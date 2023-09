Rückblick Damals: 32 Meter hoher Hubretter der Feuerwehr Wattwil-Lichtensteig eingeweiht Aus vergangenen Zeiten – das Toggenburger Tagblatt veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor hundert, fünfzig, zwanzig oder zehn Jahren im Toggenburg passiert?

Plötzlich wird alles nichtig und klein: Blick von der Plattform des neuen Hubretters der Feuerwehr Wattwil-Lichtensteig. Bild: Toggenburger Tagblatt (8. 9. 2003)

Vor hundert Jahren

12. September: Bazenheid. Der kantonale Schwingertag nahm bei herrlich schönem Wetter einen guten Verlauf. Der Festplatz war über Erwarten flott herausgeputzt. Um halb 2 Uhr war der Festzug mit den geladenen Turnvereinen und den Ehrengästen und Kommitierten. Auf dem Platze angelangt, fand die Fahnenweihe statt, und nachher wurde das Schwingen fortgesetzt, das bereits am Vormittag begonnen hatte. Die Musikgesellschaft und der Männerchor taten ihr Bestmögliche, um die Gäste zu unterhalten, währenddessen das Schwingen seinen Gang nahm. Eine Masse Volkes war nach Bazenheid gepilgert, und die Festwirtschaft dürfte auf ihre Rechnung gekommen sein. Auch für die Jugend war gesorgt, indem zwei Karussell zu deren Belustigung bereit standen, wohl die ersten seit etwa 15 Jahren. Man ist sich hier an solchen Tingeltangel gar nicht gewöhnt, umso bessere Losung hatten diese Betriebe.

Vor fünfzig Jahren

7. September: Neckertal. Die Feuerwehren von Brunnadern und Necker wurden zu einer Grossübung aufgeboten. Als Brandobjekt wurde die Scheune im Bitzi angenommen. Mit dem Druckwasser vom Hydranten beim Bahnhof wurde das Löschwasser bis nach der Bitzi gefördert. Hier folgte der Einsatz der Motorspritze Necker, die das Wasser bis nach der Vögelisegg pumpte. Übungsleiter Kommandant Jakob Bischofberger, Brunnadern und Gemeindekommandant-Stellvertreter Ernst Furrer, Necker, waren über die geleistete Arbeit befriedigt. Kommandant Bischofberger erklärte, dass mit dieser Gemeinschaftsarbeit bereits ein erster Versuch zur Bildung einer Einheitsfeuerwehr im ganzen Neckertal gewagt worden ist. Dieser Versuch sei zweifellos gelungen.

Vor zwanzig Jahren

8. September: Wattwil. Der neue Hubretter der Feuerwehren im mittleren Toggenburg wurde am Freitag in Wattwil offiziell übergeben. Mit der Bühne des Hubretters kann eine Höhe von maximal 32 Metern erreicht werden, um Feuer zu löschen oder Personen zu retten. Sechs Gemeinden schafften das Fahrzeug gemeinsam an. Feuerwehrmänner bekommen leuchtende Augen, wenn sie von den Möglichkeiten eines Hubretters sprechen. So auch, als der neue Hubretter von den beteiligten Gemeinden an die Feuerwehr Wattwil-Lichtensteig übergeben wurde.

Vor zehn Jahren

13. September: Lichtensteig. Seit rund zwei Wochen ist Lichtensteig um ein Kunstwerk reicher. Doch nur auf begrenzte Zeit und mit einer guten Portion Mysterium gewürzt. Die vor dem Rathaus platzierte Metallskulptur gibt nur rätselhafte Hinweise auf ihre Herkunft. Begleitet wurde das Kunstwerk von einem anonymen Schreiben im Briefkasten der Gemeinde. (red)