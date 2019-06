Costanzo und Muntwiler als prominente Camp-Göttis in Bazenheid Das Fussballcamp des FC Bazenheid im August erhält Verstärkung. Moreno Costanzo und Philipp Muntwiler werden den Ifang während eines Trainings besuchen. Beat Lanzendorfer

Moreno Costanzo kommt Anfang August nach Bazenheid. (Bild: Adriana Ortiz Cardozo)

Nach einem Unterbruch von zwei Jahren findet in diesem Jahr in der letzten Sommerferienwoche (5. bis 9. August) erneut ein Fussballcamp auf dem Sportplatz Ifang in Bazenheid statt. Spiel und Spass am Ball, das ist das Motto.

Mitmachen können auch Mädchen und Knaben, die nicht Mitglied eines Fussballvereins sind – auch solche mit einem Handicap. Im Camp werden gemäss Organisator keine Talente gesucht, vielmehr werde den Kindern eine Woche lang Spass, Team-Feeling, Bewegung und Fussballfieber geboten.

Viele bekannte Fussballer zu Besuch

Als zusätzliche Attraktion haben sich in der Vergangenheit viele bekannte Fussballer als Camp-Göttis zur Verfügung gestellt und ein Training begleitet sowie im Anschluss Autogramme verteilt. Der bekannteste von ihnen war Alain Sutter, jetziger Sportchef beim FC St. Gallen. Im August dürfen sich die Teilnehmenden auf Moreno Costanzo und Philipp Muntwiler freuen.

Philipp Muntwiler wird ein Training leiten und Autogramme verteilen. (Bild: Ralph Ribi)

Beide sind erst kürzlich in ihre Heimat zurückgekehrt. Während Philipp Muntwiler ab der kommenden Saison die Reihen des FC Wil verstärkt, vertritt Moreno Costanzo nach einem Unterbruch von neun Jahren wieder die Farben der Espen in der Super League. Beide freuen sich auf den Besuch in Bazenheid.

Mädchen und Knaben ab Jahrgang 2004

Teilnehmen können Mädchen und Knaben ab Jahrgang 2004 bis Jahrgang 2014. Im Preis von 269 Franken inbegriffen sind täglich drei Trainingseinheiten sowie eine komplette Trainingsausrüstung.

Nebst dem Besuch der Stars aus der Super- oder Challenge-League stösst jeweils auch das legendäre Abschlussturnier in Form einer WM oder Champions League am Freitag auf grosse Begeisterung. Anmeldungen für das Fussballcamp in Bazenheid sind ab sofort möglich.