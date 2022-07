Rubrik Damals: Inventar schützenswerter Bauten wird überarbeitet Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Definitiv geschützt: Das Zwinglihaus in Wildhaus ist ein unbestrittener Fall. Bild: PD

Vor 100 Jahren

15. Juli: Kirchberg-Gähwil. Am Mittwoch fand hier eine öffentliche Sitzung des Bezirksgerichtes Alttoggenburg statt, die inklusive Augenschein den ganzen Tag dauerte. Wohl an die hundert Zuhörer nahmen Anteil an diesen Verhandlungen, war doch eine solche Sitzung für Gähwil etwas ganz Ungewohntes. Das Interesse am Ausgang dieser Verhandlung war umso grösser, als es sich hier um einen ganz eigentümlichen Fall handelt, zumal eine Hühnergeschichte, ein schmaler Streifen Boden, eine vermutliche Marksteinverschiebung und Wasserrechtsentzug einen ganz verzwickten Streitfall bilden, wozu jede Partei nebst dem Advokaten je sieben Zeugen aufweisen konnte, zum Teil alte, ergraute Männer.

Dass ein Grundbesitzer mehr als 25 Jahre auf sein vermeintliches Recht so gleichgültig hinweggehen konnte und nach so langer Zeit erst durch richterlichen Spruch sein Recht zu behaupten sucht, wie dieser Vorfall ausweisen soll, scheint fast ans Lächerliche zu grenzen, wenn nicht die grossen Kosten, die eine solche Zwistigkeit zwischen zwei Nachbarn heraufbeschwört, doch etwas Ernst in die ganze Geschichte wirft.

Da das vielseitige Zeugenverhör sich in die Länge zog, war es den Herren Richtern unmöglich, das Urteil noch am gleichen Tag zu fällen und wird das Endurteil voraussichtlich erst im September gefällt werden können.

Vor 50 Jahren

17. Juli: Wattwil. Der Handstreich Graf Krafts des I. gegen die Iburg und die hinterlistige Gefangennahme von Vater und Sohn Iberg, die als Bühnenbild im Festspiel 1902 zur Darstellung kamen, beeindruckten einen Freund von Fritz Grob dermassen, dass er den Tatbestand zu einem historischen Schauspiel bearbeitete. Es war der nahezu 80-jährige «gelegentliche Schriftsteller» Karl Schlumpf in Rorschach, dessen wohlgelungene Arbeit drei Jahre später, 1905, vom Männerchor Wattwil mit grossem Erfolg aufgeführt wurde. Die Bühnenbilder, die anlässlich der Einweihungsfeierlichkeiten auf Iberg gezeigt wurden, hatten das historische Interesse der Wattwiler und weiterer Bevölkerungskreise des Toggenburgs in erwünschtem Masse geweckt, sodass sechsmal der Jakobssaal sich füllte bei der Aufführung des heimatlichen Schauspiels von Schlumpf.

Vor 20 Jahren

17. Juli: Nesslau. Theo Keller aus Nesslau pflegt in seinem Garten rund 300 Rosenstöcke, Büsche, verschiedene Blumen und Sträucher. Vor 30 Jahren hat er in der Bubenegg in Nesslau begonnen, den Garten seines neugebauten Hauses zu bepflanzen. Künftig, so dachte er damals, würde der Garten nicht mehr so viel Aufwand brauchen. Es kam anders: Heute ist Theo Keller jeden Tag in seinem Garten anzutreffen, einem Paradies voller Rosen und vieler anderer Blumen.

Vor 10 Jahren

19. Juli: Wildhaus-Alt St.Johann. Die Gemeinde muss bei der Kulturgüterschutzverordnung nochmals über die Bücher. Der Kanton hat den Vorschlag der Gemeinde betreffend geschützter und erhaltenswerter Bauten als zu ungenau befunden. Nun wird das Inventar aus dem Jahr 1980 nochmals überarbeitet. Das Zwinglihaus in Wildhaus steht unter Schutz. Ein unbestrittenes Gebäude, das ist jedem klar. Bei anderen Bauten im Grundbuchkreis Wildhaus wird die Schutzwürdigkeit neu überprüft. (red)