Covid-19 Lichtensteiger Corona-Testzentrum noch immer nicht geöffnet – und niemand weiss warum Im Städtli soll ein neues Covid-19-Testzentrum errichtet werden. Doch bisher sind die Türen verschlossen. Über das Warum lassen die Betreiber die Gemeinde im Dunkeln.

Noch immer nicht in Betrieb: das Testzentrum in Lichtensteig. Bild: Urs M. Hemm

Wer sich im Toggenburg auf Covid-19 testen möchte, muss meistens länger auf einen Termin warten. Es gibt nicht viele Testmöglichkeiten. Jene, die Tests anbieten, sind überlastet. So etwa die Bütikofer Apotheke in Wattwil oder die Apodro Drogerie in Bazenheid.

Eine Bürgerin aus Lichtensteig möchte das ändern: Snezana Petrovic. Sie ist die Wirtin des Bar-Restaurants Happy Life in Lichtensteig. Sie hat die Betreiber eines Testzentrums in St.Gallen angefragt, ob sie nicht auch einen Standort in Lichtensteig eröffnen würden. Diese Zeitung berichtete.

Eigentlich sollte dieses Testzentrum Anfang Woche den Betrieb aufnehmen. Dies sagten die Betreiber zumindest zu Petrovic. Doch noch immer sind die Türen verschlossen. Warum, wissen weder Petrovic noch die Gemeinde. Die Betreiber sind nicht erreichbar.

«Ich bin enttäuscht»

Snezana Petrovic, Wirtin vom «Happy Life» in Lichtensteig. Bild: PD

Petrovic ist enttäuscht, dass es so lange dauert. Sie sagt: «Ich verstehe das nicht.» Immer wieder hat die Wirtin Anfragen von Personen, die sich testen lassen möchten. Manche sind sogar verärgert, dass es noch nicht möglich ist. Petrovic sagt:

«Für mich ist die Situation unbefriedigend.»

Mathias Müller, Stadtpräsident Lichtensteig (CVP). Bild: PD

Der Stadtpräsident von Lichtensteig, Mathias Müller, hat mehrmals versucht, die Verantwortlichen zu erreichen. Doch ohne Erfolg. Er sagt:

«Ich bin enttäuscht, dass das so schwierig ist.»

Ein Testzentrum in Lichtensteig würde er begrüssen. Die Gemeinde hat diesem die Bewilligung für den Standort an der Hauptgasse im Städtli erteilt.

Noch nicht beim Kanton angemeldet

Gemäss Snezana Petrovic ist die Eventagentur Youngcom AG mit Sitz im Kanton Zug Betreiberin des neuen Testzentrums. Der Geschäftsführer dieser Firma ist Joel Meier. In Zürich veranstaltet Meier die Street Parade. Die Youngcom AG betreibt in der ganzen Schweiz bereits mehrere Testzentren. Auch für diese Zeitung war die Firma nicht erreichbar trotz mehrmaliger Anfrage.

Wie lange es noch dauert, bis das Testzentrum den Betrieb aufnimmt, ist unklar. Für dessen Betrieb besteht im Kanton St.Gallen eine Meldepflicht. Der Kanton hat jedoch noch keine Unterlagen eines Testzentrums in Lichtensteig erhalten, wie er auf Anfrage mitteilt.