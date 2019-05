Spitaldebatte: CVP will jetzt alternative Lösung Die CVP sieht eine Absicht hinter den jüngsten Entscheiden: Die Strategie des Verwaltungsrates soll in Raten umgesetzt werden.

Die Spitaldebatte bewegt die Gemüter weiterhin. (Bild: Mareycke Frehner)

Der Verwaltungsrat des Spitalverbundes setzt seine Schliessungsstrategie munter weiter um. Das schreibt die CVP Toggenburg in einer Medienmitteilung von gestern. Ohne Rücksicht auf mögliche alternative Spital-Modelle würden künftig keine Operationen mehr in Wattwil durchgeführt. Es würden einfach Tatsachen geschaffen, statt die Ergebnisse der weiteren Abklärungen abgewartet. Diese werden bereits in wenigen Monaten erwartet, heisst es weiter.

Die Partei kritisiert den weiteren Abbau von Dienstleistungen, den Verlust von Arbeitsplätzen und den Wegfall von Wertschöpfung im Toggenburg. Für CVP ist die Absicht dahinter klar: Die Strategie des Spitalverwaltungsrates solle in Raten umgesetzt werden, heisst es.

Es muss rascher gehen als bisher

«Der Zeitpunkt erscheint aufgrund der aktuellen finanziellen Lage nachvollziehbar – dies ist aber nicht so einfach», schreibt die CVP in ihrem Communiqué. Im Teilprojekt 4 des aktuellen Entwicklungsprojekts der St.Galler Spitäler sei definiert, dass alternative Vorschläge geprüft werden sollen – spätestens bis Ende Jahr würden auch diese Unterlagen vorliegen. Ohne diese Erkenntnisse abzuwarten werde die Strategie des Verwaltungsrates nun zementiert. Die neue Operationsinfrastruktur liege danach einfach brach, wird kritisiert.

Der Gemeinderat Wattwil habe mögliche Wege für ein funktionierendes Spital aufgezeigt. Andere Varianten seien ebenfalls denkbar und diese müssten so rasch wie möglich auf den Tisch. Die Regierung und der Spitalverwaltungsrat seien aufgefordert hier schneller als bisher mögliche Alternativen zu präsentieren zum Schliessungsentscheid, fordert die CVP. «Diese Antworten sind sie der Bevölkerung und den Angestellten schuldig.» (pd/mkn)