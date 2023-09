Konzert Zum Dirigentenjubiläum von Ernst Hüberli: Ein berührendes Konzert auf dem Chäserrugg Zum Anlass «50 Jahre Dirigent Ernst Hüberli» werden auf dem Chäserrugg mit dem Toggenburger Orchester und mit Carlo Brunner und der Superländlerkapelle drei Konzerte aufgeführt.

Ernst Hüberli dirigiert das Toggenburger Orchester sowie Carlo Brunner und die Superländlerkapelle. Bild: Christiana Sutter

Es ist früher Abend. Zwischen Chäserrugg und Hinterrugg ziehen Nebelschwaden vom Westen herauf. Kurz vernebeln diese das Berggasthaus auf dem Gipfel. Auf der Terrasse des Restaurants sitzen die Gäste des Konzertes und draussen stehen Menschen und sehen sich das Naturschauspiel an. Im Innern des Restaurants bereiten sich derweil die Protagonisten auf einen aussergewöhnlichen Anlass vor. Ein Konzert auf dem Gipfel einer langjährigen Dirigentenkarriere.

Klassik und Volksmusik vereint

Seit 1973 dirigiert Ernst Hüberli das Toggenburger Sinfonieorchester Wattwil. Zu seinen Ehren findet das Jubiläumskonzert «50 Jahre Dirigent Ernst Hüberli» auf dem Chäserrugg statt. Auch der Chäserrugg feiert ein 50-Jahr-Jubiläum: die Erschliessung des Berggipfels.

Das Toggenburger Orchester spielt zusammen mit Carlo Brunner und der Superländlerkapelle im Bergrestaurant von Herzog & de Meuron klassische und volkstümliche Musikstücke. Ernst Hüberli ist nebst seinen musikalischen Interpretationen bekannt dafür, das nichts unmöglich ist. Auf dem Klangweg oder im Tunnel, die Standorte seiner Konzerte mit den über 40 Laienmusikerinnen und Musikern könnten unterschiedlicher nicht sein.

Rund 260 Gäste besuchten das Konzert. Bild: Christiana Sutter

Nicht zum ersten Mal stehen das Toggenburger Orchester zusammen mit Carlo Brunner und der Superländlerkapelle auf einer Bühne. «Es ist bereits das fünfte Mal», sagte Ernst Hüberli vor dem Konzert auf dem Chäserrugg. Die Auswahl der Musikstücke ist klar aufgeteilt. Es sind klassische Musikstücke im Volksmusik-Stil und Volksmusik arrangiert als klassische Musik.

Die Karriere von Ernst Hüberli als Dirigent begann bereits während seiner Ausbildung im Lehrerseminar Wattwil. Er besuchte Dirigentenkurse und gründete in den Siebzigerjahren das «Junge Kammerorchester Wattwil». Weiter dirigierte Hüberli drei Jahre die Musikgesellschaft Harmonie Wattwil.

Mit diversen Weiterbildungen erlang er die Diplome als Blasmusik- und Orchesterdirigent. Ernst Hüberli war auch Militärdirigent und streng mit den Musikern, «aber auch mit mir selber». In den 50 Jahren hat er bei keiner Musikprobe und keinem Konzert gefehlt, «auch nicht am Beizenbesuch nach der Probe». Die Anzahl Konzerte und Proben von Dirigent Hüberli sind rekordverdächtig. Über 100 Konzerte und über 1500 Proben hat er in seiner Laufbahn bis jetzt dirigiert.

Bevor das Toggenburger Orchester das erste Stück vortrug, musste Dirigent Hüberli sein Gewissen bei Carlo Brunner erleichtern. Hüberli erzählte, dass er zu Beginn seiner Karriere nicht viel Geld für Noten besass. Er bestellte für eine Ouvertüre bei Musik Hug in Zürich Notenblätter.

Kein geringerer als Carlo Brunner war damals der Musikalienhändler bei ebendieser Firma. «Die ersten Blätter habe ich bestellt, die weiteren kopiert.» Während des ganzen Konzertes erzählte Hüberli zwischen den Musikstücken Anekdoten und kurze Geschichten aus seinen 50 Jahren als Dirigent. Die rund 260 Besucher hatten ihre Freude daran.

Konzert, das berührt

Der Jubilar dirigierte in seiner eleganten Art und Freude, aber auch mit Bestimmtheit die 44 Musikerinnen und Musiker des Toggenburger Sinfonieorchesters und die sechs Musiker um Carlo Brunner. Während eines Medleys von französischen Musikstücken, vorgetragen vom Akkordeonist der Superländlerkapelle, sass Hüberli entspannt auf der Seite und hörte den Melodien zu. Ein Stück beinhaltete den Text, «… non, rien de rien, non, je ne regrette rien.»

Carlo Brunner und die Superländlerkapelle. Bild: Christiana Sutter

Bei all seinen Konzerten ist es Ernst Hüberli wichtig, den Zuhörern ein Gesamtpaket zu bieten. Die Fahrt mit der Standseilbahn und der Luftseilbahn auf den Chäserrugg entschleunigt die Besucher und bringt diese in eine spezielle Stimmung. Das Wetter, die Berge und dann das Konzert. Nach dem Konzert die Fahrt zurück ins Tal, «all das soll die Besucher berühren».

Das Gipfelkonzert ist der Höhepunkt einer Dirigentenkarriere, «jetzt geht es auf dem Grat weiter», sagte Hüberli und freut sich auf das letzte der drei Gipfelkonzerte auf dem Chäserrugg, für welches es noch freie Plätze gibt.