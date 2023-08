Wahlen Listenflut im Kanton St.Gallen: Bringen mehr Listen mehr Sitze? Sind Kandidierende auf Unterlisten reine Lockvögel? – Das sagt der Experte

Auf die St.Galler Wahlberechtigten kommt diesen Herbst ein wahre Flut zu – eine Flut an Listen für die Nationalratswahlen. 29 sind es insgesamt. Die Mitte steuert sieben bei. Was bringt eine solche Flut an Listen? So beurteilt es HSG-Politologe Patrick Emmenegger.