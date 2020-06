Rubrik Damals: Heberlein aus der Vogelperspektive Aus vergangenen Zeiten – Das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Willi Zwingli und Heinz Braun betrachten das aufpolierte Modell im Massstab 1:100 des einstigen Heberlein-Areals. Bild: PD

Vor 100 Jahren

5. Juni: Säntis. Auf den 29. Mai war der Gipfel des Säntisgebirges bereits schneefrei geworden. Für das hohe Alpsteingebiet ist die Schneefreiheit um diese Jahreszeit eine der grössten Seltenheiten.

Die sehr fleissigen älteren Aufzeichnungen des Mechanikers Zuber in St.Gallen geben im letzten Jahrhundert die Schneefreiheit des Säntisgipfels Ende Mai nur für die Jahre 1839 und 1840 an, und zwar wie heuer, merkwürdigerweise auf denselben Tag (29. Mai).

Seit dem 1. Juni ist nun allerdings auf dem hohen Alpstein der Winter wieder eingekehrt. Die Schneehöhe auf dem Säntisgipfel misst wieder 20 Zentimeter.

5. Juni: Oberhelfenschwil. Im nahen Metzwil explodierte beim Nachfüllen eines Spiritusapparates, der nicht ganz ausgelöscht war, der Inhalt der Kanne, wobei ein 13-jähriger Knabe am Kopf und Körper so schwere Brandwunden erlitt, dass er starb. Ein jüngerer Bruder des Verunglückten, der in der Nähe stand, wurde von den Flammen stark verletzt, ebenso der zu Hilfe geeilte Vater.

9. Juni: Oberhelfenschwil. Im Krankenhaus in Wattwil ist nun auch der jüngere Knabe an den Folgen der bei der Spiritusexplosion erlittenen Verletzungen gestorben. Der Vater erlitt schwere Brandwunden und ist arbeitsunfähig, während die Mutter im Wochenbett liegt.

Vor 50 Jahren

8. Juni: Wattwil. Ein Freudentag des ganzen Kantons St.Gallen, die Kantonsschule Toggenburg und Linthgebiet ist eingeweiht. Viel Prominenz war an diesem grossen Tag in Wattwil anwesend.

In der blumengeschmückten Eingangshalle sprachen Regierungsrat Dr. S. Frick, Vorsteher des Baudepartementes, Regierungsrat W. Herrmann, Vorsteher des Erziehungsdepartementes, Architekt H. Stadlin, sowie der Rektor der Kantonsschule, Prof. Dr. K. Meyer, zu den zahlreich geladenen Gästen.

8. Juni: Ebnat-Kappel. Erneut sind auf dem Gebiet der Gemeinde Ebnat-Kappel tollwütige Füchse beobachtet und erlegt worden. Eine Frau wurde von einem Fuchs angegriffen, einer wagte sich in die Nähe eines Holzers, ein tollwütiger Fuchs hatte sich in eine Drahtgitterrolle verbissen und ein anderer wurde tot aufgefunden.

Der Gemeinderat Ebnat-Kappel ruft weiterhin zur Vorsicht auf und bittet, Wahrnehmungen über tollwütige Tiere sofort der Polizei oder dem Kreistierarzt zu melden. Hunde sind an der Leine zu führen und gegen Tollwut impfen zu lassen. Personen, die mit tollwutverdächtigen Tieren in Berührung kommen, sollen sich sofort in ärztliche Behandlung begeben.

8. Juni: Bütschwil. Im Jahre 1966 hat die Dorfkorporation Bütschwil die Liegenschaft «Steinbüel» (Innerfeld) für die Errichtung einer Schwimm- und Sportanlage angekauft. Da aber heute im Aufeld für den gleichen Zweck ein bedeutend grösseres und besser geeignetes Gelände erworben werden kann, wofür sich ein Aktionskomitee gebildet hat, scheint es für die Korporation ratsam, den «Steinbüel» zu veräussern und sich mit den freigewordenen Mitteln an der Finanzierung des Projektes «Aufeld» zu beteiligen.

Um einer hiefür zuständigen Dorfgenossenversammlung Kaufsofferten unterbreiten zu können, schreibt die Korporationsverwaltung die Liegenschaft «Steinbüel» (47'050 m2) zum Verkaufe aus.

Vor 20 Jahren

8. Juni: Nesslau. In der Waldschlucht im Giessen fuhren schwere Baumaschinen auf. Die Staumauer wurde abgerissen, die Turbinen demontiert. Seit dem Jahre 1896 betrieb die Firma Kuhn-Grob ein Elektrizitätswerk mit Produktionsanlage im «Giessen» bei Nesslau an der Thur.

Ein natürliches Wehr am oberen Giessenfall bildete die Wasserfassung. In regelmässigen Abständen wurde die Wasserkraftanlage umgebaut und modernisiert. Nun wird erneut gebaut. Die St.Gallisch.-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) als Besitzerin und Konzessionsnehmerin investiert nun gegen sieben Millionen Franken in das Projekt Kraftwerk «Giessen 2000». Um die zweite Maschinengruppe einbauen zu können, musste das alte Wohnhaus abgebrochen werden und das bestehende Zentralgebäude wird um acht Meter verlängert.

Das heutige Maschinenhaus wird renoviert und das Flachdach mit einem neuen Satteldach abgedeckt. Die bestehende vertikale Kaplanturbine wird komplett revidiert und ein neuer Generator eingebaut. Das Kraftwerk wird für vollautomatischen und unbemannten Betrieb eingerichtet.

9. Juni: Stein. Die Skiliftanlage soll verkauft oder «verschenkt» werden. Nach Ansicht des Verwaltungsrates der Skilift AG Stein wäre der Abbruch des Dorflifts das Gescheiteste gewesen. Dieser Radikallösung stimmten die 33 Aktionäre, die 45 Prozent der insgesamt 1236 Aktien repräsentierten, nicht zu.

Sie wollten dem Dorflift eine Gnadenfrist gewähren. Ein Antrag aus der Runde, der Vorstand solle auf dem Inseratenweg nach einem möglichen Interessenten für eine Übernahme (Kauf oder Übernahme zum Nulltarif mit Auflösung der Gesellschaft) Ausschau halten, fand eine klare Mehrheit.

Zu reden gab der Verwendungszweck der rund 50'000 Franken Reserven. Scheitert eine Übergabe oder treten andere Probleme mit dem nachmaligen Betreiber auf, dann könnte es passieren, dass die 50'000 Franken für den Abbruch und die Wiederinstandstellungsarbeiten eingesetzt werden müssten.

Vor 10 Jahren

5. Juni: Wattwil. Anlässlich des 60-Jahr-Jubiläums von Oerlikon Heberlein Temco haben Willi Zwingli und Heinz Braun eine Nachbildung des einstigen Heberlein-Geländes restauriert. Während knapp vier Monaten haben die beiden pensionierten Handwerker die verstaubte, heruntergekommene Miniaturausgabe des Heberlein-Reichs – welche die letzten Jahrzehnte im Estrich des Verwaltungsgebäudes der Heberlein und Co. AG zugebracht hatte – auf Vordermann gebracht.

Man mag es auf den ersten Blick nicht vermuten, doch hinter der Miniatur stecken rund 200 Stunden Arbeit. Finanziert wird das Projekt von der Heberlein Stiftung für die Förderung gemeinnütziger Werke, welcher das Modell gehört. Der Auftrag für eine Restauration kam vom Bauunternehmer Ueli Weber. Denn wegwerfen konnte man das Modell nicht, haben doch etliche Lernende über 20 Jahre hinweg daran gebastelt (Beginn um 1930, die Endversion stammt von 1950).