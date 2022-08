Damals Beim Pedalorennen auf dem Schönenbodensee vor 20 Jahren waren Muskelkraft und Grips gefordert Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Nach zweimaligem Verschieben konnte 2002 das Pedalorennen auf dem Schönenbodensee ausgetragen werden. Bild: PD

Vor 100 Jahren

9. August: Obertoggenburg. Die stille, alpine Landschaft zwischen Stein und Wildhaus ist auch heuer wieder das Ziel vieler Ferienleute. Seit Wochen herrscht im ganzen obern Toggenburg ein sehr reger Verkehr. Wildhaus und Unterwasser weisen erfreuliche Fremdenziffern auf. Die Hotels, Kurhäuser und Privatpensionen sind stark besetzt.

Immer beliebter werden kurze Mietverhältnisse mit den Einwohnern, die Kurgäste zu sich nehmen, welche zufrieden eigenen Herd führen. Man macht im allgemeinen sehr gute Erfahrungen. Der Städter ist bei den Ansässigen freundlich aufgehoben; diese machen den Gästen das Ferienleben so angenehm als nur möglich.

Vor 50 Jahren

7. August: Neu St.Johann. Einheimische haben festgestellt, dass es in Neu St.Johann nur noch vier Häuser gibt, in denen kein Auto vorhanden ist. Man könnte also daraus schliessen, dass es in Neu St.Johann überall sehr wohl bestellt ist. Teilweise trifft das sicher zu. Und griesgrämige Gesichter trifft man wenig an.

Aber der Gemeindammann hat trotzdem Sorgen. Weniger wegen der Finanzen, als wegen gewissen Dingen, die sich hinter den Kulissen abspielen und auch wegen der vielen Aufgaben, die auf ihn zukommen. Schliesslich muss man auch den Ärger eines Magistraten verstehen, wenn ein Feriengast, der in der Gemeinde ein hübsches Ferienhaus besitzt, aus Zürich kommt und in grosser Zeitung gegen die Abgabe einer Kurtaxe wettert, die in Gottes Namen alle, auch die Ferienhausbesitzer, nach dem vom Volke im letzten Jahre angenommenen Gesetz berappen müssen.

Unsere Kurgäste zahlen die Kurtaxe noch gerne, wenn sie zufrieden sind. Bereits hatten gegen das öffentlich aufgelegte Kurtaxenreglement fünf Ferienhausbesitzer in der Gemeinde Krummenau Einsprache erhoben. Sämtliche Einsprachen mussten naturgemäss abgewiesen werden, denn das neue Kurtaxenreglement, das wahrlich keine Erfindung der Obertoggenburger ist, ist vom st.gallischen Regierungsrat genehmigt worden. Da hilft alles Lamentieren nichts mehr.

Vor 20 Jahren

6. August: Wildhaus. 20 Teams beteiligten sich am Pedalorennen auf dem Schönenbodensee. Das traditionelle Pedalorennen, das immer für viel Spass sorgt, musste zweimal verschoben werden. Am Samstag gelang es nun endlich, den Anlass durchzuführen, Muskelkraft und Grips waren bei diesem Wettkampf erforderlich.

Vor 10 Jahren

7. August: Toggenburg. Die Schweizer Milchproduzenten bekamen für ihre Milch im Mai so wenig Geld wie noch nie seit Beginn der Preisbeobachtung im Jahr 1999 durch das Bundesamt für Landwirtschaft. Das drückt auch den Toggenburger Produzenten aufs Portemonnaie, die ihren Beruf aber keinesfalls aufgeben wollen.

Der sinkende Milchpreis hat zur Folge, dass der einzelne Bauer mehr Milch produzieren muss, um ein marktgerechtes Einkommen zu erlangen. Umgekehrt wird so die Menge überschüssiger Milch immer grösser und der Preis, den die Produzenten für Milch und Milchprodukte erhalten immer kleiner. (red)