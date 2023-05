Rückblick Damals: Die Anfänge des Museums Ackerhus in Ebnat-Kappel Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Vor 100 Jahren

28. April: Wattwil. Der Appenz. Bauern- und Sennendichter J. Hartmann (nach seiner Abstammung ein Toggenburger) ist am Samstag Abend bei uns zu Gaste. Hartmann ist die seltene Gabe verliehen, aus den alltäglichen Geschehnissen das poetische und charakteristische Moment herauszuschälen und ist überdies ein Meister der Vortragskunst auf seinem Spezialgebiete der Erforschung und Schilderung der appenzellischen Eigenart und den Aeusserungen der Volksseele. Das «Berner Tagblatt» schreibt: «Hartmann-Abend der Berner Freistudentenschaft. «Chemifeger-Bodemaas Appezeller-Gschichte», Schnurren und Schwänke sind eine so humorvolle und urwüchsige Kost, dass sich alle grün und blau ärgern sollten, die am Montag nicht im Grossratssaal waren. Wie Huggenberger stammt der ehrsame Kaminfegermeister Hartmann aus der Mitte des grossen Volkes und ist nie mit Kollegienheften zur Fachschule gegangen. Darum lebt und weht in seinen literarischen Produkten auch gar nichts Fremdartiges, keine Infiltration aus dem Hochdeutschen oder aus internationalen Kulturgärten.

Vor 50 Jahren

27. April: Wattwil. Seit Mittwoch helfen Bücher den Patienten im Krankenhaus Wattwil lange Stunden verkürzen. Leidenszeiten besser ertragen und vielleicht gar neue persönliche Wege finden. Dass das toggenburgische Regionalspital nun eine neuzeitliche, gut geordnete Bibliothek besitzt, hat den Präsidenten der Krankenhauskommission, Gemeindammann R. Brocker, den Chefarzt Dr. med. R. Fischer und den Verwalter, J. Rhiner, veranlasst, einer kleinen Schar von Frauen und Männern, die sich um das Zustandekommen der Bibliothek bemüht hatten, das entstandene Werk des «inneren Ausbaus», wie sich R. Brocker in seiner Ansprache dankbar ausdrückte, zu zeigen. Die Bücher werden in einem eigenen Bibliothekzimmer bereitgestellt. Zweimal in der Woche wird eine Auswahl auf einem Wagen zu den Betten gebracht. Die Bibliothekarin wirkt als Bücherbotin. Sie kennt die Patienten, und sie kann sie bei der Auswahl beraten.

Vor 20 Jahren

1. Mai: Toggenburg. Anfang April hatte der Lionsclub Oberes Toggenburg die Bevölkerung aufgerufen, alte Brillen für die Ärmsten dieser Welt in Pfarreien, Kirchgemeinden, Drogerien oder Apotheken abzugeben. Das Resultat der Sammlung war erfreulich. Insgesamt kamen mehr als 1200 Brillen zusammen. Diese werden jetzt von den Fachpersonen des Optik-Geschäftes geprüft, sortiert und direkt weitergeleitet. Alte Brillen bekommen durch die Sammelaktion wieder neuen Wert. Mindestens tausendzweihundert Mal Dankeschön gilt allen Beteiligten der Aktion.

Vor 10 Jahren

30. April: Ebnat-Kappel. Der Tag der offenen Tür im «Ackerhus» stiess auf grosses Publikumsinteresse. Das kleine Museum konnte besichtigt werden. Und dabei wurde gleichzeitig das Projekt «Ackerhus» zum Erhalt des Museums vorgestellt. Um neue Möglichkeiten der Nutzung zu schaffen und die Attraktivität des Museums Ackerhus zu steigern, soll der kleine Musiksaal talseitig teilweise abgerissen und durch einen grösseren Neubau ersetzt werden. In Zukunft sollen dort kammermusikalische Konzerte und Trauungen stattfinden. (red)