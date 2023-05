Rückblick Damals: Die Wildhauser Rösslipost erfreut sich grosser Beliebtheit Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Die Rösslipost in Wildhaus verkehrte vor 20 Jahren am Mittwoch und am Sonntag zwischen Schönenboden und dem Reka-Zentrum. Bild: PD

Vor 100 Jahren

26. Mai: Ebnat-Kappel. Der Plan der Postverwaltung, das Postbureau im Dorf Ebnat aufzuheben, hat einen Federnkrieg veranlasst. In zwei Einsendungen wird darauf hingewiesen, dass die Postverwaltung sparen müsse, um das finanzielle Gleichgewicht wieder herzustellen. Dazu wird ausgeführt: «Die Schweiz ist bekanntlich das Land mit den meisten Poststellen. Die Postverwaltung ist daher gezwungen, auch hier den Hebel anzusetzen.»

Bei ländlichen Verhältnissen steht Ebnat-Kappel mit zwei Poststellen auf nur gut 700 Meter Distanz in der ganzen Schweiz wohl einzig da. Was Wunder, wenn die Postverwaltung auch hier zum Rechten sehen will und diesen abnormalen Zustand aufzuheben beabsichtigt. Dass ein Teil der Dorfbewohnerschaft eine bisher genossene Bequemlichkeit einbüssen müsste, muss zugegeben werden, aber ohne ein kleines Opfer ist eine Sanierung der Finanzen eben unmöglich. Durch Anbringung eines Briefmarken-Automaten würde dieses Opfer auf ein bescheidenes Minimum herabgedrückt.

Vor 50 Jahren

30. Mai: Toggenburg. Die Polizeiaspiranten absolvieren ihre Leistungsprüfung. Die Ausbildung unserer Kantonspolizisten beschränkt sich nicht nur auf die Instruktion von polizeifachlichem Wissen und Gesetzeskenntnissen. In dem 12-monatigen Ausbildungskurs wird ebenso grosser Wert auf körperliche Ertüchtigung gelegt. Zu dieser gehören Turnen und Spiele, Judo, Jiu-Jitsu, Boxen, Schwimmen und Geländeläufe. Als eigentlicher körperlicher Leistungstest gilt dann ein 50 km-Geländemarsch. Ein solcher wurde im Gebiet Ricken, Tanzboden, Ebnat-Kappel und Hemberg ausgetragen.

Vor 20 Jahren

31. Mai: Wildhaus. Auf der Hauptstrasse verkehrt das Postauto. Für die Fahrt von der Badi Schönenbodensee zum Reka-Zentrum ins Alpli oder zum Schwendisee bieten der Kurverein und das Reka-Zentrum die Rösslipost an. Schon länger unterwegs doch noch weit von der Unterkunft entfernt und die Kinder beginnen bereits zu quengeln. Dies kennen doch fast alle Eltern. Da kommt sie doch wie gerufen, die Rösslipost Wildhaus.

Vor 10 Jahren

27. Mai: Lütisburg. Die Letzibrücke zwischen Lütisburg und Ganterschwil ist 160 Jahre alt und wurde nun saniert. Mit einem offiziellen Akt hat die Bevölkerung am Freitag den Abschluss der Sanierung gefeiert und dabei festgestellt: Das Dach hält dem Regen stand. Somit können auch künftig wieder Feste auf der Brücke gefeiert werden. (red)