Rückblick Damals: Im Wildmandlisloch auf der Alp Selun sollen laut einer Sage wilde Männchen gelebt haben Aus vergangenen Zeiten – das Toggenburger Tagblatt veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor hundert, fünfzig, zwanzig oder zehn Jahren im Toggenburg passiert?

Vor dem Wildmandlisloch: Urs Geyer erzählt von den Höhlenbären, die einst hier lebten. Bild: Toggenburger Tagblatt (19. 7. 2003)

Vor 100 Jahren

18. Juli: Nesslau. Herr Dr. Bächler schreibt im «St.Galler Tagblatt»: Vergangene Woche hat ein Kurgast auf Selun, Herr Th. Schweizer, Telegraphenangestellter, in Olten, der in prähistorischen Ausgrabungen tätig ist, im altbekannten Wildmandlisloch Grabungen veranstaltet, die eine grosse Menge von Zähnen, Knochen und Schädelteilen des Höhlenbären und einiger anderer Tiere zum Vorschein brachten.

Diese Entdeckung wurde von einer Amtsstelle (Unterwasser) aus dem Vorstande des naturhistorischen Museums in St.Gallen gemeldet, der seinerseits die nötigen Veranstaltungen getroffen hat, dass die Funde nicht in den Kanton Solothurn abgeführt wurden, weil sie nach den Bestimmungen des ZGB dem Kanton St.Gallen zufallen.

Nach der Prüfung der Funde und der Fundstätte, die schon vor Jahren als Stätte der Durchforschung vorgemerkt war, handelt es sich um eine neue, sehr wichtige wissenschaftliche Stätte vorgeschichtlicher Tierwelt, und wie eine Anzahl Funde dartun, mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine menschliche prähistorische Stätte! Das Wildmandlisloch war bekanntlich der vorübergehende Aufenthalt des berühmten Johann Seluner, eines zurückgebliebenen verwilderten Menschen ohne Sprache, der im Alter von über 80 Jahren in Nesslau starb.

Vor 50 Jahren

16. Juli: Wattwil. Wattwiler Wasserball. Kreuzlingen–Wattwil 2:2. Wattwil hat mit diesem Unentschieden die beiden letzten verunglückten Auswärtsspiele vergessen gemacht. Die Toggenburger spielten vor einer ansprechenden Zuschauerzahl diszipliniert, mit Ruhe und viel Spielübersicht. Beinahe wären sie in Führung gegangen, doch verfehlte O. Schönenberger nur um Zentimeter das Ziel. Auf Freistoss (die Wattwiler verbüssten eine Strafminute) erreichte Kreuzlingen den Führungstreffer. Im zweiten Spielabschnitt intervenierte Wattwils Goalie, H. Brun, erfolgreich.

Vor 20 Jahren

19. Juli: Alt St. Johann. Mitglieder der Toggenburger Gesellschaft für Höhlenforschung leiteten die Wanderung, welche auf die Alp Selun führte. Dort gab es Höhlen und Donnerlöcher zu besichtigen. Sie wussten Interessantes über die Entstehung der zahlreichen Löcher im Berg zu erzählen.

Am Nachmittag steht das bekannteste der über vierzig Löcher am Fusse des Selun auf dem Programm: das Wildmandlisloch. Die Sage will, dass in dieser Höhle einst wilde Männchen hausten, die den Sennen auf der Alp bei der Arbeit halfen. Bei den Grabungen, die in den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts in der Höhle stattfanden, fanden die Forscher allerdings keine Überreste der angeblichen Höhlenbewohner. «Es wurden aber Knochen von Höhlenbären gefunden», sagt der Höhlenforscher Urs Geyer, der die Führung durch das Wildmandlisloch macht.

Vor 10 Jahren

17. Juli: Wattwil. Die Wildschweine wüteten erneut auf der Alpweide im Wissboden und hinterliessen einen beträchtlichen Landschaden. Der Landwirt wünscht sich, dass die Bauern besser unterstützt würden im Kampf gegen diese Tiere. (red)