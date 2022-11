Cup Ein Fussballthriller ohne Happy End: Das sind die Stimmen nachdem Cup-Out des FC Wil Der Favorit wankte, fiel aber nicht. Im Cup-Achtelfinal gegen Sion spielte Wil vor über 3000 Fans stark auf, ohne sich zu belohnen. Wie Spieler und der Trainer die Partie einordnen.

Es wäre mehr möglich gewesen: Wils Genis Montolio hadert. Bild: Michel Canonica

Am Ende war es dann doch das typische Cupspiel zweier Teams, die eine Liga Unterschied trennt. Die unterklassigen Wiler kämpften, rackerten, waren mindestens ebenbürtig – siegten aber nicht. Sie verlangten Sion alles ab und sorgten für eine finstere Miene im Gesicht des allmächtigen Präsidenten Christian Constantin. Dieser war, im Gegensatz zum gesperrten Superstar Mario Balotelli, nach Wil gereist – und vor der Verlängerung auf dem Spielfeld anzutreffen. Das geschieht, wenn es bei Sion nicht so läuft, wie es sollte.

Sions Präsident Christian Constantin tigerte vor der Verlängerung auf dem Feld herum. Bild: Claudio Thoma, Freshfocus

In der 122. Minute dem Ausgleich nahe

Die Wiler spielten sich mit einer beherzten Leistung in die Verlängerung. Ein Sieg nach 90 Minuten wäre nicht gestohlen gewesen. Denn Chancen zum goldenen Tor gab es einige.

Ein zu kurz geratener Rückpass von Wils Verteidiger Genis Montolio leitete dann die Niederlage ein. Ausgerechnet Montolio, der in der laufenden Meisterschaft mit fünf Toren bester Wiler Torschütze ist – als Innenverteidiger. Auch nach dem zweiten Gegentor gaben die Äbtestädter nicht auf. Per Penalty kamen sie in der Schlussminute der Verlängerung durch Silvio auf 1:2 heran – und Tim Staubli war in der 122. Minute dem Ausgleich nahe. Sehr nahe.

Das Warten auf den grossen Sieg geht weiter

Hätte, wäre, wenn. Es blieben die Konjunktive, das Hadern mit dem Schiedsrichter und die Erkenntnis, dass der FC Wil weiter auf den ersten Sieg gegen einen Super-League-Klub im umgebauten Bergholz warten muss. 2013 war Wiedereröffnung.

Der Kampf des Unterklassigen blieb unbelohnt: Wils Captain Philipp Muntwiler gegen Sions Torschütze Wylan Cyprien. Bild: Gian Ehrenzeller, Keystone

Es bleiben aber auch Erinnerungen an einen verregneten Abend, aus dem beinahe eine magische Fussballnacht geworden wäre. Nur das Happy End fehlte dem Thriller. Details machten den Unterschied. Wie so oft im Cup. «Die Kaltblütigkeit hat gefehlt», sagte Stürmer Silvio. «Die Chancenauswertung war der Unterschied», doppelte Captain Philipp Muntwiler nach. «Wir haben fast nichts zugelassen», sagte Trainer Brunello Iacopetta. Dafür gab es Anerkennung von den fast 3200 Zuschauern, die dem Spiel den passenden Rahmen verliehen.