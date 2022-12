Damals Als Luzerner Jodler und Toggenburger Kinder «S Wiehnachtsliecht» nach Nesslau trugen Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Mit «S Wiehnachtsliecht» boten der Jodelchor Lehn aus Escholzmatt, die Nesslauer Sechstklässler und die zahlreichen Solisten volkstümliche Weihnachtsklänge von feinster Art. Bild: PD

Vor 100 Jahren

23. Dezember: Wattwil. Wie gewohnt feierte auch dieses Jahr der Alkoholgegnerbund Neutoggenburg im Kreise seiner Mitglieder und Freunde Weihnachten. Das Lokal des alkoholfreien Restaurants zur Linde füllte sich mit erwartungsfrohen Gästen, grossen u. kleinen. Die bescheidenen Darbietungen, so das Weihnachtsspiel der Kinder beim Licht der Weihnachtskerzen, wurden von den Anwesenden dankbar aufgenommen. Den Mittelpunkt bildete die Ansprache unseres verehrten Mitgliedes, Herr Pfarrer Kambli. Er führte uns um Jahrtausende zurück in den dunkeln Stall von Bethlehem: Habt Ihr den Stern gesehen im Morgenlande; Euch ist heute der Heiland geboren. Doch wie viele Herzen schlagen heutzutage, in die die frohe Botschaft von Weihnachten leider nicht einzudringen vermag. Unser Redner hatte es aber verstanden, zu den Herzen der Anwesenden zu sprechen u. jedes hat wohl etwas mitnehmen dürfen auf den Heimweg.

Vor 50 Jahren

22. Dezember: Hemberg/Bächli. Am 20. Dezember 1972 fand in Hemberg eine ausserordentliche Schulbürgerversammlung statt. In der evangelischen Kirche versammelten sich sehr viele Stimmbürger aus dem Einzugsgebiet der Schulgemeinde Hemberg. Einstimmig wurden dabei die Anträge betreffs Schulhausneubau im Bächli angenommen. Sozusagen ein Weihnachtsgeschenk für die Bewohner vom Bächli.

27. Dezember: Toggenburg. Der bereits in vielen Bezirken des Kantons eingeführte regionale, nächtliche Bereitschaftsdienst der Kantonspolizei kann auf den 1. Januar 1973 auch in der Region Toggenburg eingeführt werden. Die Funktionäre der örtlichen Polizeistationen werden grundsätzlich vom Präsenzdienst über Nacht befreit. Die Bereitschaft in der Region bleibt durch eine ständig einsatzbereite, aus zwei Mann mit Funkfahrzeug bestehende Polizeipatrouille aufrechterhalten.

Vor 20 Jahren

24. Dezember: Neu St.Johann. Eine volkstümliche Weihnachtskantate mit der Musik von Willi Valotti und Wolfgang Sieber wurde in Neu St.Johann geboten. Am Sonntag ertönte in der Klosterkirche Volksmusik von einer Vielseitigkeit, die das zahlreiche Publikum zum Staunen brachte. Willi Valotti und Wolfgang Sieber bearbeiteten Texte von Beat Jäggi, dem ausgezeichneten Mundartdichter aus dem solothurnischen Fulenbach, welcher 1989 verstorben ist, für Jodel- und Jugendchor und Instrumentalisten.

Vor 10 Jahren

28. Dezember: Wildhaus. Was die «Wildhauser Talente» und ihre Gastaussteller derzeit im Chuchitobel zeigen, wird einmal mehr zur Einkaufsverführung. Handgemachte Unikate als Wandschmuck, Gebrauchsgegenstand oder als modisches Accessoire: Gezeigt wird, was während Monaten im «stillen Kämmerlein» entstanden ist. «Für uns ist es wichtig, dass sich die Kunstschaffenden dem Publikum präsentieren. Und Bedingung ist, dass alles – und zwar von Anfang bis Ende, also von A bis Z – selbst gemacht ist», sagt der Präsident des Vereins Wildhauser Talente, Sergio Zurlo. (red)