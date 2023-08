Damals Das urchigste Kino der Region, ein hochsensibles Training und ein waghalsiger Brandlöscher Aus vergangenen Zeiten – das Toggenburger Tagblatt veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

August 2013: Auch am Abend füllte sich der atmosphärische Kinosaal in der Brücke für den Film «Intouchables» schnell. Bild: zVg

Vor 100 Jahren

18. August 1923: Ebnat-Kappel. Die Gemeinden Ebnat und Kappel halten am 27. September in Verbindung mit dem Viehmarkt den ersten Warenmarkt ab. Voraussichtlich wird gleichzeitig in bescheidenem Rahmen eine Viehausstellung abgehalten.

22. August 1923: Wildhaus. Die katholische Schulgemeinde hat ihr neues Schulhaus am Sonntag eingeweiht. Der stattliche Bau bildet für ganz Wildhaus eine Zierde.

Vor 50 Jahren

20. August 1973: Wildhaus. In der Zwingliheimstätte in Wildhaus wird in Gruppen bis zu 15 Menschen ein neuartiges Training durchgeführt. Trainiert werden vor allem Erzieher, Ärzte, Sozialarbeiter. Durch das Sensitivity-Creativity-Training sollen starre Verhaltensformen abgebaut werden. Der Teilnehmer übt, flexibler und sensibler zu werden, die eigenen und fremden Verhaltensweisen subtiler aufeinander abzustimmen und Autoritäten und Abhängigkeiten abzubauen. Das Sensitivity-Creativity-Training verfeinert die Beobachtungsgabe. Der Teilnehmer lernt, was der andere mit seiner Körpersprache, mit Gesichtsausdruck, Haltung, Gesten usw. mitteilt und was er selbst signalisiert.

Vor 20 Jahren

19. August 2003: Nesslau. Der Waldbrand am Goggeien bei Nesslau ist glimpflich abgelaufen – als Brandursache wird ein Blitzschlag vermutet. Dank sofortigem Aufgebot eines Helikopters konnte die Feuerwehr Nesslau-Krummenau schlimmeres verhindern und der Brand im fast unzugänglichen Gebiet rasch gelöscht werden. Kurze Zeit nach dem Aufgebot konnte der Heli das Wasser aus einer durch die Feuerwehr bereitgestellte Wasseraufnahmestelle entnehmen und dieses dann zur Brandstelle fliegen. Das Feuer konnte nach etwa zehn Flügen mit rund 8000 Litern Wasser unter Kontrolle gebracht werden. Nach dem Löscheinsatz stellte ein ehemaliger Feuerwehrmann, der sich in der Nähe aufhielt, ein erneutes Aufflackern der Flammen fest. Er seilte sich über den Felsen ab und löschte den Brand mit einer Schaufel.

Vor 10 Jahren

19. August 2013: Brunnadern. Frankreich war das Thema des Brunnödliger Bruggekino. Zweimal war das Kino in der Brücke voll: Am Nachmittag durch Kinder mit «Ratatouille», am Abend für die Erwachsenen mit «Intouchables». Einmal mehr hatte die Gruppe «Kultur im Dorf» keinen Aufwand gescheut, ihren aussergewöhnlichen Kinosaal zu füllen. Nicht Open Air, nicht in einem gewöhnlichen Kino, nein in der Holzbrücke findet das Bruggekino alljährlich statt. Und alle Jahre werden zwei Filme geboten: Einer für die Kinder, einer für die, die keine mehr sind. Stets passen sich auch die Filme dem Thema an. (pd)