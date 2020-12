Coronazahlen Wahlkreis Wil wird die Spitzenposition nicht los – Stabilisierung im Toggenburg immer wahrscheinlicher Seit dem 3. Dezember ist der Wahlkreis Wil wieder das Sorgenkind des Kantons. Daran ändern dürfte sich in nächster Zukunft nichts, denn: Am Montag wurden im Wahlkreis Wil so viele Menschen positiv auf das Coronavirus getestet wie noch nie. Im Toggenburg ist die Situation besser und könnte sich bereits wieder stabilisieren.

Sowohl im Wahlkreis Wil als auch im Toggenburg werden wieder vermehrt positive Coronatests registriert. Symbolbild: Bruno Kissling

Den ganzen November hindurch war die Corona-Entwicklung im Toggenburg erfreulich. Das Thur- und Neckertal gab die unrühmliche Spitzenposition ab, die Zahlen sanken, bis sie Ende Monat stagnierten.

In der Folge stiegen die Zahlen wieder an, sowohl das Rheintal als auch der Wahlkreis See-Gaster überholten das Thur- und Neckertal. In den letzten Tagen scheint sich die Situation aber wieder zumindest zu stabilisieren. Das Rheintal hat das Toggenburg bereits wieder überholt. Weil Nachmeldungen das Ergebnis aber verändern können, ist das noch mit Vorsicht zu geniessen.

Insgesamt wurden in den letzten 14 Tagen im Toggenburg auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner 788 positive Tests registriert. In den letzten Novembertagen lag der Wert noch zwischen 612 und 647.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Thur- und Neckertal insgesamt 2003 Fälle registriert.

14-Tage-Inzidenz im Wahlkreis Toggenburg Aktualisierung: 17.12.2020 (Nachmeldungen sind möglich) Wahlkreis St.Gallen Wahlkreis Rorschach Wahlkreis Rheintal Wahlkreis Werdenberg Wahlkreis Sarganserland Wahlkreis See-Gaster Wahlkreis Toggenburg Wahlkreis Wil 01.10.2020 02.10.2020 03.10.2020 04.10.2020 05.10.2020 06.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 10.10.2020 11.10.2020 12.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 17.10.2020 18.10.2020 19.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 24.10.2020 25.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 31.10.2020 01.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 07.11.2020 08.11.2020 09.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 12.11.2020 13.11.2020 14.11.2020 15.11.2020 16.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 21.11.2020 22.11.2020 23.11.2020 24.11.2020 25.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 28.11.2020 29.11.2020 30.11.2020 01.12.2020 02.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 05.12.2020 06.12.2020 07.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 10.12.2020 11.12.2020 12.12.2020 13.12.2020 14.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 0 500 1000 1500

Der Wahlkreis Wil schien Mitte November aus dem Gröbsten raus zu sein. Bis zum 19. November hatte der Wahlkreis die unrühmliche Coronaspitzenposition inne, die Zahlen waren aber schon seit Anfang Monat eher im Sinken begriffen.

Doch die Stagnation der Zahlen kam schnell. Sie fielen in der 14-Tage-Betrachtung pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner nie unter die 911 am 26. November. Seither steigen die Zahlen wieder – der Rückgang am gestrigen Mittwoch könnte sich durch Nachmeldungen noch in Luft auflösen. Seit dem 3. Dezember ist der Wert im Wahlkreis Wil wieder so hoch wie nirgends sonst im Kanton. Mit 126 positiven Tests wurde am Montag sogar ein neuer Höchstwert registriert.

Im 14-Tages-Zeitraum auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden aktuell 1144 positive Test registriert. Insgesamt wurden im Wahlkreis Wil seit Beginn der Pandemie bisher 3918 positive Tests gezählt.

14-Tage-Inzidenz im Wahlkreis Wil Aktualisierung: 17.12.2020 (Nachmeldungen sind möglich) Wahlkreis St.Gallen Wahlkreis Rorschach Wahlkreis Rheintal Wahlkreis Werdenberg Wahlkreis Sarganserland Wahlkreis See-Gaster Wahlkreis Toggenburg Wahlkreis Wil 01.10.2020 02.10.2020 03.10.2020 04.10.2020 05.10.2020 06.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 10.10.2020 11.10.2020 12.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 17.10.2020 18.10.2020 19.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 24.10.2020 25.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 31.10.2020 01.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 07.11.2020 08.11.2020 09.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 12.11.2020 13.11.2020 14.11.2020 15.11.2020 16.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 21.11.2020 22.11.2020 23.11.2020 24.11.2020 25.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 28.11.2020 29.11.2020 30.11.2020 01.12.2020 02.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 05.12.2020 06.12.2020 07.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 10.12.2020 11.12.2020 12.12.2020 13.12.2020 14.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 0 500 1000 1500

Aktualisierung: 17.12.2020 (Nachmeldungen sind möglich) Im 7-Tage-Schnitt Pro Tag Okt. 2020 Nov. 2020 Dez. 2020 0 20 40 60 80

Aktualisierung: 17.12.2020 (Nachmeldungen sind möglich) Im 7-Tage-Schnitt Pro Tag Okt. 2020 Nov. 2020 Dez. 2020 0 50 100 150

Bei der Betrachtung auf dieser Seite wird auf das Testdatum abgestellt. Ein positiver Test, der am 16. November gemacht wurde, wird zu den positiven Fällen von ebendiesem 16. November gezählt, auch wenn die Meldung erst am 19. November erfolgt sein sollte. Weil solche Nachmeldungen für an früheren Tagen erfolgte Tests möglich sind, kann sich der Wert für vergangene Tage im Nachhinein erhöhen. Die aktuellsten Zahlen umfassen jeweils alle bis und mit Mitternacht des Vortags gemeldeten Fälle. Bei der Interpretation ist insbesondere der letzte Tag in der Betrachtung mit Vorsicht zu geniessen.