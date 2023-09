Rückblick Damals: Drei Frauen beleben das Brachland in Wattwil Aus vergangenen Zeiten – das Toggenburger Tagblatt veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Sandra Werner, Nicole Langenegger und Nadja Breitenstein (von links) proben auf der Wiese neben dem Kino Passerelle. Bild: Toggenburger Tagblatt (4. 9. 2013)

Vor 100 Jahren

1. September: Oberhelfenschwil. In Niederhelfenschwil benützte ein Geschäftsreisender die momentane Abwesenheit eines Kunden, um diesem aus seiner Brieftasche, welche sich im aufgehängten Rocke befand, 500 Franken zu entwenden. Sogleich nach der Entfernung des Reisenden wurde der Verlust bemerkt und der Polizeiposten avisiert, dem dann auch die Inhaftsetzung des Verdächtigen gelang. Der Reisende hat die Tat eingestanden. Das Geld, das er in einem Strassengraben versteckte, ist wieder beigebracht.

5. September: Alt St. Johann. Wie der «Ostschweiz» gemeldet wird, hat man hier und in Unterwasser wieder begonnen, die alte Toggenburger Tracht zu tragen, die einfach und gar nicht kostspielig ist und dem Talvolk sofort einen rassigen, eigenartigen Charakter gibt.

Vor 50 Jahren

3. September: Wattwil. Grossbrand auf Bestellung. 100 Wattwiler Feuerwehrleute waren im Probe-Grosseinsatz. Die Wattwiler Feuerwehr konnte, mit Bewilligung der Gemeinde, ein Abbruchobjekt in der Schomatten abbrennen. Es wünscht sich wohl jeder Feuerwehrkommandant, einmal so ein Haus zur Verfügung zu haben, in dem man vom Zimmerbrand bis zum Grossbrand alles durchprobieren kann. So können Kader und Truppe alles in Ruhe und schulmässig angehen, da niemand und nichts gefährdet ist. Sicherheit ist das erste Gebot einer solchen Übung.

Vor 20 Jahren

1. September: Krummenau. Nun ist es definitiv. Krummenau darf den Mittelpunkt des Kantons sein Eigen nennen. Regierungsrat Josef Keller wanderte zur Einweihung auf die Lütisalp. Einige hundert Bürgerinnen und Bürger folgten ihm. Der Kanton St. Gallen feiert seinen 200. Geburtstag vielfältig und über das ganze Jahr. Die meisten Feste sind vergänglich. Mit der Markierung des geografischen Mittelpunktes wurde unspektakulär eine dauerhafte Erinnerung geschaffen. Der Mittelpunkt ist genauso alt wie der Kanton selbst, schlummerte aber im Verborgenen und erlebte seine Geburtsstunde erst letzten Samstag. Jetzt ist er für alle Zeiten fixiert und liegt in einem Hochmoor auf der Lütisalp, wo weder Mensch noch Kühe Einlass finden.

Vor 10 Jahren

4. September: Wattwil. Im September finden in Wattwil im Rahmen des Projekts «arthur visiert» zwei Aufführungen statt. Die Theatergruppen Philo Thea und Intuitives Theater treten zum ersten Mal gemeinsam auf und wollen Wattwil beleben. Die Performance handelt von drei Frauen, welche mit ihrem Wohnmobil auf einem Stück Brachland in Wattwil Halt machen. So verschieden sie auch sind – eine in Weiss, eine in Rosa und eine komplett in Schwarz gekleidet – haben sie ein gemeinsames Interesse. Sie wollen das brachliegende Land beleben. (red)