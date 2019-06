Damals: Die Vandalen wüteten in Oberhelfenschwil gnadenlos und schlitzen die Pneus einer ganzen Lastwagenflotte auf Das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Die gesamte Lastwagenflotte der Firma Gubser Transporte in Necker wurde lahmgelegt. (Bild: PD)

Vor 100 Jahren

21. Juni: Lichtensteig. Nachdem wir glücklicherweise mehrere Jahre von grösseren Brandfällen verschont bleiben, hatten wir vormittags halb 11 Uhr allgemeinen Feueralarm. In der Hintergasse im Hause des Herrn Schlossermeister Steiger hatte das Feuer bereits den Dachstuhl erfasst und rasch dehnte sich dasselbe auf die Nebengebäude aus. Nachbarn hatten den Brand zuerst entdeckt und mussten die Bewohner des Hauses erst durch diese auf die drohende Gefahr aufmerksam gemacht werden. Rasch wurden die Hydranten durch die Feuerwehr in Funktion gesetzt; doch gestaltete sich die Eindämmung des ausgedehnten Brandherdes sehr schwierig. Mit Hilfe der prompt eingerückten Wattwiler Löschmannschaft in der Stärke von 120 Mann gelang es endlich nach 1 ½-stündiger angestrengter Arbeit des Feuers Herr zu werden. Fünf Häuserfirste hatte das verheerende Element bereits ergriffen. Der Brand soll durch die Fahrlässigkeit einer im obersten Stockwerk der Schlosserei wohnenden allein stehenden älteren Frauensperson entstanden sein. Wäre der Brand zur Nachtzeit oder bei heftigem Wind ausgebrochen, wäre eine Katastrophe bei dem eng zusammengebauten Häuserkomplex unvermeidlich gewesen.

Vor 50 Jahren

25. Juni: Ricken. Das Hallenbad Ricken fährt täglich für Sie gratis mit einem Kleinbus (ausgenommen Samstag und Sonntag) ins Hallenbad und retour, Abfahrt Jakobshof Wattwil, 14.00 Uhr. Ankunft Jakobshof Wattwil, 17.00 Uhr. Im Sommer 26°, im Winter 28° bei Regen und Schnee. Das Hallenbad ist täglich geöffnet von 8–22 Uhr.

Vor 20 Jahren

21. Juni: Neu St.Johann. Das von Bruno Z’Graggen verfasste Buch des Geschichtswerkes «Tyrannenmord im Toggenburg» beleuchtet die Hintergründe eines Tyrannenmords im Obertoggenburg, der vor 378 Jahren verübt wurde. Jost Kirchgraber führte ins Thema des neuen Buches ein. Er wies darauf hin, dass der Tyrannenmord am fürstäbtlichen Amtmann Hans Ledergerw vom 9. November 1621 damals viel Staub aufwirbelte. Erstaunlicherweise sei er jedoch von den Geschichtsschreibern wenig beachtet worden. Der aus Zürich stammende katholische Autor des Geschichtswerkes Bruno Z’Graggen, hat nach dem Abschluss seiner Lizentiats-Arbeit über den Obertoggenburger Tyrannenmord in den Jahren 1993 bis 1998 eine Dissertation geschrieben.

22. Juni: Necker: Niedergeschlagenheit herrschte in Metzwil (Gemeinde Oberhelfenschwil). Bei allen zwanzig über das Wochenende abgestellten Lastwagenzügen des Transportunternehmens Gubser AG wurden Pneus aufgeschlitzt. Kein einziger Wagen war fahrtauglich. Ein Chauffeur kehrte am Sonntag vormittag um etwa elf Uhr nach einem Frischblumentransport mit seinem LKW zurück und stellte mit Schrecken das Geschehene fest, als diverse Fahrzeuge schräg standen. Gegen einhundert Pneus waren durchstochen, die Tat ereignete sich vom Samstag auf den Sonntag zwischen Mitternacht und Morgen. Je nach der Tiefe der Messerstiche verlieren die Pneus die Luft nur langsam. Bei vielen Rädern allerdings war die Luft ganz heraus. Bei allen anderen mussten allfällige Druckverluste gemessen werden, damit ein Schaden nicht erst auf der Fahrt zu Tage tritt. Den Schaden beziffert Albert Gubser auf gegen 50'000 Franken. Die Frage nach dem «warum» und «wer» bedrückt die Familie Gubser nachhaltig. «Uns sind keine Unstimmigkeiten mit ehemaligen Mitarbeitern, Nachbarn und andern Personenkreisen bekannt», ergänzen sie konsterniert.

Vor 10 Jahren

20. Juni: Rumänien/Toggenburg. Die beiden Toggenburger Samuel Widmer und Stefan Jung haben den Schritt ins Ausland gewagt. Europäische Investoren ermöglichten ihnen die Nutzung von rund 2000 Hektaren Land in Nocrich, einem Dorf östlich von Sibiu. «Hier wollen wir nachhaltig Fleisch produzieren, 2000 Rinder sollen es mittelfristig sein», sagt Stefan Jung. «Nachhaltig bedeutet für uns, den Weg von der Tiermast über die Fleischverarbeitung bis zur Vermarktung kontrollieren zu können. Wir nennen es Swiss Process, solides, tradiertes Schweizer Know-how», meint Jung. «Fleisch kostengünstig auf Teufel-komm-raus produzieren kann jeder, aber er liefert sich damit dem ruinösen europäischen Markt aus». Jung und Widmer müssen es wissen, sie sind beide in Grossmetzgereien tätig gewesen. Da es auch Bären und Wölfe gibt, sollen Ställe und Lagergebäude neu aufgebaut werden. Ausserdem konnten sie einen ehemaligen Kolchose-Betrieb kaufen. Auch da gelten andere Grössenordnungen: 15 Hektaren umfasst die Fläche der Ställe und Nebengebäude. Und rund 1000 Hektaren Ackerland stehen für die Futterproduktion zur Verfügung. Stefan Jung und Samuel Widmer suchen daher Schweizer aus verwandten Berufen für temporäre Praktikumseinsätze.