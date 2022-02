Damals Enormer Einsatz für Sicherheit: Wie die Mitarbeiter vor zehn Jahren nach grossen Schneefällen die Chäserruggbahn betriebsbereit machen Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Die enormen Neuschneemengen bedeuten für die Mitarbeiter der Bergbahnen (hier bei der Bahn auf dem Chäserrugg) viel zusätzliche Arbeit. Bild: PD

Vor 100 Jahren

4. Februar: Wattwil. Die Bundesbahnstrecke Wil-Nesslau gehört zu denjenigen Gegenden der Schweiz, die in den Fahrplänen sehr schlecht behandelt werden. Bei einem oberflächlichen Blick auf diesen Toggenburger Fahrplan könnte man zwar meinen, dass der Fahrgelegenheiten in Hülle und Fülle vorhanden seien; bei näherem Zusehen sieht man aber, dass die Verbindungen meistens in Güterzügen mit angehängten Personenwagen und mit fast unglaublichen Fahrzeiten bestehen.

So hat der Mittagszug Wil-Nesslau eine Fahrzeit von 2 Stunden 35 Minuten. Die interessierte Landesgegend macht nun Anstrengungen, diesen Übelständen abzuhelfen. Der Thurgauer Verkehr nach dem Toggenburg leidet auch unter den schlechten Fahrplanverhältnissen, besonders auch der Touristen- und Sonntagsverkehr.

8. Februar: Wattwil. Die Brandenwaldstrasse. Die Abfuhrgelegenheit aus dem Brandenwald ist misslich und muss früher oder später verbessert werden. Das vorliegende Projekt ist teuer, aber rationell. Für die sofortige Ausführung spricht die Tatsache, dass die zugesicherten ordentlichen und ausserordentlichen Subventionen von Bund und Kanton die Lasten für die Gemeinde stark reduzieren und später kaum mehr erhältlich sein werden.

Vor 50 Jahren

4. Februar: Nesslau. Eine Mitglieder-Versammlung des Freisinnig-demokratischen Gemeindevereins Nesslau unter dem Präsidium von Hans Hermann jun. nahm Stellung zu den Kantonsratswahlen. Der Vorsitzende skizzierte die heutige Situation im Bezirk Obertoggenburg, welcher bekanntlich einen Sitz verliert und nur noch 6 Sitze stellen wird. Durch das Frauenstimmrecht und die Splitterparteien werden sich zudem noch neue Aspekte ergeben.

Obwohl Nesslau auch an der letzten Abstimmung das Frauenstimmrecht knapp verworfen hat, wurde nach sehr reger Diskussion beschlossen, der Bezirksdelegiertenversammlung als zweite Nomination aus Nesslau eine Frau vorzuschlagen. Dieser einstimmige Vorschlag lautet auf Frau Dr. Susy Eppenberger-Egger. Der Freisinnig-demokratische Gemeindeverein Nesslau behält sich ausdrücklich vor, bis zur Delegiertenversammlung eventuell weitere Kandidaten zu ernennen.

Vor 20 Jahren

9. Februar: Toggenburg. Fünf junge Toggenburger lassen einen lang vergessenen Sport im Toggenburg neu aufleben. Was die Grossväter schon früher ausübten, wird heute mit topmodernem Material auch im Toggenburg wieder praktiziert – Telemark. Vor gut 140 Jahren ebnete der Norweger Sondre Norheim in der Provinz Telemarken mit seinen Entwicklungen dem Skifahren den Weg. Nebst den Skiern, die er entwickelte, war er auch der Begründer des Telemarkstils.

Der Telemark-Schwung ist geprägt durch den Ausfallschritt, der durch die freie Ferse und den beweglichen Schuh ermöglicht wird. Dabei wird der Aussenski nach vorne und der Innenski nach hinten geschoben. Auch im Toggenburg wird dieser Sport fleissig ausgeübt. Im letzten Sommer haben fünf junge Telemärkler den Verein Telemark Toggenburg gegründet. Inzwischen hat sich die Mitgliederzahl schon nahezu verdoppelt. Der Verein versucht das Ziel, den Telemarksport in unserer Region populärer zu machen, mit einem abwechslungsreichen Programm zu erreichen.

Vor 10 Jahren

8. Februar: Wildhaus. Der extreme Winter stellt hohe Ansprüche an Fahrzeuge und Material in den Wintersportgebieten. Auch die Mitarbeiter sind fast pausenlos im Einsatz, um die Sicherheit und das Vergnügen der Wintersportler sicherzustellen. Weit vor dem Morgengrauen beginnt der Einsatz der Pistenarbeiter, die mit ihren Raupenfahrzeugen dafür sorgen, dass die Bedingungen für die Wintersportler gut sind, wenn die Bahnanlagen um 8.30 Uhr in Betrieb gehen. Üblicherweise können die Mitarbeiter dann tagsüber etwas Ruhezeit einziehen, weil oft ein reduzierter Einsatz genügt.

Ganz anders war es in diesem Winter. In den vergangenen Wochen wurden Mann und Maschine extrem belastet. Fast anhaltende intensive Schneefälle «warfen» täglich bis zu einem halben Meter und mehr Schnee auf die Pisten. Dieser musste umgehend verarbeitet werden, damit man «Pisten gut» vermelden konnte. Und das von morgens 4.30 Uhr den ganzen Tag über bis weit in die Abendstunden. Erschwerend kamen die ungewohnt häufigen und kräftigen Sturmwinde hinzu, welche für gewaltige Schneeverfrachtungen sorgten. Mit grossem Aufwand waren diese wegzuräumen. (red)