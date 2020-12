Damals «De Samichlaus und sini Tochter» Aus vergangenen Zeiten: Das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Der Samichlaus und seine Tochter. Es freuten sich sowohl die Besucher als auch die Akteure. Bild: PD (6. Dezember 2000)

Vor 100 Jahren

4. Dezember: Wildhaus. Die Ortsbürgerversammlung vom letzten Sonntag beschloss an das Krankenhaus Wattwil zu dessen Erweiterung einen Beitrag von Fr. 3000 zu leisten. Ferner bewilligte sie Fr. 2000 an den Scheibenstand der beiden Schützenvereine und Fr. 1000 an die durch das grosse Unwetter vom Herbst 1919 stark geschädigte Strasse.

4. Dezember: Fischsterben. Die grosse Trockenheit hat den Fischen ungemein zugesetzt. In der Thur entdeckten letzthin Sportfischer von Flawil laut «Volksfreund» ganze Massen von Fischen, die in kleinen Tümpeln vom Frost überrascht und im Eis eingeschlossen waren. Zu Dutzenden lagen sie in den Eiskrusten gefangen und konnten ohne Mühe eingesammelt werden. Während Teile des Fanges noch geniessbar waren, zeigte der Rest schon starke Verwesungserscheinungen.

8. Dezember: Wattwil. Beethoven-Feier. Es war wohl zum ersten Mal am letzten Sonntag, dass Wattwils Bevölkerung zur Gedächtnisfeier eines Musikers eingeladen wurde. Sie folgte dieser Aufforderung überraschend zahlreich, und bereut hat es wohl niemand. Nach einem sympathischen Eröffnungswort des Präsidenten der Sonntagsgesellschaft, sprach der Komponist selbst zu uns, wenn auch nicht in leiblicher Gestalt, so doch als Verklärter durch seine Werke, vorerst durch eine Sonate für Cello und Klavier. Fräulein Maria Hetz und Herr Dr. Cherbuliez ergänzten sich sehr glücklich, erstere bewies ein sehr feines Anpassungsvermögen an ihren Partner.

Vor 50 Jahren

9. Dezember: Ebnat-Kappel. Die Gemeinschaftsantenne funktioniert! Als Folge des günstigen Herbstwetters konnten die Arbeiten nicht nur programmgemäss, sondern noch weit über das im Frühling gesteckte Ziel hinaus ausgeführt werden. Nun ist es also so weit. Der Probebetrieb konnte am letzten Freitag aufgenommen werden. Es zeigt sich, dass die empfangenen Signale einwandfrei über die lange Strecke vom Antennenstandort auf Girlen bis ins Dorf geleitet werden können und hier in bester Qualität zur Verteilung zur Verfügung stehen. Was nun in den nächsten Tagen und Wochen erfolgt, ist der «letzte Schliff». Ziel dieser Anpassungsarbeiten ist es, alle Sender in bestmöglicher und gleichmässiger Qualität zu verteilen. Dass diese Geduldsarbeit tagsüber mehrmaliges Ausschalten der Anlage bedingt, dürfte jedermann einleuchten. Und nun etwas zur Qual der Wahl: Auch während des Probebetriebes stehen 6 Programme auf den Kanälen 1 bis 12 zur Verfügung, nämlich: Kanal 2 Oesterreich I, Kanal 4 Deutschland II, Kanal 6 Oesterreich II, Kanal 8 Deutschland I, Kanal 10 Schweiz, deutschsprachiges Programm, Kanal 12 Schweiz, italienisches Programm.

Vor 20 Jahren

5. Dezember: Wattwil. Mit Motivation ins neue Jahrtausend. Die Sonderwoche der Kantonsschule Wattwil ist angelaufen. Am Samstag wird eine Ausstellung dazu eröffnet. Von Vorweihnachtsstimmung ist an der Kanti noch nichts zu spüren. Denn in dieser Woche wird im Rahmen der «Rückblickwoche» das vergangene Jahrtausend verarbeitet und abgerundet. Solche Projekttage werden zum ersten Mal in diesem Rahmen durchgeführt. Die Studienwochen, in welcher jede Klasse sich isoliert ihrem eigenen Thema widmete, gibt es nicht mehr. In diesem Projekt tragen alle 1000 Schüler ihren Teil zur Ausstellung bei. Infolgedessen ist wieder jeder einzelne Klassenbeitrag speziell. Zeichnungslehrer Niklaus Müller bringt dazu ein Beispiel: «Nehmen wir an, eine Klasse wähle das Thema «Big Mac». Dann geht es erstens darum, zu ergründen, wie Herr Mc Donalds darauf gekommen ist, ein Stück Fleisch und eine Gurke in ein Brot hineinzuquetschen. Und zweitens kann man sich auch fragen, wie man sich vor der Zeit des Big Macs ernährt hat. Dies zeigt die Vielschichtigkeit oder die tiefere Bedeutung der ausgewählten Themen.» Ziel der Woche ist es somit die individuelle Arbeitsfähigkeit eines jeden Schülers zu fördern.

6. Dezember: Ebnat-Kappel. Die Zweitklässler von Regula Falkner luden ihre Eltern, Geschwister und Freunde zum Theaterstück «De Samichlaus und sini Tochter» in den Mehrzweckraum des Schafbüchelschulhauses ein. Seit vier Wochen waren die Schülerinnen und Schüler mit ihren Vorbereitungen beschäftigt: Kleider und Requisiten wurden zusammengesucht, Guetzli gebacken, Kappen genäht, Lieder und Texte gelernt. Endlich durften die Kinder das Gelernte ihren Familien vorführen. Währenddessen wird beim Samichlaus zu Hause noch fleissig gebacken. Seine Frau und seine Tochter helfen ihm dabei. Als Belohnung für die Mithilfe möchte die Tochter gerne den Samichlaus am 6. Dezember begleiten. Der Samichlaus gibt dem Bitten seiner Tochter nach und nimmt sie als Schmutzli mit.

Vor 10 Jahren

9. Dezember: Wattwil. Die Gemeinde Wattwil hat das gemeindeeigene Baugebiet «Chirchenbüchel» oberhalb des Alters- und Pflegeheims Risi mit einer neuen Strasse erschlossen. Es konnten elf neue Bauplätze an bester Lage in Wattwil realisiert werden. Anlässlich eines offiziellen Eröffnungsaktes mit Vertretern der Gemeinde, der Bauherrschaft und den ersten Landkäufern wurde die neue Strasse eingeweiht und mit dem Namen «Rosenstrasse» versehen. Bereits in der Phase der Umzonung und im Rahmen des Erschliessungsprojektes haben sich einige Interessenten für das Bauland bei der Gemeinde gemeldet. In der Zwischenzeit konnten fünf Bauplätze verkauft werden. Zwei weitere sind reserviert. Noch vier Bauplätze sind verfügbar.

9. Dezember: Wildhaus. Bergen in den Bergen. Gestern führten die Bergbahnen Wildhaus AG ihre Bergungsübung durch. Aufgeboten waren alle Fest- und Saisonangestellten. Die Rettungen wurden aus blockierten Sesseln durchgeführt. Es gibt viele Gründe, warum eine Sesselbahn mitten im Betrieb stehen bleiben kann. Ein Sturm, eine technische Panne, umgestürzte Bäume, Schnee oder Eis können den Bahnbetrieb massiv stören so dass nur ein einziger Entscheid bleibt: Sofort den Betrieb einstellen. Und die Steckengebliebenen müssen aus ihrer misslichen Lage befreit werden.