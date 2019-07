Damals: Grenzen musikalisch überwinden Das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? Sabine Camedda

Pianist Adrian Oetiker und die Mitglieder des Jugendorchesters il mosaico sowie der Third Street Philharmonia harmonisierten ausgezeichnet beim Konzert in der evangelischen Kirche. (Bild: PD)

Vor 100 Jahren

5. Juli: Wattwil. Vom Unglücksfall im Rickentunnel. Am 1. Juli trat infolge Föhndruck im Rickentunnel in der natürlichen Ventilation die bekannte Stagnation ein. Der Güterzug mit Personenbeförderung Rapperswil-Wattwil führte am diesen Tage Vorspann. Diese Lokomotiven verursachen in der Tunnelröhre eine abnormale starke Rauchsäule, welche die natürliche Ventilation nicht zu bewältigen vermochte.

Wie gewohnt traten um halb 2 Uhr die beiden Tunnelwärter Näf Johann und Ledergerber August die Kontrollfahrt per Draisine Wattwil-Kaltbrunn an, in der Meinung, der Rauch entferne sich nach dem Südportale, was leider nicht zutraf. Die beiden Wärter hatten bis zu km 4 S-N, wo das Unglück passierte 2 Telephonproben zu machen und 8 Signale zu lampieren.

Nach ca. 55 Minuten, also um 2.25 gelangten sie zur genannten Stelle, Nische 4, wo sich ein Telephon befindet. Kaum angelangt, meldete Ledergerber seinem Kollegen Näf, er sei unwohl und fange an zu schwanken. Näf in seinem heiteren Benehmen, sich zusammenraffend, wohl wissend, um was es sich handelte, erwiderte, es gehe ihm gleich, er wolle nach Wattwil Hülfe verlangen.

In diesem Moment stürzte Ledergerber zusammen. Glücklicherweise hat Näf telephonisch noch Hülfe verlangen können – nicht für ihn – sondern für seinen Kollegen. Während des letzten telephonischen Gesprächsmuss auch er zusammengebrochen sein. Als die Hülfsgruppe per Rollwagen bei der Unglücksstelle eintraf, lag Ledergerber auf dem Rücken am Boden und Näf quer über ihn auf dem Bauche, beide vollständig bewusstlos, als wollten sie sich im Tode vereinen.

Sie wurden sofort nach Kaltbrunn transportiert, wo Ledergerber in seine Wohnung geschafft wurde. Nach zwei Stunden hatte er das Bewusstsein wiedererlangt. Näf dagegen ist den giftigen Gasen erlegen, vielleicht schon im Tunnel, begünstigt durch die Lage, oder vielleicht auf der Fahrt ins Freie. Manches Mal hat er die Kontrolle unter ähnlichen, schwierigen Umständen vollführt. Zu jeder Stunde, am Tage und in der Nacht war er dienstbereit.

Vor 50 Jahren

4. Juli: Wildhaus. Frische Brise in der st.gallischen Synode. Zur Erinnerung an Zwingli war Wildhaus als Tagungsort der ordentlichen Synode der Evang. Landeskirche des Kantons St.Gallen ausersehen worden. Als kleines Zeichen des Umbruchs wäre zu werten, dass der Synodalpräsident Prof. Dr. E. Ehrenzeller, St.Gallen erstmals an einer Synode unter den 153 anwesenden Mitgliedern drei Frauen als vollberechtigte Abgeordnete begrüssen konnte: die Pfarrfrauen H. Sahlfeld, Altstätten, und M. Ebling, Balgach, sowie Fräulein E. Hausknecht, Sekundarlehrerin in Wattwil.

7. Juli: Ebnat-Kappel. Wilde Wasser. In Ebnat-Kappel entlud sich ein heftiges Gewitter mit wolkenbruchartigem Niederschlag. Hievon wurde insbesondere die Gegend in der «Au» am westlichen Dorfausgang betroffen. Das überaus starke Anschwellen des Howartbaches hatte zur Folge, dass der normalerweise ganz harmlose Wasserlauf, durch das Mitschwemmen von Geröll und Schlamm den Durchlauf hemmte, so dass das Wasser seinen eigenen Weg suchte und sich auf das Gelände der Wohnkolonie ergoss.

Die meisten unter Terrain-Niveau angelegten Garagen, Waschräume etc. wurden innert kürzester Zeit durch das schmutziggelbe Element überflutet, was die Alarmierung der Feuerwehrleute nötig machte. Diese standen mit 65 Mann im Einsatz. Zwei Privatwagen und auch Waschmaschinen sollen unbrauchbar geworden sein.

Auch der Schmittlibach, welcher bereits vor Jahren einmal viel Unheil angerichtet hatte, führte Hochwasser. Im «Wier» überführte er die Gemeindestrasse, blockierte den Durchfluss des Brückleins und überflutete das umliegende Kulturland.

Empfindlich betroffen wurde auch der nahe gelegene Brauereibetrieb «Steinfels», wo noch nicht absehbare Fundamentschäden am eben begonnenen Neubau entstanden, die Garagen sich mit Schmutzwasser füllten und auch unter den aufgeschichteten Harassen viel Unordnung entstand.

Vor 20 Jahren

5. Juli: Oberhelfenschwil. «Sonnenberghalle» festlich eröffnet. Ein Fest mit den Handwerkern am Freitag, der Vereinsabend am Samstag und der offizielle Eröffnungsakt am Sonntag standen auf dem Programm. Viel Publikum kam und feierte begeistert mit. «Wir Oberhelfenschwiler waren, sind und bleiben ein besonderes Völklein», sagte Gemeindammann Jerry M. Holenstein an seiner Festrede.

Holenstein warf ein Blick zurück auf die lange Geschichte des Projekts für eine Mehrzweckhalle. Vor 20 Jahren wurde die Idee bereits intensiv diskutiert, der Durchbruch gelang allerdings erst im Jahre 1992. Hans Kalousek und Marcel Blatter überreichten der Gemeinde im Namen der Raiffeisenbank einen Scheck über 100'000 Franken. Die Bank kann die Halle für ihr alljährliches Fest nutzen.

Ein Raunen ging durch die Menge, als das Vermächtnis von Anton Walraf an Oberhelfenschwil bekannt wurde: 300'000 Franken spendete der verstorbene Industrielle für einen Bau «mit dem Zweck, das Gemeinschaftsleben zu fördern». Anton Walraf hatte einst die Gurtenweberei im Necker geführt.

Vor 10 Jahren

6. Juli: Wattwil. Das Jugendorchester il mosaico gab zusammen mit einem Gastorchester aus New York, der Third Street Philharmonia, und dem Schweizer Spitzenpianisten Adrian Oetiker ein Konzert. Musik verbindet. Sie überwindet sowohl geographische als auch kulturelle Grenzen und bringt Menschen zusammen.

Dieses Phänomen war beim Auftritt der Ensembles zu beobachten. Obwohl die beiden Orchester von zwei verschiedenen Kontinenten kommen, harmonieren sie beim Spielen perfekt und erschufen auf diese Weise gemeinsam mit dem Pianisten Adrian Oetiker ein musikalisches Gesamtkunstwerk. Die ersten Takte von Chopins Klavierkonzert Nr. 2 erklangen. Adrian Oetiker begann zu spielen und schloss seine Augen. Dabei schien er regelrecht in die Musik zu versinken und seine Mimik verriet, dass er sich ganz von ihr leiten liess.

Die Mitglieder des Orchesters sahen indessen konzentriert auf ihre Notenblätter und bewegten sich auf elegante Weise zur Musik. Durch seine hervorragende Dynamik umrahmte das Ensemble das virtuose Spiel von Oetiker, verlieh ihm das gewisse Etwas. Das Orchester untermalte die Stimmungen, die in dem Stück zum Tragen kamen und gab so einen Einblick in die Gefühlswelt des Komponisten – von leidenschaftlich über schwermütig, bis hin zu beschwingt und heiter.