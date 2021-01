Damals Kein Jubel, auch keine Katastrophe Aus vergangenen Zeiten: Das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Die grosse Schneemasse ist in diesen Winter noch nicht vom Himmel gefallen. Trotzdem wagen sich Jung und Alt auf die Pisten im Toggenburg. Bild: PD (5. Januar 2001)

Vor 100 Jahren

1. Januar: Neutoggenburg. Die Gerichtskommission des Bezirksgerichtes musste in seiner letzten Sitzung vom 29. Dezember einige hiesige Landwirte wegen Uebertretung der viehseuchepolizeilichen Vorschriften und Widersetzlichkeit gegen die aufsichtführenden Organe teilweise mit erheblichen Bussen strafen.

1. Januar: Wattwil. Der Kaufmännische Verein hat vergangenen Mittwoch seine eigenartige Weihnachtsfeier mit Erfolg durchgeführt. Sehr zahlreich fanden sich seine Mitglieder, Gönner und Schüler zu einem interessanten Vortragsabend ein. An die einleitenden Worte des Vereinspräsidenten reihte sich eine gediegene Vorlesung über die gewiss allzeit aktuelle Frage: «Wie ich ein tüchtiger Kaufmann werde» von A. Hofammann. Der auserwählte Lektor Herr Sekundarlehrer S. Völlmy entledigte sich seiner Aufgabe in mustergültiger Weise. Die vorzügliche Aussprache des Vortragenden und der anregende Wortschatz des Aufsatzes haben in Jung und Alt beherzigenswerte Eindrücke verschafft. Ein Genuss ungewohnter Art aber bot sich den Anwesenden im Vortrage unseres Toggenburger Astronomen Herrn Dr.h.c. Schmid von Oberhelfenschwil, der es verstand, seine Zuhörer in launiger und dennoch fachmännischer Weise den Kleinlichkeiten des Erdenübermutes, mittelst einiger ungewohnter Grössen, für ein Stündchen angenehm zu entrücken.

1. Januar: Region. Harziges Steuern. Man höre zu Stadt und Land, so weiss die «Ostschweiz» zu berichten, von einem sehr saumseeligen Steuereingang, ein Zeichen, dass die Geschäfte allerwärts stocken und die Leute nicht bei Geld sind. So wird aus der Hauptstadt gemeldet, dass von dem schon längst fälligen Staatssteuerbetreffnis von rund 8 Millionen Franken bis heute erst rund 4 Millionen eingegangen sind. Da bekommen Betreibungsamt und Weibel eine erkleckliche Mehrarbeit.

Vor 50 Jahren

4. Januar: Ebnat-Kappel. Kurz vor Weihnachten hat die Geschäftsleitung der Firma Alex Neher AG ihre Mitarbeiter über die Neuerungen in den Anstellungsbedingungen, welche ab 1. Januar 1971 in Kraft traten, an einem Ausspracheabend im Hotel Traube orientiert. Es betrifft dies einerseits die sukzessive Ueberführung aller Mitarbeiter in den Monatslohn nach einem bestimmten Reglement. Danach hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, bei einer entsprechenden Anzahl von Dienstjahren ins Angestelltenverhältnis versetzt zu werden. Ausserdem hat die Geschäftsleitung beschlossen, für alle Mitarbeiter im Monatslohn gleichzeitig auch die gleitende Arbeitszeit, angelehnt an bekannte Vorbilder, einzuführen. Diese Neuerung soll den einzelnen Mitarbeitern in ihrer Arbeitseinteilung mehr Spielraum lassen. Bewusst nimmt die Firma damit einen gewissen administrativen Mehraufwand in Kauf. Die gleitende Arbeitszeit wird als Versuch eingeführt und soll bei Bewährung später auf den ganzen Betrieb ausgedehnt werden.

Vor 20 Jahren

3. Januar: Lichtensteig. Am vergangenen Freitag streifte ein Lastwagen den historischen Erker am Lichtensteiger Bezirksgebäude. Er wurde dabei erheblich beschädigt. Ein Lastwagenchauffeur belieferte am Morgen einen Gewerbebetrieb in der Hauptgasse. Der Morgenkurs der BLWE-Buslinie musste am abgestellten LKW vorbei. Aus diesem Grund parkte der Lastwagen ausserhalb der ausgezogenen weissen Linie. Nachdem der Chauffeur sein Fahrzeug entladen hatte, fuhr er weg und rammte mit der linken Ecke seines Aufbaus, einem Kühlaggregat, den Erker des Bezirksgebäudes. Erker und Fahrzeug wurden erheblich beschädigt.

5. Januar: Obertoggenburg. Die Schneehöhe im Obertoggenburg könnte um einiges höher liegen. Die Verantwortlichen der Toggenburger Bergbahnen sind mit den Erträgen der Feiertage nicht zufrieden. Trotzdem gibt es Lichtblicke – und sie haben die Hoffnung auf den grossen Schnee noch nicht begraben. «Selbstverständlich jubeln wir nicht, aber klagen müssen wir trotzdem nicht.» Modeste Jossen, der Geschäftsleiter der Bergbahnen in Unterwasser, bringt so in etwa die Grundstimmung im obersten Toggenburg zum Ausdruck. Gründe, um trotz des Schneemangels einigermassen zufrieden zu sein, gibt es tatsächlich: So hielten zahlreiche Feriengäste dem Toggenburg die Treue, nur die Tagestouristen erschienen bedeutend weniger zahlreich.

Vor 10 Jahren

4. Januar: Lichtensteig. Die Sternsinger waren in Lichtensteig bereits am Neujahrstag unter der Leitung von Eliane Strässle unterwegs. Eifrig sammelte die Kinderschar für Projekte in Bolivien und West Sibirien, die von der Missionsgruppe der Katholischen Pfarrei unterstützt werden. Bei sonnigem Wetter war das Sternsingen für die Kinder und Empfänger des Segens wiederum ein freudiger Anlass. Der stolze Betrag von 1800 Franken kann an die beiden Projekte überwiesen werden.

4. Januar: Bütschwil. Der 61jährige Werner Berweger hat die 76.Bütschwiler Dorfchronik verfasst. «Es gab 2010 Themen, die faszinierten mich, so dass ich sie vertiefter anpackte», sagt Werner Berweger. Die Freiheit, die Chronik nach eigenem Gutdünken zu gewichten und zu gestalten, geniessen jeweils alle Chronistinnen und Chronisten und loten sie dementsprechend aus. Staubtrocken, mit Humor, mit viel Sport und wenig Politik, langatmig oder nur in Stichworten, mit mehr Vereinsnachrichten oder wenigen, emotional oder sachlich, dies ist egal, nur: Das Wichtigste muss enthalten sein. Eine Auswahl zu treffen ist denn auch nicht immer leicht. «Ohne die Lokalzeitung wäre das Unterfangen nicht möglich gewesen», blickt Werner Berweger zurück. Er könne sich nun besser in die Situation eines Journalisten einfühlen, der unter Zeitdruck schreiben müsse und dem nur ein gewisser Platz zur Verfügung stünde, so der 61-Jährige. Auch wenn Bütschwil nicht zu den grössten Gemeinden gehört, auch hier geschieht vieles. «Dies wird man gewahr, wenn man intensiver die Zeitung liest, sich um das Dorfleben kümmert.»