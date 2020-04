Damals: Fasziniert von einer fliegenden Tante Aus vergangenen Zeiten – Das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Edwin Raschle hat für alle Tante-JU-Fans an der Ebnater Strasse 129 ein Informationsfenster eingerichtet. Bild: PD

Vor 100 Jahren

3. April: Wetter. Ein Winter-Frühling ist vorbei von allerseltenster Milde und nun zieht der echte Frühling ins Land, der will’s noch viel besser machen. Ein linder Regen in der Nacht lässt schon alles keimen und sprossen. Bis dato war der März wie auch der Februar ausserordentlich trocken. Ein Unikum zeigen beide Monate: sieben herrliche frühlingsmässige Sonntage. Des Guten doch fast zu viel. Seit dem Weihnachtsmond (Dezember) überschreitet der Temperaturüberschuss bis heute des öfteren die natürlichen Grenzen; möchten die kommenden Rückschläge doch ebenso erträglich sein.

3. April: Wattwil. Auszug aus den Gemeinderatsverhandlungen. Um den Wohnungsmangel in Wattwil entgegenzutreten wird beschlossen, bei dem Regierungsrate um Bewilligung nachzusuchen, in der Erteilung von Niederlassungsbewilligungen einschränkende Bestimmungen aufstellen zu dürfen. Da seitens der hiesigen Geschäftsfirmen stetsfort Arbeiter und Arbeiterfamilien zugezogen werden, wäre es wünschenswert, wenn diesen Leuten seitens der Geschäftsfirmen durch Wohnungsbauten entsprechende Wohnungen zugewiesen würden.

Vor 50 Jahren

6. April: Alt St.Johann. Bei dichtem Schneegestöber erwartete man den zweimillionsten Fahrgast bei der Ski- und Sesselbahn Churfirsten AG. Das Wetter war diesem Ereignis nicht gerade gut gesinnt. Schneetreiben wie im Januar vermochte nur wenige Skifahrer auf die Alp Selamatt zu locken; der Frühling wurde im Obertoggenburg wieder eingeschneit.

6. April: Ebnat-Kappel. Infolge Fertigstellung verschiedener Bauarbeiten wird die anfangs Dezember 1969 eröffnete Umfahrungsstrasse ab 1. April bis Pfingsten gesperrt bleiben. Die Dorfbewohner werden während diesen Wochen, da sich der Verkehr mit all seinen unangenehmen Begleiterscheinungen wieder auf die Dorfstrasse abwickeln wird, das Bestehen einer Umfahrungsstrasse erst recht zu schätzen wissen.

8. April: Wattwil. Innert einer Bauzeit von genau einem Jahr ist das erste Hochhaus im Rickenhof entstanden. Es zählt 15 Stockwerke und ist das höchste Wohnhaus im Toggenburg. Eigentümerin ist die Pensionskasse der Firma Heberlein & Co AG, 11 Familien sind bereits eingezogen. Im Rickenhof werden weitere Hochhäuser erstellt. Das zweite ist im Bau, das Erdgeschoss ist vollendet. Nachher wird noch ein drittes erstellt.

8. April: Kirchberg. Junge Burschen und Töchter haben sich spontan bereit erklärt, an Samstagen alleinstehenden älteren Menschen unentgeltlich kleinere Haus- und Gartenarbeiten auszuführen oder an Abenden, Samstagen und Sonntagen jungen Eltern ihre Dienste als Babysitter anzubieten.

Vor 20 Jahren

4. April: Wattwil. Die Enttäuschung bei Edwin Raschle war gross, als die Meldung kam, die Weltumrundung der JU-52 sei abgebrochen worden. Raschle hat sich intensiv mit dem Projekt befasst und jede einzelne Etappe verfolgt. Die Infos über die Weltumrundung beschafft er sich auf dem Internet. 56 Etappen waren vorgesehen für die 60-jährige Tante-JU, welche einen sehr begrenzten Flugradius hat, um die Erdkugel zu umrunden. Über Brindisi, Athen, Luxor, Riad, Dubai, Karachi, Bombay, Kuala Lumpur und Hongkong führte die Flugroute nach Japan, wo dann Endstation war, weil die russischen Behörden die Durchreise nicht erlaubten.

Raschle hofft, dass es in Dübendorf irgendwann eine Pressekonferenz geben wird, wo dann die Piloten über ihre Erlebnisse Auskunft geben, Zehn Piloten hatten sich für den Flug abgewechselt, wobei sie immer zu zweit im Cockpit sassen, während die anderen in die Heimat zurückkehrten und auf ihren nächsten Einsatz warteten. Noch einen Monat wird Raschle sein Schaufenster belassen, auf dass weiterhin die Faszination des Weltumrundungsversuchs dokumentiert ist.

5. April: Ebnat-Kappel. Ein Donnerschlag erfüllte die Gegend zwischen Gieselbach und dem Brandholz. Knapp neun Kilogramm Sprengstoff, verteilt in 138 Bohrlöcher, liessen die 1913 erstellte Betonbrücke in die Thur gleiten. Noch im Sommer werden die Zimmerleute um Meister Werner Brunner im Brandholztobel eine neue Holzbrücke errichten. Sie wird in ihrer Form die Passanten und in besonderem Masse die Wanderer auf dem Thurweg an den grossen Brückenbaumeister Grubenmann erinnern.

Vor 10 Jahren

6. April: Alt St.Johann. Von touristischen Betrieben im Toggenburg liessen sich 25 Vertreterinnen und Vertreter zu Q-Coaches ausbilden. Sie können ihren Betrieben mit dem Q-Label auszeichnen lassen. Da zeigt, dass bei ihnen das Qualitätsbewusstsein einen hohen Stellenwert hat.

6. April: St.Peterzell. Das im Jahr 1939 errichtete Wegkreuz an der unteren Baumgartenstrasse musste einer Baulanderschliessung weichen. Im Rahmen des Karfreitagsgottesdienstes wurde es symbolisch zum neuen Standort getragen.

7. April: Nesslau. Mit der Schliessung des Restaurants Speer in der Nesslauer Laad, verliert der Weiler nebst der Schule und dem Schützenstand einen beliebten Treffpunkt für Vereine und Bevölkerung.