wis fertig gestellt. Mit Beginn des Wintersemesters der Schulen ist der Kindergarten vom Provisorium im Stutz in den Neubau Wis gezügelt. Den am Thurweg gelegenen Kindergarten besuchen jetzt fünfzig Kinder der Jahrgänge 1963 und 1964.

12. November: Wattwil. Riesenhalle in Rekordzeit erstellt. Innert zweier Stunden ist eine Lagerhalle von 24 Meter Breite, 60 Meter Länge und 9,5 Meter Höhe errichtet worden. Die Halle steht auf dem Areal der Helanca-Fabrik der Heberlein & Co. AG in der Bleiken. Es handelt sich um ein Zelt aus einem beschichteten Nylon-Gewebe. Luft, die mit einem starken Gebläse in den Raum getrieben wird, hebt von innen heraus das Zelt. Nachdem der Boden und die Installationen errichtet worden waren, wurde die neue Lagerhalle aufgestellt. Die Traglufthalle wird von der Arova Niederlenz AG erstellt. Das System hat viel Anklang gefunden. Der Blick in diese Halle ist imponierend. Man stelle sich einen Raum von dieser Grösse vor – rund 10000 Kubikmeter – ohne Träger und Stützen. Die Helanca-Fabrik hat einen unglaublich grossen Lagerraum gefunden.

Vor 20 Jahren

8. November: Ebnat-Kappel. Sport und Wirtschaft treffen sich. Breit war die Palette der vertretenen Sportarten anlässlich des Champions-Club-Anlasses, dessen Träger die Schweizer Sporthilfe ist, im «Kapplerhof». Spitzenathletinnen und -athleten mit internationalen Erfolgen wurden geehrt, unter ihnen der langjährige Erfolgsreiter Markus Fuchs aus Abtwil, Junioren-Triathlonathletin Nicola Spirig, die jüngste Athletin an diesem Abend, 400-Meter-Hürdenspezialist Marcel Schelbert, «Mister Mountainbike» Thomas Frischknecht und die Beachvolleyballer Martin und Paul Laciga.

11. November: Toggenburg. Was passiert mit den Spitälern Wattwil, Wil und Flawil? Spitalfusionen, Globalbudget und Fallpauschalen sind Themen, die heute alle im Gesundheitswesen Tätigen beschäftigen. Die Regionalspitäler würden heute vielfach als überflüssiges Glied in der Versorgungskette dargestellt. Rügte Hans-Ulrich Iselin aus dem aargauischen Rheinfelden zur Zukunft der Regionalspitäler in seinem Kanton. «In ihrer materiellen Existenz bedroht, haben sie sich aber vielfach als dynamischer und anpassungsfähiger erwiesen als die Zentrumklinken; dadurch sind sie zu lästigen Konkurrenten auf dem Markt geworden». Zu den Zukunftschancen der Regionalspitäler meinte Iselin, es gelte eine minimale Unternehmensgrösse (300 bis 600 Angestellte) zu erreichen, um nicht liquidiert zu werden. Das Kerngeschäft, die kundennahe Grundversorgung, müsse kompetent betrieben werden. Auf Veränderungen müsse rasch reagiert werden und man müsse bereit sein für neue Allianzen (Hausärzte, Spitex usw.).

Vor 10 Jahren

7. November: Wattwil. Auf den Dächern der Schulanlage und Turnhalle Grüenau entsteht die grösste Photovoltaik-Anlage des Toggenburgs. Auf den Dächern werden insgesamt 715 einzelne Module installiert. «Zu Spitzenzeiten liefert die Anlage 164 Kilowatt», sagt Pius Zimmermann von der Lieferfirma. Auf den Schrägdächern werden die Module mit einem Haken befestigt und direkt aufs Dach gelegt. Auf den Flachdächern stehen sie in ausreichendem Abstand auf 30-Grad-Dreiecken etwas erhöht. Der Abstand ist sorgfältig gewählt, damit kein Modul einem anderen in der Sonne steht.