Damals Ein feuerroter Vogel, feuerrote Ameisen und feuerrote Köpfe beim Vitaparcours Aus vergangenen Zeiten – das Toggenburger Tagblatt veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Dieser feuerrote Vogel unbekannter Rasse hatte es sich 2003 in Ulisbach gemütlich gemacht. Bild: zVg

Vor 100 Jahren

25. August 1923: Bazenheid. Seit vielen Jahren zum ersten Mal hat man diesen Sommer hier ein neues Haus erstehen sehen. Daneben sind verschiedene kleinere Neubauten, sowie Um- und Anbauten zu verzeichnen.

29. August 1923: Wildhaus. Der neue Schulhausbau der katholischen Schulgemeinde kommt auf rund 170'000 Franken Baukosten zu stehen, wovon rund 100'000 Franken durch kantonale und eidgenössische Subventionen gedeckt sind.

Vor 50 Jahren

29. August 1973: St. Peterzell. Im Herrenwald kann der einzigartig angelegte «Vita-Parcours» offiziell seinem Zwecke übergeben werden. An diesem bereits 1971 begonnenen Werk haben sich verschiedene Einzelpersonen, Vereine und Körperschaften beteiligt, sei es in Wort, in Tat, oder finanziell. Die ersten Spatenstiche, wenn wir dem so sagen wollen, lagen beim Turnverein. Unter der Leitung seines nimmermüden Präsidenten Werner Giezendanner hat er in der Folge einen grossen Anteil am nötigen manuellen Arbeitspensum geleistet.

Die Anlage befindet sich im idyllischen Rund des Herrenwaldes. Es handelt sich um einen rund 80-jährigen Forst der Katholischen Kirchgemeinde St. Peterzell. Die Behörde dieser Körperschaft hat dem an sie gerichteten Wunsche gerne entsprochen und die Platzierung spontan bewilligt.

Vor 20 Jahren

26. August 2003: Ulisbach. Wer glaubt, exotisch aussehende Vögel gebe es nur im Zoo, der irrt sich. Ein besonders prachtvolles Exemplar wurde in Ulisbach eingefangen. Alle kennen Wellensittiche, Papageien und Kanarienvögel. Das feuerrote Prachtexemplar, das seit Samstag Ulisbachs Bewohner beschäftigt, passt nicht ins gängige Bild. Ein Zugvogel vielleicht? Bestimmungsbücher für europäische Vögel gibt es in Ulisbach viele. Erwachsene und Kinder schaffen alte und neue Lektüre heran. Es ist erstaunlich, was da alles zum Vorschein kommt. Nur, den roten Vogel gibt’s in diesen Büchern nicht. Da ist guter Rat teuer. Was frisst der überhaupt, wie merkt man, ob es ihm gefällt? Jemand bringt Sonnenblumenkerne und trifft den Geschmack des nicht einmal spatzengrossen Vogels perfekt. «Tweety», so heisst er nun nach dem Willen der Kinder, hüpft munter hin und her, frisst die Kerne am liebsten vorgeschält, pfeift sein Lied und unterhält die Besucher.

Vor 10 Jahren

26. August 2013: Neckertal. Der Chubelwald unterhalb der Wilkethöhe scheint für die Rote Waldameise etwas speziell Anziehendes zu haben. Gut 50 Ameisenhaufen – teilweise bis zu 1,5 Meter hoch – hat Revierförster Willi Roth auf kleinstem Raum gezählt. Als Grund vermutet er auch die guten Lichtverhältnisse. (pd)