Damals «Jetzt oder nie»: Toggenburger Genossenschaft widmet sich der bäuerlichen Zukunftssicherung Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Gesangslehrerin Teresa Kressig dirigiert den Gesamtchor der 300 Wattwiler Schülerinnen und Schüler zu «Ewigi Liebi» auf der Thurpark-Bühne. Bild: PD

Vor 100 Jahren

31. März: Wattwil. In dem frisch renovierten Kino in Wattwil gelangt am Ostermontag und Dienstag die wunderschöne Filmschöpfung «Quo Vadis» nach dem Roman von H. Sienkiewicz zur Aufführung. Dieser Film zeigt die Christenverfolgungen aus der Zeit des Kaisers Nero. Von gewaltiger Wirkung sind die Szenen, die den Brand von Rom, die rauchenden Trümmer, die stürzenden Mauern, die sinnlos flüchtenden Menschen schildern, dann jene, die im Kolosseum spielen, die Wettrennen der Quadrigen, das Ringen zwischen Gladiatoren und Netzkämpfern, und schliesslich eine ganze auf das Häuflein der Christen losgelassene Herde der Löwen zeigen.

Vor 50 Jahren

4. April: Wattwil. Zirkus Knie – Weltbegriff, sichtlich aber auch seiner Schweizer Heimat verbunden. Prickelnde Manegen-Romantik erfüllte gestern und vorgestern Wattwil. – Die einzelnen Programm-Nummern verdienten ihren starken, herzlichen Applaus, sie hätten die Anerkennung selbst des verwöhntesten Grossstadt-Publikums gefunden. Schwindelerregende, aber mit Sicherheit vorgetragene Akrobatik, phantastische Tierdressuren, atemberaubende Jonglierkunst rissen uns für Stunden aus dem grauen Alltag und liessen uns fast unbegreifliche Spitzenleistungen aufs Lebendigste miterleben. Herzerfrischende Clownerie drückte auf die Lachmuskeln. Es ist ermutigend, dass auch im rationalisierten Fernseh-Zeitalter das echte Dabeisein und der unmittelbare Blick auf Zirkuskunst bei Mensch und Tier und die edel gezüchteten Rassepferde so hochgeschätzt wird, wie es Zustrom und Beifall bewies.

Vor 20 Jahren

31. März: Wattwil. Die Interessengemeinschaft Markthalle Toggenburg ruft dazu auf, Anteilscheine für die Genossenschaft Markthalle Toggenburg zu zeichnen. Die Initianten sind überzeugt, dass für die bäuerliche Zukunftssicherung ein regionales Begegnungszentrum von grosser Bedeutung ist. Unter dem Motto «Jetzt oder nie» laufen gegenwärtig grosse Anstrengungen, für die Regionen Toggenburg, Neckertal, Wil und Umgebung, Uzwil, Flawil, See-Gaster, Glarnerland usw. in Wattwil eine Markthalle zu realisieren.

Vor 10 Jahren

5. April: Wattwil. Die Musikschule Toggenburg und die Schulgemeinde Wattwil-Krinau arbeiten seit einem Jahr in der Gesangsförderung intensiv zusammen. Knapp 300 Schulkinder sangen im Thurpark. So voll wie am Schülerkonzert war der Thurpark-Saal schon lange nicht mehr. Die Wand zum kleinen Saal war geöffnet, auf beiden Seiten und bis in die hintersten Reihen standen geschätzte 800 Zuhörerinnen und Zuhörer eng beieinander. Alle Schulkinder der 3. bis 6. Klassen in den Wattwiler Schulhäusern Grüenau, Hofjünger, Dorf, Risi und Wis hatten ein Jahr lang während des regulären Unterrichts intensiven Gesangsunterricht. Das Projekt geht auf die Idee von Rita Hemmi, pädagogische Leiterin der Musikschule Toggenburg, zurück. Teresa Kressig und Irina Flurin, zwei Gesangslehrerinnen der Musikschule Toggenburg, haben die Klassen direkt trainiert und die Klassenlehrer gecoacht. (red)